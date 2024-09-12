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ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка
13:28 13.09.2024

ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка – итоговая сводка Readovka за 12 сентября

Андрей Холдин

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 12 сентября в разрезе СВО. В Торецке русские войска заняли укрепрайон ВСУ, прикрывающий город с востока, после чего продолжили наступление к центру населенного пункта. Это открыло перед ВС РФ перспективы штурма Забалки с востока.

Штурм Торецка и его перспективы



На этой неделе хорошие новости продолжают приходить не только с Кураховского, но и с Торецкого направления, где русские войска методично продвигаются вперед. На востоке города ВС РФ удалось выбить противника из микрорайона № 1. Здесь наши бойцы заняли здания Центральной горбольницы, Горгаза и остававшиеся за неприятелем многоэтажки, после чего продолжили наступать вглубь кварталов по Центральной улице. Однако главное достижение русских войск за последние дни – это овладение укрепрайоном ВСУ, состоящим из зданий Торецкой исправительной колонии № 2, расположенными вблизи нее постройками шахты "Новая" и, что самое важное, ее двумя терриконами. Бои за эти господствующие высоты, а также за ИК № 2 шли еще со второй половины августа, и вот на этой неделе они увенчались успехом. После русская армия продолжила развивать наступление и заняла лежащий западнее Торецкий хлебокомбинат.

Благодаря взятию этого укрепрайона, прикрывающего город с востока, ВС РФ и смогли продвинуться дальше, вглубь по Центральной улице, с одной ее стороны заняв здание бывшей школы № 1, с другой – пробившись еще западнее, к АЗС "Роут 20". К заправке удалось выйти в том числе и благодаря занятию капитальных построек хлебокомбината. Фактически русским войскам удалось прорваться в центр Торецка, ведь от АЗС до местного городского совета по прямой всего лишь чуть больше 600 м. Однако на пути туда находятся многоэтажки, а само здание горсовета окружают Горный техникум и школа № 3. Очевидно, что за все эти капитальные сооружения и попытается зацепиться неприятель, чтобы замедлить неизбежное освобождение города. Дальше по Центральной улице также находятся кварталы многоэтажек, которые заканчиваются у шахты "Центральная" и ее группы терриконов, где противник тоже попытается укрепиться.

Однако удастся ли ВСУ затормозить русскую армию в глубине кварталов с многоэтажками – пока что не ясно. Дело в том, что неприятель на Торецком направлении, как и в целом в Донбассе, испытывает острую нехватку людей. И резервы для затыкания брешей в обороне оппонент изыскивает где только можно. К этому украинскую армию привела курская авантюра, в топку которой вражеское командование продолжало закидывать свои подразделения, достигнув при этом лишь тактического успеха. Но теперь, с началом русского наступления в Курской области, скромные результаты украинской армии в пограничье постепенно сходят на нет. Ввиду дефицита людей логично предположить, что ВСУ в Торецке попытаются опираться на такие же узлы обороны, какими были ИК № 2 и терриконы шахты "Новая". Следующим подобным укрепом станут группа многоэтажных зданий в районе детской городской поликлиники и находящиеся севернее капитальные постройки в центре города. Кроме того, неприятель попытается окопаться и на отвалах шахт, окружающих Торецк с севера и с запада. Но хватит ли на это все сил не такого уже и многочисленного гарнизона противника – вопрос открытый.

После успешного штурма ИК № 2 и терриконов шахты "Новая" русская армия в Торецке может прорываться дальше по Центральной улице к проспекту Шахтеров, для того чтобы взять его северную часть под огневой контроль. Тем самым фактически будет перерезана единственная дорога, соединяющая южную оконечность города – микрорайон Забалка – с основной частью Торецка. Это, в свою очередь, не только сильно усложнит снабжение гарнизона Забалки, но и в теории позволит штурмовать ее с севера. Однако на пути у такого плана есть большая проблема – терриконы шахты "Центральная", который неприятель отдавать без боя точно не станет. Поэтому, наиболее вероятно, русские войска будут наступать на Забалку с северо-востока, из района Нахаловки, и с востока, используя для скрытого передвижения имеющиеся здесь густые лесопосадки. Дело в том, что раньше штурм данного микрорайона с этих направлений был невозможен, ведь противник удерживал находящиеся поблизости терриконы шахты "Новая". Однако после овладения ими русской армией оказались открыты пути к наступлению на Забалку с востока и северо-востока. К тому же этот штурм поддержат наши части, закрепившиеся на южной оконечности микрорайона – в зданиях школы № 2, детского приюта и близлежащих к ним постройках.

В случае такого развития наступления русским войскам удастся освободить как минимум половину Забалки, однако дальше встанут проблемы терриконов шахты "Центральная". С них противник вполне может контролировать западную половину микрорайона, представляющую собой кварталы малоэтажной застройки. С другой стороны, развитие штурма восточной части Забалки позволит решить и проблему террикона шахты "Валюга". После занятия этого отвала ВС РФ смогут контролировать южную часть микрорайона, а значит, противнику все-таки придется оттягиваться к отвалам "Центральной". Иными словами, в таком случае украинская армия потеряет Забалку.

Южнее русские войска продвинулись и в Нелеповке, дойдя до ж/д платформы 22 километр. Наши бойцы также заняли карман в пгт Нью-Йорк (Новгородское), образованный между проспектом Шахтеров и Киевской улицей. Но пробиться дальше ВС РФ пока что не удалось. Однако в случае освобождения южной части Забалки гарнизон противника в Нелеповке попадет в полуокружение с перспективой ухудшения ситуации для украинской армии в пгт. Ведь тогда русские войска смогут ударить в тыл неприятелю. А поэтому после занятия ВС РФ южной части Забалки противнику придется бросить Нелеповку и отступить на север в сторону Леонидовки и Петровки.

Вчера, 11 сентября, главным событием дня стало развитие масштабного наступления русских войск в Курской области, в ходе которого была освобождена Обуховка. ВС РФ продвигаются все ближе к Зеленому Шляху. В это время наши бойцы прорвались в Украинске, а также продолжили окружать Селидово и занимать карман у Невельского.

Источник - Readovka
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