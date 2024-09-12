630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде

13:41 13.09.2024

В этом году в Самарканде будет широко отпраздновано 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека. Постановление об этом 12 сентября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



