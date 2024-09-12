|630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде
13:41 13.09.2024
В этом году в Самарканде будет широко отпраздновано 630-летие со дня рождения Мирзо Улугбека. Постановление об этом 12 сентября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Мухаммад Тарагай Мирзо Улугбек - выдающаяся историческая личность, великий ученый-энциклопедист, который своим богатым научно-просветительским наследием и колоссальной созидательной деятельностью внес безграничный вклад в развитие Узбекистана и мировой цивилизации, говорится в документе.
"Мирзо Улугбек наряду с правлением своего государства на протяжении долгих лет, опираясь на идеи справедливости и гуманизма, осуществлял широкомасштабную созидательную работу, уделял особое внимание развитию сфер науки, культуры и искусства как яркий представитель эпохи второго Возрождения, зародившегося на нашей земле в средние века. По его инициативе на благотворительной основе было построено множество медресе, школ, библиотек, мечетей, караван-сараев, мостов, созданы тенистые сады. В результате наш край, всесторонне развиваясь, превратился в крупный центр культуры и науки на Востоке", - отмечается в постановлении.
"Мирзо Улугбек достиг высоких результатов в области математики, физики, истории, архитектуры. Великий мыслитель своими масштабными научными исследованиями и открытиями, осуществленными в построенной по его указанию обсерватории в городе Самарканде, совершил коренной поворот в мировой науке астрономии. Созданное в результате таких изысканий нашего великого соотечественника произведение „Зижи жадиди Курагоний" („Новые Гурагановы астрономические таблицы") и в настоящее время признается в качестве одного из великих трудов в области науки о звездах и с большим интересом изучается учеными мира", - говорится в документе.
В рамках подготовки к празднованию памятной даты запланированы капитальный ремонт и благоустройство прилегающих территорий объектов в стране, связанных с именем Мирзо Улугбека, в том числе мемориальных комплексов, построенных в честь него, реставрацию рукописей и других культурных ценностей из научно-творческого наследия ученого, создание необходимых условий для их надежного хранения.
Намечено проведение научно-литературных мероприятий о роли научно-просветительского наследия Мирзо Улугбека в развитии мировой цивилизации, постановка спектаклей о жизни и деятельности, создание научных и художественно-публицистических произведений, а также издание произведений зарубежных ученых на узбекском языке.
10−11 октября в Самарканде пройдет международная конференция "Мирзо Улугбек: великий ученый-энциклопедист и известный государственный деятель".
Работа ученого "Зижи жадиди Курагоний" ("Новые Гурагановы астрономические таблицы") будет переиздана на узбекском, русском и английском языках, а его историческое произведение "Турт улус тарихи" ("История четырех народов") переведено на узбекский язык.