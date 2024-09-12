Зас...сомневался. Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис

13:03 13.09.2024

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать еще в одних предвыборных дебатах со своей соперницей, кандидаткой от Демократической партии Камалой Харрис.



"Третьих дебатов не будет!", - написал он капслоком в своей соцсети Truth Social.



Трамп провел первые дебаты в июне против Джо Байдена, ставшие провальными для президента США. Вторые предвыборные дебаты Трампа - против Камалы Харрис - состоялись на этой неделе в Филадельфии. Многие политические эксперты отмечали, что Харрис выступила лучше, хотя Трамп считает, что победил он, передает Би-би-си.



"Опросы четко показали, что я одержал победу в проведенных во вторник вечером дебатах c товарищем Камалой Харрис, радикально левым кандидатом от демократов, и она немедленно призвала ко вторым дебатам, - написал Трамп. - Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст - "Я хочу реванша".



По словам кандидата от Республиканской партии, все "проблемы, созданные Камалой Харрис и Джо Байденом, очень подробно обсуждались" во время его первых дебатов с Байденом в июне, а затем во время вторых дебатов с Харрис, поэтому "третьих дебатов не будет".



Взаимные обвинения во лжи. Камала Харрис и Дональд Трамп впервые встретились на дебатах

В четверг оба кандидата впервые после своей встречи на дебатах провели предвыборные митинги в ключевых штатах.



Камала Харрис провела два митинга в Северной Каролине, а Трамп выступил перед избирателями в Аризоне.



На одном из митингов в Шарлотте Харрис сказала, что они с Трампом "обязаны избирателям провести еще одни дебаты".



Кампания Харрис призвала провести вторые дебаты сразу после Филадельфии, заявив, что избиратели "должны увидеть выбор, с которым они столкнутся у избирательной урны: двигаться вперед с Камалой Харрис или идти назад с Трампом".



Выступая после дебатов, различные представители кампании Трампа говорили, что, по их мнению, Трамп будет рад еще одним дебатам.



На митинге в Аризоне экс-президент снова повторил аналогию с матчем-реваншем, заявив, что Харрис хочет повторных дебатов только потому, что "проиграла бой".



"Поскольку мы провели два раунда дебатов, и они прошли успешно, третьих дебатов не будет", - сказал он.