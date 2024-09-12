Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"

12:53 13.09.2024

Ближневосточная революция



Автор: Михаил Магид

Издательство: Директмедиа Паблишинг

Год: 2024

Страниц: 284



Краткая аннотация книги "Ближневосточная революция"



Ближний Восток снова в огне – через десятилетие после Арабской весны в регионе назревает новый социальный взрыв.



Правители ближневосточных стран давно сидят на пороховой бочке – народ беднеет, растет недовольство влиянием армии и авторитарным стилем правления.



Начало брутальной войны Израиля против Сектора Газа вызвало стремительную политизацию общества, которое требует активного вмешательства в конфликт, чтобы защитить палестинцев.



Как показывает история, такие демонстрации могут потребовать изменений в политической системе, что создает условия для настоящей революции.



Михаил Магид прослеживает очертания грядущего кризиса в Израиле, Египте, Иране, Ираке, Сирии.



Меняется конфигурация политических блоков – регион уже нельзя назвать зоной противостояния США и Ирана, на сцену выходят новые самостоятельные игроки.



Конфликты внутри Ирана – между теократическим правительством и неконсервативной молодежью, между персами и этническими меньшинствами – создают ситуацию, которая напоминает предпосылки Исламской революции.



Магид предчувствует, что грядущая ближневосточная революция может пошатнуть западное представление о конце истории и затухании классовой борьбы.