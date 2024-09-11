Русская всемирность. Россия испокон веков принимает на себя всю тьму мира, превращая ее в свет, - Александр Проханов

01:11 13.09.2024

"Россия - душа мира" - так звучит один из важнейших русских кодов, сформировавших русское сознание, объясняющий русским их мировую роль, а миру объясняющий Россию и русский народ как источник обожания, любви, сострадания. Россия, занимая шестую часть мира, знает о всех других народах, о всех других землях, культурах и верованиях, несет в себе эти культуры и верования, ведет со всем остальным человечеством непрерывный духовный диалог.

Россия - страна христианская, православная. Но и мусульманская, и буддийская, и иудейская, она страна множества шаманских культов, множества христианских сект, в ней присутствуют католичество и лютеранство, обретшее форму русского баптизма евангельских христиан.



Россия - имперская страна. Она напоминает космическую станцию со множеством стыковочных отсеков, куда причаливали космические корабли с разноязыкими экипажами, создавая полифонию мировых голосов. И это собирание вокруг себя иных языков и народов не было их арифметическим суммированием. Россия вносила в это многоголосие гармонию, отводила каждому народу неповторимое место среди других народов, обитающих в грандиозной империи. Идея согласия, гармонии, благоденствия - к этому стремились великие русские правители - строители и идеологи Государства Российского.

И сегодня Россия слышит каждый раздающийся в мире голос, каждый стон, каждую молитву и песню, Россия чувствует мир, ибо весь божий мир присутствует в России, делает ее всемирной.



Россия одаривала мир своими богатствами. Бескрайние русские леса дарили кислород всей планете. А русские степи кормили своим зерном множество стран. Русские нефть и газ разлетаются по железным трубам и питают другие цивилизации.

Золотой век русской словесности - Толстой, Достоевский - дал мировой культуре новое измерение, рассказал о божественной русской душе. Матисс обожал русскую икону, учился у нее свету, цвету и духовной красоте.



Корбюзье, создавая свою знаменитую капеллу Роншан, изучал псковскую архитектуру - эти дивные, такие простые, такие гармоничные и прекрасные, похожие на дивные русские печи псковские церкви.

Русские конструктивисты Мельников и Леонидов положили начало грандиозному, охватившему мировую архитектуру направлению - конструктивизму.



Русский художественный авангард 1920-х годов дал толчок всему сегодняшнему современному искусству, наполняющему выставки и мировые музеи. Множество событий, происходящих в глубине России, детонируют мир, подчас сотрясая и изменяя его до основ.

Великая красная революция сотрясла мир, внесла в него грандиозные энергии, преобразившие жизнь всех народов Земли, изменившие множество мировых границ, колыхнувшие множество мировых систем. Если в Кремле разобьется фарфоровая чашка, то на другом континенте начнется извержение вулкана. Из России силовые линии расходятся по всему миру, и мир чувствует русскую боль, русский восторг, русский гнев и русское обожание.



Россия - участница всех мировых конфликтов, всех мировых войн. Россия, разгромив Гитлера, освободила от фашистского ига множество народов, заплатив за эту свободу жизнями лучших своих сыновей и дочерей.



Советская Россия грандиозными усилиями разрушила мировую колониальную систему. И множество народов Африки, Азии, Латинской Америки славили Россию как свою освободительницу.

Россия испокон веков принимает на себя всю тьму мира, превращая ее в свет. Это преображение тьмы в свет стоит России колоссальных жертв. И Россия идет на эти жертвы, ибо задумана Господом как страна-спасительница, страна светоносного очищения и цветения.

Русский народ не лесоруб, а садовник. И сегодня Россия, выдираясь из железных лапищ мирового ига, выламываясь из глобализма, этого железного капкана, куда угодило человечество, Россия, обливаясь кровью украинской войны, влечет за собой на свободу множество других народов, помещенных Америкой в зоопарк глобализма.

Это восстание против ига, этот авангардный порыв к новому мироустройству стоит России гигантского напряжения и гигантских жертв. Ибо этот порыв служит все тому же - превращает мировую тьму в мировой свет.



Россия не просто сокрушает идею мирового господства, не просто ломает однополярный мир, способствуя созданию множества суверенных государств, неповторимых суверенных цивилизаций. Россия стремится внести в это множество идею гармонии и справедливости, организовать этот новый, во многом неведомый мир как мир равноправия и вселенского благоденствия. Внести в него то, чем сама она полнится с первых дней своего сотворения - идею справедливости.



Справедливостью беременна русская мысль, русская литература, русское миросознание. Справедливость - драгоценный ресурс России прошлого и России сегодняшних дней. Она драгоценнее нефти и газа, необъятных русских пространств. Это тот духовный ресурс, в котором так нуждается сегодняшний мир, больше не желающий мириться с насилием, идущий в будущее за поводырем, имя которому - справедливость.

Россия - душа мира, цветущая яблоня среди пожарищ и взрывов.