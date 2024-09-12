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Кыргызстан и Туркменистан намерены создать совместный инвестиционный фонд развития
09:10 13.09.2024

Заместитель министра экономики Назарбек Малаев принял участие в Туркменском инвестиционном форуме, который состоялся 10-11 сентября 2024 года в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Министерство экономики.

Стало известно, что в рамках данного форума состоялись встречи замминистра экономики и коммерции Назарбека Малаева с гендиректором агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Туркменистана Мамедхан Чакыевым, замминистра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаковым, замминистра энергетики Туркменистана Сердар Сапаровым, председателем ГК "Туркменнебит" Гуванч Агаджановым и начальником отдела международного экономического сотрудничества МИД Туркменистана Атагельды Халджановым.

"Стороны договорились провести ряд онлайн совещаний с участием профильных министерств и ведомств для рассмотрения и внедрения механизмов унификации сборов транспортных, транзитных, визовых сборов, упрощения процедур экспортных, импортных и транзитных операций, получения виз грузоперевозчиками и увеличения сроков действия виз до 1 года", - говорится в сообщении.

Также стороны договорились усилить работу по вопросам создания совместного инвестиционного фонда развития, реализации проекта по строительству на территории Кыргызстана Делового центра "Туркменистан" и курортно-рекреационного объекта.

Кроме того, стороны обсудили вопросы экспорта из Туркменистана в Кыргызстан электроэнергии и нефтепродуктов.

Источник - tazabek.kg
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