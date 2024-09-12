|Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"
12:53 13.09.2024
Ближневосточная революция
Автор: Михаил Магид
Издательство: Директмедиа Паблишинг
Год: 2024
Страниц: 284
Краткая аннотация книги "Ближневосточная революция"
Ближний Восток снова в огне – через десятилетие после Арабской весны в регионе назревает новый социальный взрыв.
Правители ближневосточных стран давно сидят на пороховой бочке – народ беднеет, растет недовольство влиянием армии и авторитарным стилем правления.
Начало брутальной войны Израиля против Сектора Газа вызвало стремительную политизацию общества, которое требует активного вмешательства в конфликт, чтобы защитить палестинцев.
Как показывает история, такие демонстрации могут потребовать изменений в политической системе, что создает условия для настоящей революции.
Михаил Магид прослеживает очертания грядущего кризиса в Израиле, Египте, Иране, Ираке, Сирии.
Меняется конфигурация политических блоков – регион уже нельзя назвать зоной противостояния США и Ирана, на сцену выходят новые самостоятельные игроки.
Конфликты внутри Ирана – между теократическим правительством и неконсервативной молодежью, между персами и этническими меньшинствами – создают ситуацию, которая напоминает предпосылки Исламской революции.
Магид предчувствует, что грядущая ближневосточная революция может пошатнуть западное представление о конце истории и затухании классовой борьбы.