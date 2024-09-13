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|300 тысяч казахстанских яиц не прошли таможенный контроль в Кыргызстане
12:32 13.09.2024
13 сентября 2024
Илья Астахов
В Кыргызстане, на пункте пропуска "Ак-Тилек" инспекторы пограничного ветеринарного контроля обнаружили контрафактную партию яиц из Казахстана, сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
Общий объем груза составил 302 400 яиц.
В ходе проверки инспекторы выявили отсутствие маркировки на яйцах, а также несоблюдение ветеринарно-санитарных требований при их транспортировке. В результате инспекторы оформили соответствующие акты возврата, и груз был отправлен обратно в Казахстан через пункт пропуска "Ак-Тилек".