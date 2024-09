"Мечеть Кентерберийской богоматери", - В.Прохватилов

10:46 13.09.2024

13.09.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



"Мечеть Кентерберийской богоматери"

Англосаксы и викинги изгоняются из образовательных и научных программ



Под влиянием движения Black Lives Matter Ноттингемский университет в Великобритании исключил термин "англосаксонский" (Anglo-Saxon) из своей учебной программы.

Термин "англосаксонский" был исключен из названий модулей университета в целях решения проблемы "националистических нарративов", а также с целью "деколонизации" учебной программы, отмечает The Telegraph.

Ноттингемский университет предлагает своим студентам лучшие в Соединенном Королевстве курсы по англосаксонской истории и литературе и является единственным университетом в стране, предлагающим курс по викингам.

Однако в попытке "деколонизировать учебную программу" университетское начальство переименовало магистерский курс по викингам и англосаксонским исследованиям в "Викингов и раннесредневековую английскую литературу".

В модуле программы под названием "Методы исследования викингов и англосаксонских исследований" также был удален термин "англосаксонский" в пользу "раннесредневекового английского языка".



Университет также заявил, что стремится "проблематизировать термин "викинг"" в своей программе обучения.

Модуль по английской литературе "Повесть о семи королевствах: англосаксонская и викингская Англия от Беды Достопочтенного до Альфреда Великого" также был переименован в "Раннесредневековая Англия от Беды Достопочтенного до Альфреда Великого".



"Этот шаг последовал за обещанием, данным после протестов движения Black Lives Matter, деколонизировать учебную программу. Этот термин обозначает отход от западно-ориентированного материала и доминирования "белых голосов" в академической среде. Преподавательский состав Ноттингема также следит за тем, чтобы содержание модуля было направлено на "подрыв националистических нарративов" и "эссенциалистских идей" о национальности, то есть на веру в то, что английская идентичность отличается и наделяет ее фундаментальными характеристиками", – пишет The Telegraph.

В 2023 году Кембриджский университет, где находится ведущее отделение англосаксонской филологии, в рамках усилий по развенчанию "мифов о национализме" стал обучать студентов тому, что англосаксы не существуют как отдельная этническая группа.

В рамках усилий по приданию преподаванию более "антирасистского" характера курсы были направлены на то, чтобы объяснить, что этнические идентичности англосаксов, шотландцев, ирландцев и валлийцев не являются "едиными".

В 2024 году давний научный журнал издательства Кембриджского университета Anglo-Saxon England был переименован на фоне продолжающихся дебатов о "националистическом подтексте этнонимов Темного века". Новое название журнала – "Раннесредневековая Англия и ее соседи".



Британская пресса отметила, что новое название будет лучше отражать "международный, междисциплинарный и быстро развивающийся характер исследований в этой области".

В 2019 году Международное общество англосаксов проголосовало за изменение своего названия на Международное общество по изучению ранней средневековой Англии "в знак признания проблемных коннотаций, которые широко ассоциируются с термином " англосаксонский "".

Это произошло после выхода из общества канадского ученого Мэри Рамбаран-Олм, которая впоследствии написала, что область англосаксонских исследований является областью "врожденной белизны" (congenital whiteness).



Наряду с "деколонизацией" учебных программ британских университетов и ползучим отказом от своей национальной идентичности в Британии полным развертывается дехристианизация.

В Англии и Уэльсе христиане впервые стали меньшинством. Правительственное управление национальной статистики (ONS) сообщило, что лишь 46% населения Англии и Уэльса (27,5 миллиона человек) назвали себя христианами. "Нет религии" – стал вторым наиболее распространенным ответом.

"Мы оставили позади эпоху, когда многие люди почти автоматически идентифицировали себя как христиане", – заявил архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл.



Лишь 6% британцев заявили, что они регулярно ходят в церковь и молятся. Общее число посещающих воскресные богослужения в англиканской церкви упало в два раза за 25 лет и составило 500 тысяч.

"Однако и без переписи населения видны любому, кто посещает воскресную службу в Англии. Число прихожан во многих местах сократилось, а среди участников преобладают пожилые люди. А в больших городах многие церковные здания были преобразованы в общественные и художественные центры, концертные залы и даже многоквартирные дома", – пишет The Washington Post.

Анализ данных англиканской церкви, проведенный газетой The Telegraph, показал, что в период с 1987 по 2019 год закрылось 940 церквей. В 2023 году газета The Telegraph опубликовала расследование, которое показало, что приходы закрываются рекордными темпами, что вызвало опасения, что по Церкви "звучит погребальный звон". Расследование показало, что только за последние пять лет исчезло почти 300 приходов.



Редакция The Telegraph проанализировала новые данные из последнего отчета англиканской церкви "Статистика миссии 2022" и обнаружила, что по всей стране обычная воскресная посещаемость церкви находится на уровне 81 процента от уровня 2019 года, а это означает, что 133 200 постоянных прихожан не вернулись в церковь, несмотря на отмену ковидных ограничений.

Настоятель церкви Св. Варфоломея Великого в лондонском Сити, а также член Генерального синода, законодательного органа англиканской церкви, отмечает: "Это гибельная спираль по собственному выбору церкви. У нее есть деньги, чтобы изменить ситуацию, вопрос в том, есть ли у нее воля?"



Великобритания все больше отворачивается от христианства и обращается к исламу, который в последние годы стал самой динамично растущей по числу последователей религией страны.

Бывший архиепископ Кентерберийский лорд Джордж Кэри предупредил, что, если срочно не будут приняты меры против данной тенденции, церковь Англии окажется в "одном поколении от исчезновения".

Согласно последним данным, каждый десятый гражданин Великобритании в возрасте 25 лет является мусульманином.



Резкое увеличение числа мусульман наблюдается параллельно старению христианского населения страны. Это может привести к тому, что ислам будет в числе доминирующих религий Великобритании уже через 10 лет. Новый анализ, проведенный Управлением национальной статистики (ONS), показал, что количество христиан падает на 50 % быстрее, чем считалось ранее. Ранее считалось, что имеет место только 15-процентное падение, но ONS обнаружило, что этот показатель был получен за счет 1,2 млн. христиан-мигрантов, родившихся за границей.



Повторный анализ показал, что большинство христиан являются людьми возрастом свыше 60 лет. Впервые меньше половины молодых людей назвали себя христианами. Зарегистрировано также увеличение числа последователей индуизма, сикхизма, буддизма и иудаизма. При этом резко растет число мечетей, которых в Великобритании около 2500.



Лондонский предприниматель-миллиардер Асиф Азиз планирует построить трехэтажный исламский центр в самом центре Лондона, между Сохо и площадью Пикадилли.

"Лондонский центр "Трокадеро", расположенный на знаменитой площади Пикадилли, превратится в мечеть и общественный центр по плану предпринимателя-миллиардера Асифа Азиза. Согласно планам, одобренным городским советом Вестминстера, в трехэтажном храме на Руперт-стрит среди других еженедельных мероприятий будут проводиться молитвы, "межконфессиональные встречи" и ЛГБТК+беседы", – пишет The Evening Standard.



Влияние мусульман в Великобритании стремительно растет.

На недавних всеобщих выборах в Великобритании в парламент было избрано рекордное число мусульман. Сразу 25 мусульман (по сравнению с 19 в 2019 году), было избрано в палату общин, сообщает Anadolu Agency. Среди избранных 18 являются представителями Лейбористской партии, четыре – независимые кандидаты, два – консерваторы и один – из числа либерал-демократов.



Сейчас в Соединенном Королевстве ислам исповедуют 3,8 млн человек. В ряде британских городов мусульмане уже стали градоначальниками, например в Лондоне, Олдхэме, Лутоне и Блэкберне. В стране насчитывается две тысячи мечетей. Кое-где имеются и шариатские суды, которые действуют в Британии с 1980-х годов. Это группы религиозных лидеров, которые консультируют британских мусульман по повседневным вопросам. По оценкам экспертов, к 2050 году число белых британцев сократится с нынешних 70 до 60%, а количество исповедующих ислам увеличится с 6 до 17% населения.



Если так дело пойдет и дальше, то недалек тот час, когда с мечети бывшего Кентерберийского собора раздастся зычный голос муэдзина, призывающего правоверных британцев к пятничной молитве.