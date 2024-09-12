Антимигрантскую тему поставили на подогрев. Госдума и МВД обещают сложную жизнь теперь и новоиспеченным гражданам РФ, - НГ

08:06 13.09.2024

12.09.2024



Антимигрантскую тему поставили на подогрев



Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Председатель Госдумы Вячеслав Володин привез из регионов наказ избирателей по мигрантам.



Органы полиции уже реализуют поправку к закону о гражданстве РФ, которая требует от новых россиян – бывших иностранцев обязательно вставать на воинский учет. Иначе они могут лишиться только что полученных паспортов. В Госдуме подобная идея обсуждалась давно, реализовать ее удалось этим летом. Теперь депутаты готовы поддержать целый ряд антимигрантских инициатив. И спикер Госдумы Вячеслав Володин как бы поставил их на подогрев, заявив в эфире госТВ, что точно будет ограничен въезд для семей гастарбайтеров.



МВД запросило в военкоматах данные о натурализованных гражданах, не вставших на учет, им грозит лишение паспорта РФ, сообщили 12 сентября информагентства со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. По ее словам, органы полиции таким образом приступают к реализации закона № 281-ФЗ от 08. 08. 2024 года.



Напомним, что этот документ представляет собой поправки к законам "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве РФ". Они действительно предусматривают, как подчеркнула официальный представитель МВД, "прекращение гражданства РФ у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет". В законе № 281 также есть норма, которая предписывает органам внутренних дел направлять в военные комиссариаты "сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина РФ".



Об этом стороне взаимодействия полиции с военкоматами в сообщении ничего не говорится. Наверное, потому, что таковое проводится без проблем в рабочем порядке. Другое дело, что тут сложно продемонстрировать какие-то определенно существенные достижения. Поэтому приводятся другие сведения, в отношении которых, как представляется, заранее понятно, что они совершенно точно будут процитированы в СМИ. "По итогам восьми месяцев 2024 года в отношении 1117 натурализованных лиц органами внутренних дел РФ принято решение о прекращении гражданства РФ в связи с совершением ими противоправных действий", – отмечается в Telegram-канале Ирины Волк.



Стоит отметить, что это, судя по всему, не только уклонисты от воинского учета, поскольку в обновленной версии закона о гражданстве указано достаточно много оснований для решений об аннулировании российских паспортов. Более того, кроме десятков конкретных уголовных статей есть и такие основания, которые сформулированы максимально широко. И они прописаны именно в том положении этого закона, где появилось упоминание и об обязательном посещении военкоматов свежеиспеченными гражданами. Речь идет о лишении гражданства за предоставление о себе заведомо ложных сведений. Ими в том числе могут считаться как любые преступления, так и приготовление к ним, а также совершение действий, "создающих угрозу национальной безопасности РФ".



В общем-то, можно сказать, что данный закон, который сейчас реализуется силами МВД, был принят Госдумой во многом под воздействием дискуссии с председателем Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным. Или, если точнее, именно его продвижение стало результатом знаменитого заочного спора о "хороших законах" и "Государственной дуре". До этого подобные идеи, исходящие их рядов оппозиции, особой поддержки не получали, о чем не устает напоминать, к примеру, депутат из фракции КПРФ Михаил Матвеев. Он, кстати, склонен, похоже, весьма скептически отнестись и к уже анонсированному на самое начало осенней сессии нижней палаты решению об ограничении во въезде семьям мигрантов. И, видимо, что нередко бывает, даже новых россиян зарубежного происхождения.



Как известно, о таком законопроекте объявил спикер Госдумы в своем Telegram-канале еще 21 августа. Вместе с этим Володин упомянул и еще несколько явно проходимых инициатив: ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ и ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности, в том числе в медицине и образовании. А вообще-то, заявил председатель ГД, на охотнорядских столах лежат 28 документов на миграционную тематику, шесть в 2024 году уже были приняты. И вот 5 сентября уже в эфире госТВ, комментируя выезд руководства Госдумы в Самарскую область, Володин подтвердил, что люди просят депутатов навести порядок с потоками приезжих: "Особенно много таких обращений поступило из Тольятти, жители которого обращают внимание, что трудовые мигранты привозят с собой семьи и родственников. И это создает проблемы".



Короче говоря, председатель ГД серьезно подогрел антимигрантскую тему, а МВД добавило своего горючего. Скорее всего в сентябре–октябре, пока парламент не уйдет в бюджетные дебаты, стоит ожидать целой серии решений и по иностранным гражданам, и по новым гражданам РФ, которым власти, похоже, все-таки решили сделать жизнь более сложной. Конечно, у тех законодателей, которые на этом настаивают давно, сомнения в этом справедливы, вполне возможно, что, кроме громких норм, реального применения никаких новаций и не будет. Однако с учетом фактора главы СК Бастрыкина, ведомство которого направило в Госдуму и собственные соображения, совсем "заговорить" антимигрантскую тему все-таки не удастся.