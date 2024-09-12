Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции

13:36 13.09.2024

Немцам не удалось сорвать важный проект Росатома в Турции – Bloomberg



Сергей Рыжов. 12.09.2024



Bloomberg рассказывает о перипетиях строительства атомной электростанции Аккую в Турции, которую, как известно, возводит Росатом. По данным агентства, немецкая компания Siemens не поставила важное оборудование для этого проекта.



После задержки в несколько месяцев, строителям АЭС пришлось обращаться за помощью в Китай. Таким образом, сами того не желая, немцы поспособствовали усилению кооперации между РФ и КНР, от которой выиграли турки.



Как указано в публикации, Siemens должна была предоставить газоизолированную подстанцию ​​для передачи в сеть электроэнергии, которую будет производить АЭС.



По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, президент Реджеп Тайип Эрдоган даже обращался за помощью к канцлеру Олафу Шольцу, но этот вопрос так и не был решен.



"Неспособность Германии предоставить удовлетворительное объяснение задержки повлияла на ход реализации проекта. Однако "Росатом" уже разместил альтернативный заказ в Китае", – заявил Блумбергу турецкий министр.



Национальное энергетическое управление Китая и Росатом отказались от комментариев изданию по данному вопросу.



Представитель Siemens Energy сказал Bloomberg, что компания придерживается закона об экспортном контроле.



"Если цель здесь – реализовать какие-то санкции против России, то страдает Турция. Это политическое решение по вопросу, не связанному ни с международными санкциями, ни с финансовыми или юридическими проблемами, и никакого прогресса не было достигнуто даже тогда, когда эта тема была поднята на самом высоком уровне" , - заявил министр Байрактар ​​агентству Anadolu.



По его словам, Турция предоставила Германии все необходимые гарантии того, что оборудование Siemens не попадет в Россию, а прибыль АЭС "Аккую" начнет приносить только через 15-20 лет.



"Поэтому говорить о том, что проект поможет России на заработанные деньги финансировать войну на Украине, бессмысленно", – резюмировал турецкий чиновник.