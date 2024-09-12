Питер Кениг: Терпение Путина на пределе - идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы

08:35 13.09.2024

12 сентября 24

Питер Кениг: Терпение Путина на пределе - идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы

"Мир не хочет знать, что уже находится в состоянии Третьей мировой войны".

Питер Кениг



Курская область России в настоящее время переполнена натовским оружием, техникой, военными, многое из этого уже уничтожено или захвачено российскими войсками. Поступают видеозаписи, на которых это хорошо видно.



Силы Киева, составлявшие около 11 600 человек, под руководством военных НАТО не сумели взять Курчатов и его АЭС. По всей видимости, Зеленский использовал всех оставшихся военных Украины плюс дополнительно силы Польши (читай - силы НАТО).



Российский генерал Апти Алаудинов отметил, что смысл вторжения Украины в Курскую область был в том, чтобы обеспечить себе сильную позицию в грядущих переговорах с Россией. Однако, учитывая поражение Киева и его западных хозяев, Украина подписала себе смертный приговор.



На поле боя остались гореть 13 единиц бронетехники, десятки "хероев наступа" стали "грузом 200"

Потери Киева составили в первые дни боев более 2000 человек (По последним данным Минобороны РФ, общие потери ВСУ на курском направлении составили более 12 тыс. военнослужащих, сотни единиц техники, включая танки, БТР, РСЗО - "СП").



Генерал Алаудинов предсказывает, что киевская спецоперация в районе Курска завершится к концу 2024 года полной победой российских сил и капитуляцией киевского режима и его хозяев в Вашингтоне и Лондоне.



Случится ли на самом деле капитуляция Запада, сейчас сказать невозможно. Даже в неисправимой ситуации терять лицо - не в привычках Запада, а, значит, есть возможность новых актов агрессии или даже непосредственного нападения НАТО на Россию.



На данном этапе президент Путин все еще отказывается объявлять войну, хотя на территорию России было совершено вторжение, и россияне на своей собственной территории были убиты силами НАТО. И в планах могут быть новые прямые нападения НАТО. Пока что Вашингтону сходит с рук убийство - в буквальном смысле.



Шаг за шагом Вашингтон и его партнеры по НАТО пересекали красные линии:



сначала оружие НАТО на Украине;

затем военные НАТО на Украине;

истребители F-16 на Украине;

солдаты НАТО, управляющие новейшим оружием от Запада;

затем военные НАТО на территории России; потом беспилотники и авиация НАТО, атакующие цели на российской территории - и, наконец, военные НАТО, которые пытаются захватить целую область России, взять российских пленных, убить россиян.

Натовские беспилотники несколько недель бомбардировали аэропорты по всей России.



9 августа российские государственные СМИ сообщили о взрыве, а затем пожаре на российской авиабазе в Липецкой области, примерно в 280 километрах от границы с северо-востоком Украины: сообщалось, что силы Украины/НАТО атаковали аэродром и уничтожили склад и несколько других объектов управляемыми авиабомбами, а наводку осуществляли специалисты НАТО.



В то же время российские войска не перестают продвижение вперед на Донбассе, защищая русскоговорящее население от трусливых атак бандеровцев, за последние 10 лет уничтоживших около 18 000 человек, среди которых большая часть - женщины и дети.



Россия на своей собственной территории получает тяжелые и болезненные удары натовским оружием. НАТО повсюду, со своей коммуникацией, логистикой и командованием.



Более 35 стран вкладывают на вооружение Украины сотни миллиардов из денег налогоплательщиков, чтобы Украина могла наносить удары по российской территории, привлекая солдат НАТО, которых Запад любит называть "иностранными наемниками".



Спустя всего 80 лет после Второй мировой, в которой Россия победила нацистскую Германию, немецкие танки, переданные Украине, снова едут по Курской области, где произошло решающее сражение. То самое, в котором Россия спасла Запад от немецкого фашизма.



Но сегодня фашизм живет и здравствует, напоминая о 1940-х. Теперь неофашизм исходит от Украины, от бандеровского батальона "Азов" * и других нацистских формирований. Они - наследники тех, кто убил десятки тысяч россиян во время Второй мировой войны, и они этого не скрывают. Эти наследники убивают мирных жителей и сейчас.



Путин был непреклонен в своем решении искоренить нацизм на Украине и сделать Украину нейтральной и не зависящей от НАТО страной, что является сейчас ключевым условием мирных переговоров.



Многие все еще питают иллюзии о том, что конфликт России с Украиной незначителен: они не понимают, что прокси-война Вашингтона и НАТО против России - это ситуация гораздо более опасная, чем было в 1943 году.



НАТО пытается постепенно формировать в Восточной Европе бригады, которые будут противостоять России.



Это игра "как далеко мы можем зайти", в которой внимательно отслеживается реакция России.



Трудности, с которыми НАТО может столкнуться, - это укомплектование бригад солдатами, поскольку молодые европейцы не желают умирать за западных пропагандистов войны и за прибыль западной военной промышленности. Как пишет блогер Megatron, существует высокая вероятность того, что НАТО в конечном итоге планирует вторгнуться в Беларусь.



Возможно ли, что Путин и его советники в надежде, что альянс будет избегать эскалации и не вторгнется на территорию России через украинскую границу, недооценили дерзость НАТО?



В недавнем заявлении бывший президент России Дмитрий Медведев сказал, что Россия больше не должна сдерживаться:



"С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер", - заявил Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, в своем сообщении. "Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ".



Если Путин выжидает еще большей агрессии Запада/НАТО на территории России, возможно, дело в том, что у него наготове мощный ответ, который нельзя будет назвать просто реакцией на "операцию под чужим флагом" (а действия Киева и НАТО на территории России - это явно не "операция под чужим флагом", а чистая провокация).



Россия обладает военным потенциалом, благодаря которому сможет одновременно уничтожить западные центры принятия решений, а также военные центры и финансовые узлы с помощью высокоточного тактического ядерного оружия, при этом человеческие потери будут сведены к минимуму, но западные силовые структуры окажутся выведены из строя.



*Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена



Автор: Питер Кениг (Peter Koenig) - научный сотрудник Центра изучения глобализации (Монреаль, Канада), старший научный сотрудник-нерезидент Института Чонъян при университете Жэньминь в Пекине. Экономист и геополитический аналитик. Ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, 4th Media (China), TeleSUR, Vineyard of The Saker Blog и др.



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Перевод: Анна Полунина