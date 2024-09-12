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Сближение Анкары и Дамаска раскололо сирийскую оппозицию, - Тевфик Кадан
13:37 13.09.2024

Aydinlik Gazetesi
Турция

Сирийская оппозиция официально раскололась
Aydınlık: в Сирии вспыхнули острые споры с оппозицией

Первые шаги по укреплению доверия между Турцией и Сирией, в том числе открытие пограничного пункта Абу-Зейдин, стали причиной массовых протестов в регионе, пишет Aydınlık. Оппозиция восприняла все в штыки, даже угрожая разрывом отношений.

"Дамасский фронт", одна из влиятельных групп сирийской оппозиции, отреагировал на сближение Анкары с Дамаском и прекратил сотрудничество с Сирийским временным правительством. "Дамасский фронт" в течение некоторого времени протестовал против открытия пограничного пункта Абу-Зейдин.

Первых шагов по укреплению доверия в рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Сирией оказалось достаточно для раскола сирийской оппозиции. "Дамасский фронт", отреагировавший на открытие пограничного пункта Абу-Зейдин, вслед за акциями протеста в течение некоторого времени объявил о приостановке сотрудничества с Сирийским временным правительством.

Теплые послания, которыми обменялись президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии Башар Асад, привели к ряду позитивных тенденций на местах. В качестве первого шага к восстановлению доверия между двумя странами был открыт погранпункт Абу-Зейдин, а также начаты работы по расширению дороги Газиантеп - Алеппо.

Однако некоторые группы в составе сирийской оппозиции расценили эти шаги как "предпосылки к передаче региона Дамаску". Протесты, начавшиеся против открытия погранпункта Абу-Зейдин, на прошлой неделе дошли до разрыва отношений.

Сотрудничество приостановлено

Местные источники сообщили, что 4 сентября в Газиантепе состоялась встреча по поводу акций протеста в регионе. Отмечается, что на этих переговорах между лидерами "Дамасского фронта" и премьер-министром "Сирийского временного правительства" Абдуррахманом Мустафой (Abdurrahman Mustafa) вспыхнули острые споры.

Так, Мустафа обвинил выступающие против открытия погранпункта группы "Ахрар аш-Шаркия" и "Дамасский фронт" в порождении терроризма, в то время как эти группы раскритиковали Мустафу за "нанесение ущерба их репутации в глазах турецких властей ради своих личных интересов".

В заявлении "Дамасского фронта" после встречи говорилось, что премьер-министр Абдуррахман Мустафа саботировал народное движение в сельской местности Алеппо и проявил к группе "беспрецедентную враждебность". Также выражалась необходимость отставки Мустафы и формирования нового правительства. Сообщалось, что группа приостановила отношения с "Сирийским временным правительством".

"Баланс сил может измениться"

Сайт "Al Hurra" на арабском языке, финансируемый Конгрессом США, написал, что заявление "Дамасского фронта" выявило глубокие разногласия в рядах оппозиции. Доктор Самир Абдулла (Samir Abdullah) из Центра современных исследований Хармон отметил, что это событие является "важной трансформацией, которая может иметь большие последствия для политической и региональной обстановки в регионе". По словам Абдуллы, прекращение контактов между "Дамасским фронтом" и "Сирийским временным правительством" может изменить баланс сил в рядах оппозиции.

А газета "El Vatan", известная своей поддержкой сирийскому правительству, предположила, что "Турция больше не может контролировать боевиков на севере Сирии, которые выживали за счет ее финансовой, военной, логистической и политической поддержки". Наблюдатели, побеседовавшие с El Vatan, отметили высокую вероятность конфликта в регионе между военной полицией и боевиками "Дамасского фронта" из-за того, что Абу-Зейдин остается открытым.

"Первый шаг"

За прошедшие недели в рамках нормализации отношений Турции и Сирии впервые за четыре года был вновь открыт пограничный пункт Абу-Зейдин для коммерческих перевозок, обеспечивающий погранпереход между районами, управляемыми сирийским правительством, и районами под контролем сирийской оппозиции. После этого "Дамасский фронт" инициировал акции протеста, установил караульную палатку близ пункта пропуска и стал разворачивать назад прибывающие коммерческие грузовики.

Один из протестующих из "Дамасского фронта" прокомментировал открытие погранпункта так: "Открытие Абу-Зейдина - это первый шаг к тому, что Турция передаст контролируемые районы режиму Асада в рамках нормализации турецко-сирийских отношений".

Сожгли турецкие флаги

"Дамасский фронт", действующий в северной сельской местности Алеппо, был сформирован в 2014 году в результате объединения "Исламского фронта", "Армии моджахедов", движения "Нуреддин Зенги", "Фастаким Кама Умирт", а также "Фронта истины и развития" для борьбы против сирийской армии. В 2015 году к коалиции присоединилось поддерживаемое Западом движение "Хазм".

Часть этих групп расценивалась как "умеренные", а некоторые состояли из боевиков-салафитов. Группы, образовавшие "Дамасский фронт", несколько раз сталкивались друг с другом. Группировка подлежала роспуску и формировалась заново. Утверждается, что "Дамасский фронт" играет важную роль в управлении погранпунктом Баб-эс-Салам в Сирии, расположенным напротив турецкого Онджупынара. В прошлом месяце на этом погранпереходе вооруженные боевики сожгли турецкие флаги и обстреляли проезжавшие турецкие фуры.

Готовы договориться с РПК / YPG

Оппозиционные группы, выступающие против открытия погранпункта Абу-Зейдин и сближения Анкары с Дамаском, угрожают Турции присоединением к рядам Рабочей партии Курдистана (РПК) / Отрядов народной самообороны (YPG). В первые дни открытия погранперехода эти силы, организовавшие акции протеста, развернули баннер с надписью: "Нам легче нормализовать отношения с Сирийскими демократическими силами, чем с сирийским режимом".

Еще в 2015 году "Дамасский фронт" заключил с РПК / YPG соглашение из трех пунктов. Один из лидеров "Дамасского фронта" в то время Шейх Абдулла аль-Осман (Şeyh Abdullah el-Osman) заявил, что сотрудничество с YPG необходимо из-за угроз со стороны сирийской армии в Африне, и выразил намерение оказать военную поддержку YPG.

Осман также сообщил, что они "договорились с YPG о введении шариата в Африне". А когда вооруженные силы Турции провели операцию "Оливковая ветвь", то соглашение упразднилось.

Автор: Тевфик Кадан (Tevfik Kadan)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726223820


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