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Грузию готовят к новой революции, - Артур Аваков
11:33 13.09.2024

12.09.2024

Правящая партия намерена отстоять занятые позиции
Артур Аваков

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили возглавил предвыборный список партии.
На фоне угрозы государственного переворота в Грузии Бидзина Иванишвили решил лично возглавить предвыборный список правящей партии. Он и его сторонники утверждают, что после 26 октября "Грузинская мечта" получит конституционное большинство, а оппозиция будет запрещена. Судя по их словам, помешать этому может только иностранное вмешательство. Оппозиционеры уверяют, что после победы на выборах смогут привлечь в страну 14 млрд евро.
Список правящей партии "Грузинская мечта" на предстоящих выборах в парламент впервые возглавит основатель и почетный председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили. Действующий глава правительства Ираклий Кобахидзе занял второе место. Также среди прочих в первую двадцатку вошли олимпийские чемпионы и члены "Силы народа", которая ранее формально откололась от "Грузинской мечты". Напомним, в 2012 году список возглавлял нынешний мэр Тбилиси, а на тот момент футболист Каха Каладзе, в 2016-м – тогдашний премьер-министр Георгий Квирикашвили, в 2020-м – снова премьер Георгий Гахария, который теперь возглавляет собственную оппозиционную партию "За Грузию".

Иванишивили старается демонстрировать абсолютную уверенность в своей победе. Например, он объявил, что 26 октября грузины сделают выбор между защитниками и предателями нации, псведолиберальными и традиционными ценностями. "Мы делаем выбор между достойным европейским будущим нашей страны и неприемлемой данностью, которую радикальная оппозиция и иностранные акторы хотят преподнести как европейскость", – подчеркнул Иванишвили. При этом, по его словам, после победы "Грузинской мечты" коллективное "Единое национальное движение" (то есть практически вся оппозиция) будет запрещено.

Каладзе также не сомневается в грядущей убедительной победе своей партии. "Запомните сегодняшний день. "Грузинская мечта" убедительно победит, никакой коалиции не понадобится. Это команда, у которой есть реальная возможность получить конституционное большинство", – сказал мэр Тбилиси 11 сентября.

В свою очередь, председатель фракции "Грузинской мечты" в Нацсобрании Мамука Мдинарадзе предположил, что, если не будет никакого иностранного вмешательства, вся оппозиция по совокупности не сможет набрать даже 10% голосов избирателей. "Я вам гарантирую, если никто извне не вмешается, может быть, даже одна партия не сможет преодолеть барьер", – сообщил политик.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что "Грузинская мечта" по итогам выборов получит не конституционное большинство, как надеется, а в лучшем случае 25% голосов избирателей. "Будущая стабильность страны зависит от явной победы прозападной оппозиции 26 октября. Я пытаюсь объяснить это политическим партиям, сейчас не время для соперничества. Эта оппозиция не будет единой, с учетом недавнего прошлого, но может быть достаточно объединена вокруг европейской идеи, чтобы получить 50 или 60% голосов", – рассказала она в интервью Le Figaro. При этом Зурабишвили не захотела отвечать на вопрос журналиста о том, может ли пролиться кровь после объявления итогов голосования.

Зато ответ на этот вопрос, кажется, знают в Службе внешней разведки России (СВР). По данным ведомства, США планируют помешать "Грузинской мечте" победить на парламентских выборах. Для этого американские власти собираются использовать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ), полагают в СВР.

"Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10–20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии", – говорится в сообщении российской разведки. Это должно стать спусковым крючком для начала массовых акций протеста, при помощи которых оппозиция попытается захватить власть.

Для СВР это уже второе подобное заявление на данную тему. В конце августа там рассказали, что после выборов оппозиционеры будут провоцировать правоохранительные органы на уличные столкновения, а американцы уже разрабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, оглашая информацию о цветной революции в Грузии, разведка России делает свой вклад в ее предотвращение.

Примечательно, что Financial Times тоже предупредила о надвигающемся на Грузию кризисе. Правда, британская газета связала его не с попыткой госпереворота, а со стремлением правящей элиты республики к диктатуре. "Если "Мечта" проиграет, но попытается удержать власть, грузины обратят свои взоры на Запад, и в этом случае действия западных правительств могут оказаться решающими", – сообщает издание.

Параллельно с этим лидер оппозиционной "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что победа оппозиции позволит разблокировать 14 млрд евро. По его словам, ранее Евросоюз собирался передать эти деньги Тбилиси, но передумал из-за действий "Грузинской мечты", которая, по его словам, отклонилась от интеграции в ЕС.

Однако председатель юридического комитета парламента республики Анри Оханашвили считает, что его страну пугают кризисом и поляризацией со времен выборов 2020 года. "Мы просчитали все сценарии, на все последует адекватная реакция. Нас поддерживает подавляющая часть общества и правда о том, что мы делаем уже 12 лет", – заверил Оханашвили.

Как объяснила "НГ" лаборант-исследователь Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН Хатия Хутуашвили, четко говорить о перспективах политических сил на парламентских выборах можно будет после 1 октября, когда "Грузинская мечта" опубликует свою программу. "Сейчас идет подготовка, в том числе стороны распределяют между собой медийных лиц – спортсменов, музыкантов и др. При этом есть большое количество людей, которые в прошлом неоднократно голосовали за "Грузинскую мечту", но после событий минувшей весны, в частности принятия "закона о прозрачности", стали сомневаться в правильности своего выбора. Они разочарованы резкой сменой курса правящей партии", – подчеркнула Хутуашвили.

По словам эксперта, сейчас "Грузинская мечта" думает, как восстановить веру в нее своих сторонников, чтобы получить не 30% голосов избирателей, а 65–70%, необходимых для конституционного большинства. Пока самым громким шагом было предложение сделать православие государственной религией. Однако церковь и общество в целом отнеслись к идее негативно.

Источник - НГ
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