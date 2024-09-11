Аркадаг и талибы. Туркменистан и Афганистан открыли семь объектов в рамках строительства проекта ТАПИ

13:21 13.09.2024 Аркадаг и талибы открыли семь объектов инфраструктуры на приграничной территории

13.09.24

https://fergana.media/



Председатель Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности председателя кабмина Афганистана (представитель "Талибана"*) Молла Мохаммед Хасан Ахунд при участии в режиме онлайн президента центральноазиатской республики Сердара Бердымухамедова запустили семь объектов в Марыйской области. Об этом сообщает информационно агентство ТДХ.



В частности, началось строительство участка Серхетабат - Герат проекта ТАПИ, именуемого Arkadagyň ak ýoly ("Белый путь Аркадаг"), линии оптоволоконной связи и газокомпрессорной станции Şatlyk-1. В рамках проекта линии электропередачи по маршруту Туркменистан - Афганистан -Пакистан в афганской провинции Герат запускается электростанция Nur-el-Jahad.



Кроме того, началось возведение первого участка Тургунди - Санабар железной дороги Тургунди -Герат и складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди. На туркмено-афганской границе вдоль стальной трассы Серхетабат - Тургунди в эксплуатацию ввели железнодорожный мост протяженностью 177 метров. В тот же день по новому мосту отправился поезд из Туркменистана с гуманитарной помощью для Афганистана.



-️ Протяженность газопровода ТАПИ составит 1840 км. Строительство участка в 214 км на территории Туркменистана уже завершено. На очереди - прокладка труб через Афганистан. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).



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Торжества по случаю открытия и начала строительства объектов энергетической, транспортно-коммуникационной и логистической инфраструктуры

Опубликовано 11.09.2024

https://tdh.gov.tm/



Сегодня в летопись традиционно дружественных, добрососедских туркмено-афганских отношений вписана новая важная глава. Наглядным тому подтверждением стали события исторической значимости, в которых находит конкретное воплощение конструктивная политическая стратегия независимого нейтрального Туркменистана, инициированная Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и ныне последовательно претворяемая в жизнь Президентом Сердаром Бердымухамедовым. Неуклонно следуя этим созидательным курсом, наша страна совместно с зарубежными партнерами успешно реализует масштабные инфраструктурные проекты, призванные способствовать упрочению мира и стабильности в региональном и глобальном измерении, укреплению диалога дружбы и доверия, наращиванию плодотворного сотрудничества между государствами и народами.



В числе сегодняшних событий – открытие на туркмено-афганской границе 177-метрового железнодорожного моста стальной магистрали Серхетабат–Тургунди, закладка фундамента газокомпрессорной станции "Şatlyk-1" в Марыйском велаяте, начало строительства участка Серхетабат–Герат, являющегося важным этапом реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), и оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, именуемых "Arkadagyň ak ýoly", начало работ на строительстве складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат, а также ввод в эксплуатацию расположенной в афганской провинции Герат электростанции "Nur-el-Jahad" в рамках претворения в жизнь первого этапа проекта линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).



В торжественных церемониях приняли участие Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов, а также исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд.



Демонстрируя ответственный и дальновидный подход к выработке решений актуальных вопросов международной повестки дня, наша Отчизна принимает активное участие в общих усилиях, направленных на достижение Целей устойчивого развития. Неотъемлемым фактором здесь выступает создание современной архитектуры энергетической безопасности. Действенным вкладом в ее формирование является инициированный Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым проект ТАПИ, отвечающий интересам благополучия братских народов государств региона.



Вместе с тем, этот транснациональный проект – очередной шаг в практической реализации энергетической стратегии Туркменистана, ориентированной на комплексную модернизацию национального ТЭК, внедрение инноваций и экологически чистых технологий, создание диверсифицированной системы транспортировки энергоносителей на мировые рынки при обеспечении баланса интересов производителей, транзитеров и потребителей. Огромный углеводородный потенциал, подтвержденный авторитетными международными экспертами, позволяет нашей стране гарантированно обеспечивать долгосрочные экспортные поставки природного газа.



Выступая с позиций равноправного взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере, Туркменистан выдвигает конкретные предложения, получающие поддержку мирового сообщества, свидетельством чему является факт единогласного принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций соответствующих Резолюций. Наладив тесные контакты с ведущими профильными компаниями и мировыми финансовыми структурами, наша страна нацелена на дальнейшее расширение конструктивного энергодиалога с зарубежными партнерами.



Наряду со строительством газопровода ТАПИ следует отметить значимость инициированных нашей страной проектов линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП), а также транспортной и, в частности, железнодорожной инфраструктуры. Их реализация, имеющая особую важность для Афганистана, мирного социально-экономического восстановления соседнего государства, призвана придать новый импульс устойчивому развитию всего региона, его успешной интеграции в современную систему мирохозяйственных связей.



В данном контексте напомним, что 30 августа нынешнего года в Ашхабаде состоялась встреча туркменской и афганской делегаций, посвященная развитию двусторонних отношений и перспективам дальнейшего сотрудничества. По итогам переговоров подписаны двусторонние документы, нацеленные на претворение в жизнь совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.



Утром Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на пограничный пункт "Islim–Çeşme" города Серхетабат Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята. Здесь Героя-Аркадага тепло встретили.



Через некоторое время сюда же прибыл исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд. По сложившейся доброй традиции гостеприимства афганскому гостю были преподнесены хлеб-соль.



Затем состоялась встреча Героя-Аркадага и исполняющего обязанности главы Правительства Афганистана.



Выразив искреннюю признательность Национальному Лидеру туркменского народа за теплый прием и гостеприимство, исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров соседнего государства подчеркнул значение сегодняшних исторических событий в деле дальнейшего укрепления сотрудничества между Афганистаном и Туркменистаном, основанного на традициях добрососедства.



Как отмечалось, Туркменистан, являясь ближайшим соседом Афганистана, выступает за интеграцию международных усилий по обеспечению политической и экономической стабильности в дружественной стране и оказывает ей постоянную помощь. В этой связи была выражена искренняя признательность Герою-Аркадагу, а также Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за благородную деятельность в данном направлении.



Гость подчеркнул, что многовековые отношения между афганским и туркменским народами сегодня выходят на качественно новый уровень. В данной связи открытие нового железнодорожного моста на железнодорожном переезде Серхетабат–Тургунди на туркмено-афганской границе, начало строительства газопровода Серхетабат–Герат и линии оптико-волоконной связи Серхетабат–Герат, именуемых "Arkadagyň ak ýoly", строительство складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди, начало строительства железной дороги Тургунди–Санабар, а также ввод в эксплуатацию электростанции "Nur-el-Jahad", расположенной в провинции Герат Афганистана, имеют историческую значимость.



Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, поблагодарив за добрые слова, отметил, что рад видеть исполняющего обязанности главы Правительства соседней страны на древней туркменской земле.



Отношения между двумя дружественными странами строятся на принципах взаимоуважения, добрососедства и братства. Это находит отражение в реализации совместных масштабных проектов, в частности, в транспортно-коммуникационной и топливно-энергетической областях.



Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что объекты, сданные в эксплуатацию и заложенные сегодня, открывают новую страницу в истории двустороннего сотрудничества.



Следует отметить значимость реализации крупных проектов, в числе которых особое место занимают газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан и железных дорог, сказал Герой-Аркадаг.



В этой связи подчеркивалось, что успешная реализация данных проектов не только принесет пользу народам двух стран, но и будет способствовать социально-экономическому развитию соседних по региону государств.



Туркменистан намерен и в дальнейшем оказывать всестороннюю экономическую, политическую и дипломатическую поддержку Афганистану как на двусторонней основе, так и на международной арене. Нейтралитет и политика "открытых дверей" составляют основу курса Туркменистана, направленного на укрепление всеобщего мира, развитие взаимовыгодного сотрудничества.



В ходе встречи, прошедшей в доверительной обстановке и конструктивном ключе, были обсуждены и другие важные вопросы двустороннего партнерства.



В завершение Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд обменялись пожеланиями крепкого здоровья и благополучия.



Затем Герой-Аркадаг и исполняющий обязанности главы Правительства Афганистана приняли участие в церемониях по случаю открытия и начала строительства новых инфраструктурных объектов, ставших зримыми символами сложившихся веками добрососедских и братских туркмено-афганских отношений, которые в новую историческую эпоху обретают достойное продолжение, обогащаясь в своем содержании.



В соответствии с исконными духовными традициями муфтий Туркменистана читает молитву "aýat-towir" из Священного Корана.



Затем к участникам торжеств и ко всем соотечественникам по цифровой системе обратился Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



Сегодня, отметил глава государства, мы участвуем в церемониях закладки участка Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly", который является основным звеном проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а также систем электропередачи, транспорта и связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, которые послужат интересам стран-соседей, в том числе по региону.



Тепло поздравив всех с этими знаменательными событиями, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что туркмено-афганские отношения поступательно развиваются, успешно реализуются значительные для обоих народов грандиозные по масштабу проекты, что демонстрирует приверженность Туркменистана и Афганистана искони устоявшимся традициям дружбы, братства и добрососедства.



Говоря об этом, глава государства поблагодарил афганскую сторону за поддержку данных проектов и участие в их реализации, что окажет положительное влияние на темпы социально-экономического роста не только стран-участниц, но и государств региона в целом.



Затем Президент Туркменистана объявил о начале церемоний ввода в строй и закладки объектов.



Следует отметить, что на сегодняшние торжества также были приглашены руководители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса.



А благодаря трансляции в режиме онлайн в столичном отеле "Ýyldyz" за церемониями могли наблюдать участники Инвестиционного форума Туркменистана, международной конференции по привлечению высоких технологий и инноваций в национальную экономику и профильных выставок.



Первому Президент Сердар Бердымухамедов предоставил слово председателю агентства "Türkmendemirýollary" А.Атамырадову.



По цифровой системе руководитель агентства обратился к главе государства с просьбой благословить ввод в эксплуатацию построенного на туркмено-афганской границе 177-метрового железнодорожного моста на маршруте стальной магистрали Серхетабат–Тургунди.



В церемонии также принял участие представитель профильного ведомства Афганистана.



Глава государства дал благословение на открытие нового инфраструктурного объекта.



Под аплодисменты участников церемонии мост вводится в строй и по нему в сторону Афганистана начинает движение железнодорожный состав с гуманитарным грузом, отправленным братскому народу соседней страны за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.



Туркменистан, расположенный на стратегическом перекрестке трансконтинентальных путей сообщения, занимает активную позицию в вопросах наращивания конструктивного сотрудничества в сфере устойчивого транспорта. Об этом наглядно свидетельствуют инициативы Героя-Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара по формированию международных транспортно-транзитных коридоров и логистических центров, возрождению в современных исторических условиях Великого Шелкового пути.



Под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в нашей стране продолжается комплексная модернизация профильной инфраструктуры, реализуются совместные проекты. Строительство и открытие на туркмено-афганской границе железнодорожного моста, располагающегося на стальной трассе Серхетабат–Тургунди, – очередной шаг в данном направлении. Объект возведен туркменскими специалистами в соответствие высоким международным стандартам. При строительстве моста применены передовые конструкторские и технологические решения. Ввод в эксплуатацию этого объекта создает новые возможности для экономического сотрудничества двух дружественных стран, а также для развития региональной транспортной инфраструктуры в целом.



Далее торжества продолжились на месте закладки газокомпрессорной станции "Şatlyk-1". Как известно, на состоявшемся 30 августа заседании Кабинета Министров глава государства подписал Постановление, согласно которому проектирование и возведение данного объекта, его оснащение необходимым оборудованием и выполнение пусконаладочных работ доверено компании "Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş." (Турецкая Республика).



Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, в нашей стране успешно реализуются проекты объектов, играющих важную роль в выводе туркменского природного газа на мировые рынки. В их числе – строительство газокомпрессорной станции "Şatlyk-1" в Марыйском велаяте. В этой связи глава Туркменистана по цифровой системе предоставил слово государственному министру – председателю Государственного концерна "Türkmengaz" М.Бабаеву.



В церемонии также принял участие представитель компании "Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.".



По просьбе руководителя ГК "Türkmengaz" Президент Туркменистана благословил начало работ на строительстве газокомпрессорной станции "Şatlyk-1".



В фундамент нового инфраструктурного объекта по трубе начинается закладка бетонной смеси.



Затем демонстрируется видеоролик, позволяющий получить наглядное представление о газокомпрессорной станции "Şatlyk-1", возведению которой отводится значимая роль в решении задач по диверсификации экспортных поставок отечественного природного газа. Объект будет оснащен современным профильным оборудованием от ведущих мировых компаний – "General Electric" и "Dresser Rand". "Голубое топливо" на ГК "Şatlyk-1" будет подаваться с месторождений "Galkynyş", "Döwletabat" и "Ýaşlar". Пропускная способность новой газокомпрессорной станции – 30 миллиардов кубометров газа в год.



Следующему Президент Туркменистана предоставил слово генеральному директору акционерной компании "TAPI Pipeline Company Limited" М.Аманову.



В церемонии также принял участие представитель соответствующей отраслевой структуры Афганистана.



Генеральный директор компании "TAPI Pipeline Company Limited" обратился к главе государства с просьбой благословить начало строительства участка Серхетабат–Герат, являющегося основным этапом проекта газовой магистрали Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и именуемого "Arkadagyň ak ýoly".



В торжественной обстановке Президент Сердар Бердымухамедов дал благословение на старт работ.



В этот момент посредством специализированного автоматизированного оборудования начинается сварка первого стыка трубы газопровода Серхетабат–Герат. Все происходящее транслируется в прямом эфире по цифровой системе.



Далее демонстрируется видеоролик, посвященный этому событию и в целом значению газопровода ТАПИ. Помимо экономического аспекта, этот крупномасштабный проект также несет ярко выраженную миротворческую миссию в региональном и глобальном измерении. Маршрут "Arkadagyň ak ýoly" простирается от Туркменистана до афганской провинции Герат. Газопровод ТАПИ, вбирающий в себя важные инфраструктурные проекты, также выступает значимым фактором решения актуальных социальных задач.



В современных реалиях неотъемлемым условием динамичного социально-экономического роста и углубления интеграционных процессов является развитие информационно-коммуникационных сетей.



Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с соседним Афганистаном в данной сфере. Свидетельством тому является проект линии оптико-волоконной связи, которая проляжет из Туркменистана в Афганистан, Пакистан, а в будущем – и в другие страны. В продолжение торжеств глава государства посредством цифровой системы предоставил слово председателю агентства "Türkmenaragatnaşyk" Х.Худайгулыеву.



Руководитель агентства обратился к Президенту Туркменистана с просьбой дать благословение на начало прокладки оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, именуемой "Arkadagyň ak ýoly".



В церемонии также принял участие представитель профильного ведомства Афганистана.



Президент Сердар Бердымухамедов благословляет старт работ на этом объекте.



В этот момент кабелеукладчик начинает укладывать оптико-волоконный кабель в грунт.



Демонстрируется видеоролик, позволяющий получить представление об отличительных особенностях и преимуществах оптико-волоконных сетей связи.



В продолжение торжеств глава государства по цифровой системе вновь предоставил слово председателю агентства "Türkmendemirýollary" А.Атамырадову.



В церемонии также принял участие представитель отраслевого ведомства Афганистана.



По просьбе председателя агентства "Türkmendemirýollary" Президент Туркменистана дает благословение на строительство складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди.



Бетонная смесь по трубе начинает поступать в фундамент будущего комплекса складов.



Вниманию участников торжества был предложен видеоролик о новом профильном объекте.



Сфера транспорта – один из ключевых сегментов национальной, региональной и мировой экономики, напрямую влияющий на сбалансированность и стабильность мирохозяйственных связей, достижение ЦУР. Сухой порт представляет собой важный объект транспортно-логистической инфраструктуры, внутренний терминал, непосредственно связанный сухопутным сообщением с морским портом. Он выполняет функции центра для перевалки и хранения грузов на внутренних направлениях.



Затем председатель агентства "Türkmendemirýollary" обращается к главе государства с просьбой благословить старт строительства участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат.



С благословения Президента Туркменистана начинаются работы по прокладке стальной трассы, приводятся в действие специализированная техника и оборудование. Участники церемонии наблюдают, как рельсоукладчик укладывает на землю первую рельсошпальную решетку.



Затем демонстрируется видеоролик, посвященный важной роли железнодорожного транспорта в транспортной системе и экономике.



Далее, отметив поступательный характер туркмено-афганского сотрудничества в электроэнергетической сфере, глава государства по цифровой системе предоставил слово министру энергетики Туркменистана А.Сапарову.



Министр обратился к Президенту Сердару Бердымухамедову с просьбой благословить начало передачи электроэнергии с электростанции "Serhetabat" на новую электростанцию "Nur-el-Jahad", расположенную в афганской провинции Герат.



В церемонии также приняли участие председатель Совета управляющих группы компаний "Çalik Holding A.Ş" Ахмет Чалык и представитель соответствующей структуры с афганской стороны.



Глава государства дает благословение старту поставок электроэнергии, которая начинает поступать с электростанции "Serhetabat" на введенную в эксплуатацию электростанцию "Nur-el-Jahad". Процесс ее передачи наглядно демонстрируется посредством анимационного изображения.



Таким образом, взаимодействие между Туркменистаном и Афганистаном в сфере энергетики последовательно развивается. В данной связи большое значение имеет претворение в жизнь проекта прокладки ЛЭП по направлению Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). Этот проект также дает возможность для расширения географии экспорта туркменской электроэнергии. Помимо поставок в Афганистан и Пакистан, открываются перспективы для ее транзита в другие страны Южной Азии. И сегодняшнее событие – действенный шаг на пути практической реализации первого этапа энергопроекта ТАП. Ввод в эксплуатацию электростанции "Nur-el-Jahad" позволит увеличить объемы поставок туркменской электроэнергии в соседнюю страну.



По завершении церемоний Президент Сердар Бердымухамедов еще раз от всей души поздравил всех со знаменательными событиями года "Кладезь разума Махтумкули Фраги" – запуском крупных проектов и вводом в строй объектов, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.



Далее слово было предоставлено исполняющему обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молле Мохаммеду Хасану Ахунду.



Приветствуя участников торжеств, представитель соседнего государства поздравил всех, а также народы и руководство Афганистана и Туркменистана с этим историческим днем. В данной связи особо подчеркивалось значение реализации крупномасштабных проектов, направленных на общее благо и являющихся ярким свидетельством неустанной деятельности и результатом созидательной политики Президента Сердара Бердымухамедова и Героя-Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.



При этом отмечалась важность начала строительства участка Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly" и являющегося основным этапом проекта газопровода ТАПИ, который окажет положительное влияние не только на страны-участницы, но и на все государства региона.



Как подчеркнул исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана, данные проекты, еще более укрепив туркмено-афганскую дружбу и добрососедство, послужат развитию экономик обеих стран, решению социальных вопросов, в том числе трудовой занятости населения.



Представитель соседнего государства заверил, что с афганской стороны будут приложены все усилия для активизации и полной реализации данных проектов, и в частности, для доведения газопровода ТАПИ до Пакистана и Индии. Соответствующим руководителям Афганистана будет поручено провести надлежащую работу, обеспечив высокий уровень ответственности.



Подчеркнув приверженность Афганистана скорейшему завершению этих работ и претворению в жизнь других крупных проектов, исполняющий обязанности главы афганского Правительства адресовал всем пожелания здоровья и успехов.



Затем к участникам торжеств обратился Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.



Как подчеркнул Герой-Аркадаг, сегодняшний день ознаменован для Туркменистана и Афганистана поистине историческим событием, которое войдет в летопись двусторонних отношений. Мы являемся свидетелями успешной реализации ряда крупных проектов с благословения Аркадаглы Героя Сердара.



Всего их семь. Речь прежде всего идет о закладке участка Серхетабат–Герат, именуемого "Arkadagyň ak ýoly" и представляющего собой ключевое звено проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии оптико-волоконной связи и газокомпрессорной станции "Şatlyk-1" в Марыйском велаяте. Стартует также строительство первого участка Тургунди–Санабар железной дороги Тургунди–Герат и складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди. Вместе с тем, на туркмено-афганской границе вдоль стальной трассы Серхетабат–Тургунди в эксплуатацию вводится железнодорожный мост протяженностью 177 метров. Кроме этого, в рамках проекта линии электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан в афганской провинции Герат запускается электростанция "Nur-el-Jahad".



Сердечно поздравив всех с этими знаменательными событиями, Председатель Халк Маслахаты отметил, что сегодня туркмено-афганские отношения, уходящие корнями вглубь истории, обретают новое наполнение и неизбывно привержены принципам взаимного уважения, чести и достоинства, равноправия, баланса интересов, а также дружбе и братству. Они находят выражение посредством реализации масштабных реформ, создания инфраструктурных систем и объектов, новых транспортных маршрутов, линий связи и электропередачи.



– Мы последовательно наращиваем конструктивное равноправное сотрудничество с братским Афганистаном. Упомянутые крупные проекты, которые имеют большую перспективу, вписывают новую страницу в историю двусторонних отношений, основанных на дружбе и братстве, – подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа.



– Хочу заверить афганских братьев и партнеров, что Туркменистан и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку соседней стране, в том числе экономическую и политико-дипломатическую, особенно на международной арене, – сказал Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов.



Как отметил далее Председатель Халк Маслахаты, туркменская сторона совместно с афганской реализует весьма важные проекты, в числе которых – прокладка газовой магистрали ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту ТАП.



Касаясь осуществляемых новых проектов, Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что они станут значимыми не только с позиции двусторонних отношений, но и в масштабе региона и мира в целом. Вместе с тем, закладка и ввод в строй подобных объектов придадут существенный импульс экономическому развитию Афганистана и позволят обеспечить эффективную работу его индустриальной и социальной сфер.



Согласно расчетам, отметил в продолжение темы Герой-Аркадаг, с реализацией упомянутых проектов у афганского народа появится как минимум 12 тысяч рабочих мест, в саму же страну в среднем будет поступать более 1 миллиарда долларов США в год, что положительно скажется на динамике не только двусторонних отношений, но и региона. Вместе с тем, они ориентированы на достижение общей цели, а именно, придать значительный импульс развитию двух стран, обеспечить устойчивое развитие в регионе и, как результат, процветание и благополучие наших народов.



– Мы также стремимся сформировать сбалансированную и надежную энергетическую и транспортно-коммуникационную системы, которые способны расширяться ускоренными темпами, – подчеркнул Председатель Халк Маслахаты, адресовав нашим соседям благодарность за участие в реализации совместных проектов в этой области.



С вводом в строй объектов и закладкой новых между Туркменистаном и Афганистаном открываются большие перспективы для широкоформатного сотрудничества, а также для социально-экономического развития, значительного улучшения благосостояния населения и создания дополнительных рабочих мест. В этом плане упомянутые проекты крайне необходимы для наращивания экономического, промышленного и торгового партнерства, они обеспечат выход товарам и услугам в Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и на Ближний Восток, в целом на огромные территории и рынки, которые стремительно растут, а также позволят задействовать логистический потенциал, отметил Национальный Лидер туркменского народа.



Все это, в свою очередь, поспособствует укреплению региональной безопасности, создаст благоприятную среду для взаимодействия с международными структурами в афганском направлении. Реализуемые проекты также в корне согласуются с долгосрочной стратегией Организации Объединенных Наций и призваны обеспечить устойчивое развитие в Центральной и Южной Азии, а также в сопредельных с ними государствах.



Как подчеркнул Герой-Аркадаг, нейтралитет и политика "открытых дверей" составляют основу курса Туркменистана на международной арене, его потенциал нацелен в интересах мира, добрососедства, расширение взаимовыгодного сотрудничества. Большой интерес вызывают также предложения нашей страны в области транспорта и энергетики. В этом плане Генеральная Ассамблея ООН единодушно приняла разработанные и выдвинутые Туркменистаном проекты резолюций в данных областях. И сегодня мы становимся свидетелями их воплощения в жизнь.



– Хочу подчеркнуть, что мы ступили на большой путь – находимся в начале нового исторического периода. В будущем нам предстоит воплотить в жизнь еще множество новых проектов, весьма перспективных как для двух братских стран и народов, так и для остальных государств, – сказал Председатель Халк Маслахаты.



Еще раз поздравив всех со знаменательными событиями, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов от имени Аркадаглы Героя Сердара выразил благодарность нашим соседям и братьям, в целом членам делегаций и особенно их руководителям, участвующим в нынешних торжествах, и пожелал всем больших успехов.



По завершении церемоний по случаю ввода в эксплуатацию, закладки и начала строительства новых объектов был дан той-садака.



Затем, тепло попрощавшись со всеми, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд отбыли с места события.



Таким образом, этот день года "Кладезь разума Махтумкули Фраги", насыщенный важными событиями, войдет очередной яркой страницей в славную историю независимой нейтральной Отчизны, ознаменовав новую веху на пути дальнейшего развития взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества, а также в целом плодотворного регионального и международного партнерства, отвечающего интересам всеобщего мира, благополучия и прогресса. Источник - Туркменистан сегодня

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