"Отступите или готовьтесь к войне": ультиматум Путина не оставляет Западу третьего варианта - М.Ростовский

09:40 13.09.2024

Конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение России и НАТО уже в ближайшие дни или недели



Идиллический пейзаж исторического центра Санкт-Петербурга. Тридцатиградусная жара в этот теоретически осенний день. Спокойный, подчеркнуто ровный тон заявления Владимира Путина. Все это не наводит на мысль о том, что мир - или, по меньшей мере, Запад и Россия - вплотную подошли к грани, за которой прямая военная конфронтация двух крупнейших в мире обладателей ядерного оружия. Но это именно то, о чем президент РФ сказал в своем подчеркнуто спокойном заявлении: "Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться".



Конфликт на Украине может перерасти в прямое столкновение России и НАТО уже в ближайшие дни или недели



Звучит как гром среди ясного неба? Если вдруг да, то вы просто плохо следили за направлением новостного потока в последние дни. Абсолютным хитом в западных СМИ и в заявлениях западных политиков во вторую неделю сентября стали спекуляции на тему, что официальному Киеву вот-вот разрешат наносить удары западных дальнобойным оружием вглубь территории России. Сенсации ( на этот раз именно сенсации-без кавычек) наступали друг другу на пятки. Принципиальное решение "отпустить Зеленского с поводка" уже принято. Нет, еще не принято, но может быть принято в ближайшие дни. Байден колеблется. Байден уже не колеблется. Нет, все-таки колеблется, но склоняется в сторону снятия запрета. Слово подает сам Байден: "Мы работает над этим!"



Официальная реакция официальных представителей Москвы до вечера этого четверга была очень сдержанной - в каком-то смысле даже меланхоличной. Дмитрий Песков даже высказался в том смысле, что, возможно, решение уже принято, а сейчас идет его информационная отработка. Но было ясно, что вся "меланхоличность" Кремля носила чисто показной характер. Российское руководство не нагнетало истерику, а, не нарушая заранее запланированный график мероприятий с участием первого лица - Форум объединенных культур, встреча с эмиссарами стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности, посещение Александро-Невской лавры - формулировало свою позицию.



А к вечеру предпоследнего рабочего дня этой недели - накануне встречи Байдена с британским премьером, горячим сторонником идеи "Москва в очередной раз все проглотит" сэром Киром Стармером наступило время обнародовать эту позицию: " Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет".



Дальше еще интереснее ( если данное прилагательное здесь уместно, разумеется): "Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта". Обратите внимание на выбранные президентом РФ слова - выбранные, не сомневаюсь, совершенно осознанно - "прямое участие НАТО в войне на Украине". Это еще не формулировка "война между Россией и НАТО". Но различия носят чисто семантический характер: речь идет об одном и том же.



Мотивировочная часть такой позиции Владимира Путина не содержит в себе ничего сверхнового: "Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо Соединенных Штатов – в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО". Эти тезисы Путин уже озвучивал.



Но вот "результативная" часть президентского заявления сформулирована особенно жестко и выпукло. Кремль посылает максимально громкий (для тех, кто умеет слышать) сигнал: мы - в смысле НАТО и Россия - подошли к точке невозврата. Не надо эту точку пересекать. Мы не блефуем! И советуем вам тоже не блефовать - и не совершать непоправимых поступков! Будет ли этот "добрый совет" воспринят на Западе? Думаю, что вся эта катавасия - "решение принято! Нет, решение еще не принято!" - была затеяна не только для того, чтобы "продать" публике решение об эскалации, но и для того, что прощупать и протестировать позицию Москвы.



Запад по-прежнему не хочет подвергать себя риску. Но страны НАТО убедили себя, что, когда речь идет не об Украине, а о них самих, то русский медведь "громко рычит, но не кусается". При этом страхи, что такая позиция может быть ошибочной, никуда не исчезли. Британская The Guardian: " Любое разрешение Киеву использовать западные ракеты для ударов по России может иметь драматические последствия и должно быть тонко калибрировано". Иными словами, западники понимают, с каким огнем они играют - и очень не хотят обжечься. Но сам факт наличия такого понимания - интересно, у всех ли в странах НАТО оно есть? - сам по себе еще ничего не гарантирует.



Затеянная Западом на этой неделе игра с то ли уже принятым, то ли еще не принятым решение позволяет НАТО свернуть с опасной траектории, не потеряв при этом лица. Надеюсь, что этот шанс будет использован. Понятия "избежать потери лица" и "избежать потери всех частей тела" миллионов людей сблизились сейчас почти до полного слияния.