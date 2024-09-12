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9-ть ронинов. За кресло премьера Японии впервые борется так много желающих порулить, - С.Строкань
09:32 13.09.2024

12.09.2024,

Заменитель Кисиды
Японские политики включились в гонку за кресло премьера

В Японии официально стартовала кампания по выборам нового председателя правящей Либерально-демократической партии, который в ближайшие две недели автоматически станет новым премьер-министром, сменив уходящего премьера Фумио Кисиду. После того как действующий премьер отказался от участия в выборах на фоне рекордно низкого рейтинга своего кабинета и громких коррупционных скандалов, потрясших партию власти, вопрос о том, кто станет новым лидером третьей экономики мира, остается открытым. В выборах принимают участие девять кандидатов, среди которых нет явного фаворита. При этом каждый из них, обещая строить "новую Японию", имеет свое видение того, как наладить диалог с обществом и восстановить авторитет власти, подорванный за время правления Фумио Кисиды.

Один из претендентов на пост премьера Японии экс-министр иностранных дел, бывший генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги произносит речь в рамках избирательной кампании

Начавшаяся в четверг избирательная кампания перед выборами главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, по итогам которых 27 сентября будет объявлено имя будущего премьер-министра, дала старт новому политическому циклу в жизни третьей экономики мира. После внутрипартийных выборов, ориентировочно 1 октября, будет созвано внеочередное заседание японского парламента, на котором новый лидер ЛДП будет автоматически утвержден главой правительства, учитывая, что либеральные демократы в коалиции с партией "Комэйто" обладают большинством в обеих палатах.

Отказавшийся принимать участие во внутрипартийных выборах крайне непопулярный премьер Фумио Кисида дорабатывает в кресле главы правительства последние дни, и его участие в сентябрьской сессии Генассамблеи ООН станет для него "прощальной гастролью" после трех лет пребывания у власти.

В свою очередь, в гонке за кресло нового премьера принимают участие сразу девять кандидатов - рекордное число для страны, политическая жизнь которой в силу ее особой корпоративной специфики регламентирована гораздо больше, чем политика других западных демократий.

В списке претендентов на кресло нового главы ЛДП, который станет преемником Фумио Кисиды,- как бывшие, так и действующие высокопоставленные функционеры, за которыми стоят разные группы влияния внутри японской партии власти.

Так, о намерении бороться за лидерство в правящей партии уже объявили экс-министр по делам экономической безопасности Такаюки Кобаяси, экс-глава Министерства обороны и Минсельхоза Сигэру Исиба, а также министр по вопросам цифровизации, бывший глава МИДа и Министерства обороны Таро Коно.

Господин Коно был главным соперником Фумио Кисиды на предыдущих выборах главы партии в сентябре 2021 года и даже считался фаворитом гонки трехлетней давности, однако в итоге не получил решающей внутрипартийной поддержки. Кроме того, о своем выдвижении объявили генеральный секретарь правительства Японии, экс-глава МИДа Есимаса Хаяси, экс-министр иностранных дел, бывший генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги, министр по делам экономической безопасности Санаэ Такаити, экс-министр здравоохранения и бывший генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като и сын экс-премьера, бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

О намерении побороться за место партийного лидера также объявила в среду действующий глава МИДа Японии Еко Камикава. "Я не буду бежать от трудностей и вместе с народом буду строить новую Японию. Я благодарна всем тем, кто поддержал мое решение баллотироваться на пост главы ЛДП",- пообещала на пресс-конференции в Токио госпожа Камикава, добавив, что на нынешнем этапе политической турбулентности в условиях кризиса института власти Японии особенно нужен сильный лидер, способный "отвечать чаяниям народа и слышать его голос".

Как отмечают эксперты в Токио, в непривычно длинном для Японии списке претендентов на партийное и национальное лидерство нет явного фаворита.

Ни один из них не стал фигурой, сопоставимой со ставшим целой эпохой в политической жизни страны убитым экс-премьером Синдзо Абэ. Это значит, что на самом деле бороться за власть будут скорее не сами кандидаты, а конкурирующие группировки внутри правящей партии.

В то же время по результатам опроса общественного мнения, проведенного в минувшие выходные телеканалом NHK, среди самих японцев наибольшей популярностью пользуются Сигэру Исиба (28%) и Синдзиро Коидзуми (23%).

На старте предвыборной гонки претенденты на кресло главы ЛДП и премьер-министра страны делают схожие заявления, главный смысл которых сводится к обещаниям восстановить доверие населения к ЛДП и политической системе страны.

Что известно о претендентах в новые премьеры Японии
"Экономическая ситуация намного тяжелее, чем мы предполагали. Мы не можем ждать и дальше",- признал один из участников гонки Кацунобо Като, напомнив о "30 годах дефляции". По его словам, на нынешнем этапе Японии крайне необходимы реформы, позволяющие "создать систему, в которой уважались бы ценности и индивидуальность каждого, а сотрудничество власти и общества создавало бы новые условия для решения существующих проблем".

Примечательно, что три года назад ставший сотым по счету премьер-министром Японии Фумио Кисида возглавил правительство в условиях, когда его общенациональный рейтинг поддержки составлял всего 18%. Столь низкая популярность господина Кисиды не стала для руководства ЛДП достаточным основанием для того, чтобы отказаться от его избрания премьером. За время своего правления уходящий японский премьер так и не смог осуществить обещанное им обновление власти и провести реформы, которые позволили бы Японии преодолеть нарастающие негативные тенденции в экономике.

Уделив главное внимание вопросам геополитики, в которой главные приоритеты занимали поддержка Украины, введение санкций против России и выстраивание стратегического альянса против Китая вместе с США и Южной Кореей, Фумио Кисида в итоге так и не успел заняться внутренними проблемами, которые теперь предстоит решать уже его преемнику.

Сергей Строкань

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726209120


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