ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка

13:28 13.09.2024

ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка – итоговая сводка Readovka за 12 сентября



Андрей Холдин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 12 сентября в разрезе СВО. В Торецке русские войска заняли укрепрайон ВСУ, прикрывающий город с востока, после чего продолжили наступление к центру населенного пункта. Это открыло перед ВС РФ перспективы штурма Забалки с востока.



Штурм Торецка и его перспективы



