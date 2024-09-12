Назвался груздевым... Россия договорилась создавать технопарки с Киргизией

08:17 13.09.2024

Кыргызстан и Россия подписали дорожную карту по созданию технопарков

10:55, 13 сентября 2024345



Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев и заместитель министра экономики Искендер Асылкулов

Tazabek - На кыргызско-российском форуме была подписана Дорожная карта по оценке возможности создания в Кыргызстане индустриальных и технологических парков. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.



В министерстве сообщили, что дорожную карту от кыргызской стороны подписал замминистра экономики Искендер Асылкулов, а от российской - замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.



"Планируется проработка вопросов по созданию индустриальных/технологических парков на территории Кыргызской Республики с учетом опыта российской стороны в создании и управления подобных объектов промышленности", - говорится в сообщении.



В министерстве сообщили, что учитывая анализ международного опыта, а также наработки Российской Федерации, в целях формирования государственной политики в области развития таких парков в Кыргызстане был принят Закон "О технологических парках" №138 от 12 июля 2024 года.