Кыргызстан и Туркменистан намерены создать совместный инвестиционный фонд развития

09:10 13.09.2024

Заместитель министра экономики Назарбек Малаев принял участие в Туркменском инвестиционном форуме, который состоялся 10-11 сентября 2024 года в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Министерство экономики.



Стало известно, что в рамках данного форума состоялись встречи замминистра экономики и коммерции Назарбека Малаева с гендиректором агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Туркменистана Мамедхан Чакыевым, замминистра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаковым, замминистра энергетики Туркменистана Сердар Сапаровым, председателем ГК "Туркменнебит" Гуванч Агаджановым и начальником отдела международного экономического сотрудничества МИД Туркменистана Атагельды Халджановым.



"Стороны договорились провести ряд онлайн совещаний с участием профильных министерств и ведомств для рассмотрения и внедрения механизмов унификации сборов транспортных, транзитных, визовых сборов, упрощения процедур экспортных, импортных и транзитных операций, получения виз грузоперевозчиками и увеличения сроков действия виз до 1 года", - говорится в сообщении.



Также стороны договорились усилить работу по вопросам создания совместного инвестиционного фонда развития, реализации проекта по строительству на территории Кыргызстана Делового центра "Туркменистан" и курортно-рекреационного объекта.



Кроме того, стороны обсудили вопросы экспорта из Туркменистана в Кыргызстан электроэнергии и нефтепродуктов.