Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в США

13:26 13.09.2024

Объем ставок в криптовалюте на результаты выборов в США превысил $900 млн



Смогут ли рынки прогнозирования, использующие криптовалюты для ставок на реальные события, "выжить" после выборов в США. На что ставить после ноября 2024 года



Ноябрьские выборы президента в США стали одной из самых обсуждаемых тем в криптосообществе в 2024 году. Это совпало со значительным повышением активности на рынках прогнозирования, использующих криптовалюты для ставок на реальные события. Эксперты задались вопросом, сможет ли сохраниться интерес трейдеров и объемы торгов на платформах прогнозирования после выборов.



Polymarket, крупнейшая криптоплатформа для ставок, с начала года зафиксировала десятикратный рост открытого интереса до значений в $123 млн, 250 тыс. новых пользователей, а также объемы торгов более $1,3 млрд, по данным сервиса Dune на 12 сентября.



В этом году платформа захватывает все больше внимания, привлекая пользователей, заинтересованных в торговле на основе прогнозов, особенно на политические события. Ключевое наблюдение, которое относится к будущему Polymarket, заключается в том, что большая часть объема торгов относится к теме выборов в США, доля которой составила 83%.



Рынки прогнозов (prediction market) в криптовалютах - это платформы, где трейдеры могут ставить на исход будущих событий, используя криптовалюту. Выбирая однозначный ответ "да" или "нет", участники определяют рыночную оценку вероятности наступления события.



Такие площадки используют смарт-контракты для устранения необходимости в централизованной стороне или операторе, подводящем итоги двух сторон спора. Сами ставки "да" или "нет" представлены в виде актива, которым можно торговать внутри платформы.



Что после выборов



Потеря интереса к Polymarket уже наблюдалась на предыдущих выборах в США. Как отметили аналитики Cryptorank, объем торгов на площадке начал расти, достигнув пика во время президентских выборов в США в ноябре 2020 года, после чего упал в несколько раз.



"Такой скачок можно объяснить повышенным интересом к итогам выборов, поскольку трейдеры спекулировали на их результатах. После выборов объемы заметно снизились, что отражает общую тенденцию на рынках предсказаний - спад интереса после крупных событий", - написали в отчете.



К тому же платформа не взимает никакой комиссии, и вопрос монетизации остается открытым. По словам основателя Polymarket Шейна Коплана, сейчас они сосредоточены на развитии и предоставлении лучшего пользовательского опыта, а уже после сосредоточатся на монетизации.



К тому же, несмотря на популярность и высокие объемы торгов, Polymarket не работает в США из-за ограничений ставок на результаты выборов со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).



"Независимо от того, предлагают ли платформы вроде Polymarket лучшие прогнозы, чем средние значения опросов, схожесть с азартными играми помещает их в серую зону регулирования", - отметили в Fortune.



Несмотря на запрет в США, Polymarket имеет поддержку венчурного капитала. Общая сумма инвестиций в проект составляет $75 млн от фонда Founders Fund Питера Тиля, венчурной компании Paradigm и сооснователя Ethereum Виталика Бутерина. А данные по прогнозам от платформы Polymarket стали транслировать в крупнейшем сервисе финансовых данных Bloomberg Terminal, насчитывающем около 350 тыс. подписчиков, по информации Yahoo.



Варианты развития



По данным на 12 сентября, объем торгов относительно выборов в США приблизился к $900 млн. Следующая по объему ставка относится к "Победитель народного голосования 2024 года" размером почти $200 млн, по данным на сайте платформы.



С большой вероятностью после выборов встанет вопрос, как сохранить объемы, интерес и пользовательскую аудиторию. Эксперты Cryptorank отметили, что тенденция на расширение вариантов ставок, отличных от политики, уже наблюдается. В настоящее время среди трендовых тем оказались спортивные события и решение ФРС по процентной ставке. Однако все эти категории составляют лишь малую часть от политических споров.



Например, Polymarket мог бы создавать рынки на темы выхода ожидаемых фильмов или видеоигр, ставки победителей крупных спортивных соревнований, успех предстоящих IPO и криптопроектов. Такие новые темы, как регулирование ИИ, климатическая повестка, а также эффективность технологических компаний.



"Предлагая широкий спектр рынков, платформы предсказаний смогут привлечь более разнообразную аудиторию и снизить зависимость от политических событий. Такая диверсификация также может увеличить общий размер и ликвидность экосистемы рынков предсказаний, повысив ее привлекательность для потенциальных пользователей и инвесторов", - написали в Cryptorank.



Олег Гордышев