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Кирилл Стрельников: О разрешении от Лондона Киеву использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России
12:50 13.09.2024

Лондон и Киев пьют шампанское. Зря

Кирилл Стрельников

Согласно западным СМИ, давно муссируемая тема о разрешении от британцев Киеву использовать их дальнобойное оружие вроде ракет Storm Shadow для ударов вглубь России - дело решенное и благословение будет озвучено на встрече премьер-министра Великобритании Стармера с президентом США Байденом в Вашингтоне.

Так же активно обсуждается не менее захватывающий инфовброс, что на встрече Зеленского с Байденом, которая вроде как состоится на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, открывающейся в следующий вторник в Нью-Йорке, будет объявлено о разрешении Киеву использовать для ударов по "старой" России американские ракеты ATACMS.

И все это происходит на фоне болезненного копания в новостном винегрете не первой свежести, где западные официальные лица гипнотизируют аудиторию своими латиноамериканскими пируэтами "шаг вперед - шаг назад": то разрешим, то сомневаемся, то "надо однозначно разрешить", то "надо обсудить, есть риски" и так далее.

Кроме того, до сих пор стоит эхо от воплей "И это все?!" после заявления пресс-секретаря президента России Пескова о том, что на снятие ограничений "не нужно везде ожидать каких-то ответов": "На все эти действия специальная военная операция и является ответом".

Эта мышиная инфовозня вызывает искренне удивление хотя бы потому, что все разрешения уже давно даны и обсуждать тут нечего. Например, не далее как 10 июля сего года тот же Стармер совершенно буднично сообщил, что у Киева нет никаких ограничений и он будет сам решать, как и где использовать ракеты Storm Shadow. Правда, он сделал оговорку, что использоваться данные ракеты будут "исключительно для оборонных целей и в полном соответствии с международным правом", но исходя из того, что Запад заранее считает любые действия Киева "оправданной самообороной", здесь все понятно, так же как и с соблюдением Украиной международного права. Мало того, о снятии ограничений говорилось и на встрече Зеленского с министрами обороны США и Германии на авиабазе Рамштайн 6 сентября и подтверждалось еще 18 августа советником руководителя офиса президента Украины Подоляком.

Что касается "слишком мягкой" реакции руководства России на снятие рестрикций для Киева, то лучший ответ на это дал замглавы МИД Сергей Рябков, который отметил, что "заявления США о работе над снятием ограничений на удары украинским оружием вглубь России являются частью психологической войны". И это действительно так: подогревая внутрироссийскую дискуссию о нашей возможной реакции на снятие или неснятие ограничений по ударам вглубь "старых" территорий, мы своими руками закрепляем в нашем собственном инфополе тезис о том, что удары по условно "новым" территориям (включая Крым) - это военная рутина, а по "старым" - это недопустимо, и, если что, кое-кого ждет страшная кара.

Иными словами, руководство России прямым текстом доносит: ничего нового в очередных вундервафлях нет, никакой особой и волшебной реакции не будет, потому что для нас все территории равно важны и мы будем бороться со всеми староновыми и новостарыми угрозами с одинаковым упорством. Отдельных решений не будет, потому что может быть только одно, финальное решение вопроса, которое опять же четко и ясно сформулировал Владимир Путин: "Демилитаризованная линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное оружие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов". То есть если любое дальнобойное оружие сможет угрожать нам от украинской границы с Польшей - что ж, значит, демилитаризованная зона закончится там.

Что касается вундервафель Storm Shadow, которые могут чуть ли не принести Киеву победу на блюдечке, то данные крылатые ракеты российская ПВО начала успешно сбивать еще в Сирии, тогда же в Москву были отправлены для изучения сбитые образцы. Впоследствии, уже в рамках СВО, "Штормовые тени" рутинно и эффективно сбивались - в ряде случаев в буквальном смысле пачками, например: 30 октября прошлого года было одновременно сбито восемь таких ракет, 22 января этого года - шесть ракет, а 24 марта - 11 ракет.

При очевидной опасности данного оружия у него есть ряд ограничений и недостатков. В частности, данные ракеты могут запускаться только со специально оборудованных самолетов. Сейчас ВСУ имеют для этого модернизированные Су-24, но их рабочее количество можно пересчитать по пальцам одной руки. Переданные Украине F-16 в данной конфигурации запускать Storm Shadow не могут, в связи с чем Зеленский и клянчит все новые самолеты.

Предельная дальность работы данных ракет рассчитывается от точки их пуска. С учетом того, что и так малочисленные ВВС Украины под страхом смерти боятся приближаться к зоне действия нашей ПВО, они могут в теории пускать Storm Shadow только из тыловых районов Украины, что резко снижает их эффективный радиус поражения.

Само количество данных ракет в связи со сложностью и дороговизной их изготовления также не может быть большим. По данным разведки на 18 июля сего года, в распоряжении ВСУ было не более 50 западных крылатых ракет всех типов.

Иначе говоря, отношение к угрозам, которые несет применение как ракет Storm Shadow, так и ATACMS, не должно быть ни шапкозакидательским, ни паникерским.

Надо понимать одну простую вещь: Запад уже дал и еще даст разрешения на использование против России любого оружия, кроме того, которое несет риски начала ядерной войны (и тут кроется опасность в их оценках, где проходит эта граница). Соответствующее оружие будет дано в максимально доступных количествах, и надеяться, будто что-то там у ВСУ "закончится", - опасное заблуждение. Маховик западного ВПК только начал раскручиваться: по данным недавнего отчета Минобороны США, с начала 2022 года американцы вложили в расширение производства боеприпасов 5,3 миллиарда долларов и по некоторым позициям рост производства идет уже не на десятки, а на сотни процентов.

Это означает, что нужно забыть слова "Ну еще немного, еще чуть-чуть - и они сдуются" или "Отодвинем, зафиксируем - и они успокоятся". Не сдуются и не успокоятся. Наша цель - полный военный разгром Украины, и только такой результат может гарантировать, что больше ни одна украинская вундервафля не упадет на нашей земле.

Работаем дальше.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726221000


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