|Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции
13:36 13.09.2024
Немцам не удалось сорвать важный проект Росатома в Турции – Bloomberg
Сергей Рыжов. 12.09.2024
Bloomberg рассказывает о перипетиях строительства атомной электростанции Аккую в Турции, которую, как известно, возводит Росатом. По данным агентства, немецкая компания Siemens не поставила важное оборудование для этого проекта.
После задержки в несколько месяцев, строителям АЭС пришлось обращаться за помощью в Китай. Таким образом, сами того не желая, немцы поспособствовали усилению кооперации между РФ и КНР, от которой выиграли турки.
Как указано в публикации, Siemens должна была предоставить газоизолированную подстанцию для передачи в сеть электроэнергии, которую будет производить АЭС.
По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, президент Реджеп Тайип Эрдоган даже обращался за помощью к канцлеру Олафу Шольцу, но этот вопрос так и не был решен.
"Неспособность Германии предоставить удовлетворительное объяснение задержки повлияла на ход реализации проекта. Однако "Росатом" уже разместил альтернативный заказ в Китае", – заявил Блумбергу турецкий министр.
Национальное энергетическое управление Китая и Росатом отказались от комментариев изданию по данному вопросу.
Представитель Siemens Energy сказал Bloomberg, что компания придерживается закона об экспортном контроле.
"Если цель здесь – реализовать какие-то санкции против России, то страдает Турция. Это политическое решение по вопросу, не связанному ни с международными санкциями, ни с финансовыми или юридическими проблемами, и никакого прогресса не было достигнуто даже тогда, когда эта тема была поднята на самом высоком уровне" , - заявил министр Байрактар агентству Anadolu.
По его словам, Турция предоставила Германии все необходимые гарантии того, что оборудование Siemens не попадет в Россию, а прибыль АЭС "Аккую" начнет приносить только через 15-20 лет.
"Поэтому говорить о том, что проект поможет России на заработанные деньги финансировать войну на Украине, бессмысленно", – резюмировал турецкий чиновник.