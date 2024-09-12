Ересь зеленствующих. На Украине формируется еще одна раскольническая структура, - Руслан Калинчук

11:10 13.09.2024

Ересь зеленствующих. На



Украине формируется еще одна раскольническая структура

Руслан Калинчук



Как и ожидалось, сатанисты на Украине приняли закон о запрете Украинской православной церкви: 20 августа 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Хотя в законе УПЦ прямо не упоминается, даже официальные представители украинской власти заявляют, что он направлен именно на ее ликвидацию. В соответствии с принятым документом для ликвидации религиозной общины должен быть доказан факт ее связи с Русской церковью. В том, что такой факт будет доказан, сомнений нет, ведь проводить экспертизу будет государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести, руководимая лютым врагом УПЦ Виктором Еленским.



Потом общине или конфессии дано будет 9 месяцев на устранение связи с РПЦ. Если предписание не будет исполнено - будет отменена юридическая регистрация общины. По сути, украинская власть говорит Церкви: или разрываете все, даже канонические, связи с Москвой и уходите в раскол, или запрет. Закон действительно способен очень сильно осложнить и без того непростую жизнь православных верующих на Украине. Ведь без юридической регистрации нельзя открыть счет в банке и хотя бы оплатить коммунальные услуги, тем более заключать договоры аренды помещений и земельных участков. А УПЦ арендует у государства многие храмы и монастыри (другой вопрос, что когда-то они были у Церкви отобраны и до сих пор не возвращены), к примеру, Почаевскую и Святогорскую лавры, Покровский и Флоровский женские монастыри в Киеве…



Безусловно, принятый и уже подписанный просроченным Зеленским закон - грубейшее нарушение как международного, так и украинского законодательства. Каноническая, то есть духовная, связь УПЦ с Русской церковью не может быть предметом регулирования светского права, а сами каноны - часть Священного Предания православной церкви, и требование отречься от них означает тягчайшее преступление против человечества - геноцид по религиозному признаку.



Но с "международной общественностью", как и с украинской властью, давно все понятно: одни кормятся с рук заказчиков гонений на УПЦ, а другие за малу мзду продадут родную маму. Удивила позиция тех, кто на Украине называет себя христианином: решение по антицерковному законопроекту поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Главы всех конфессий: от глав ПЦУ Епифания (Думенко) и униатов Святослава (Шевчука) до лидеров протестантов и иудеев, - высказались за ликвидацию УПЦ. Более того, униат Шевчук еще и поиздевался, заявив, что закон "не является запретом Церкви, а ее защитой от опасности использования религии как оружия". Так и хочется плюнуть в лицо этому иезуиту. Униаты сегодня повсеместно верещат, как их преследовала советская власть, ликвидировав их церковь в 1946 году. Период с 1946-го по 1989-й они называют "временем мученичества". Это при том, что тогдашний их глава Андрей Шептицкий приветствовал гитлеровцев во Львове, поддержал формирование дивизии СС "Галичина", а униатские священники "служили" капелланами в УПА*. И как себя должна была повести советская власть? Но уж если Шевчук считает, что униатов гнали и преследовали, то чего ж вы сами ныне выступаете за запрет и преследования своих собратьев-христиан? Это такая христианская любовь?



Но бог с ними, с униатами: были предателями и лгунами - ими остаются. Более интересно то, что теперь будет с Украинской православной церковью. Похоже, что Зеленский и его кураторы задумали нечто похуже, чем даже создание ПЦУ Петром Порошенко.



В окружении Зеленского понимают, что ПЦУ - проект Порошенко. Взаимная "любовь" Порошенко и раскольников понятна: например, накануне выборов в местные органы власти в 2020-м тот передал ПЦУ 5 миллионов долларов, чтобы "священники" на местах агитировали за нужных ему людей. Но ПЦУ оказалась неспособной не только поглотить УПЦ даже при полной поддержке власти и праворадикалов, но и явить хоть какие-то миссионерские усилия: ее храмы стоят пустыми. В этом смысле Зеленскому нужно было бы обзавестись какой-то собственной религиозной структурой. И, к большому сожалению, похоже, что в УПЦ есть часть иерархии, готовая пойти навстречу планам офиса Зеленского.



В начале июня на Украину с визитом прибыл митрополит Вашингтонский и всей Америки Тихон (Моллард). В ходе визита он предложил митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию (Березовскому) возобновить диалог с Константинопольским патриархатом. Следом владыка Тихон поехал к Варфоломею и передал от митрополита Онуфрия подарок - комплект панагий. И уже 28 июня в Киев прибыла делегация с Фанара во главе с архиепископом Виннипегским Иларионом (Рудником), которая встретилась и с Зеленским, и с новым замом его офиса, координирующим церковный вопрос, Александрой Ковальской. Во время встречи с Иларионом Ковальская заявила, что украинская власть была бы не против, если бы Варфоломей принял УПЦ под свое крыло в форме экзархата или какой-то другой временной юрисдикции - не важно. На следующий день после принятия Радой антицерковного закона в Киев опять, несмотря на протесты главы ПЦУ Епифания (Думенко), приехала делегация с Фанара. Встречались с Зеленским, с митрополитом Онуфрием, лжепатриархом Филаретом (Денисенко), даже с главой униатов Шевчуком.



Эти факты позволяют заключить, что принятый Верховной Радой закон будут использовать для того, чтобы загнать УПЦ в новый раскол - структуру, созданную украинской властью и Константинополем.



В среде иерархии УПЦ есть ряд епископов и митрополитов, которые выступают за разрыв с Русской церковью. И их много, о чем свидетельствует тот факт, что на так называемом соборе в Феофании в мае 2022-го УПЦ уже сделала шаг к расколу. Но они прекрасно понимают, что самочинное провозглашение автокефалии никто в православном мире не признает. Переход под крыло Константинополя кажется им альтернативой. Один из спикеров этой раскольнической партии внутри УПЦ, преподаватель Киевской духовной академии Сергей Бортник прямо об этом заявил: "Возможным решением было бы создание временной канонической структуры под эгидой Константинопольского патриархата для епископов УПЦ, которые хотят выйти из РПЦ, но не хотят присоединяться к ПЦУ. Это позволило бы УПЦ и ПЦУ мирно сосуществовать и постепенно сближаться. Это решение, на которое согласились бы многие епископы УПЦ".



Если эти планы будут реализованы, то это будет действительно страшным ударом по православной церкви на Украине. Во-первых, будет распря внутри самой УПЦ, ведь епархии юго-востока не предадут Русскую церковь. Во-вторых, это будет означать создание еще одной раскольнической структуры на Украине, поскольку каноны церкви запрещают создание параллельных юрисдикций. В-третьих, и это самое печальное, новосозданное образование будет для многих соблазном. С ПЦУ все было понятно: ряженые мужики без апостольской преемственности. Но если сейчас в новую структуру перейдет большое количество канонически рукоположенных епископов, еще и не дай бог во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием (Березовским), то для многих верующих УПЦ это будет искушением.



В любом случае, всем православным на Украине надо будет сделать выбор: или они с Христом и канонической Русской церковью, или с раскольниками и нацистами.



*запрещенная в РФ экстремистская организация