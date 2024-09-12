Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына

13:44 13.09.2024

Сергей Рыжов. 12.09.2024



В Киеве в эти минуты началось прощание с сыном главного раввина Украины Моше Асмана Матитьяху-Антоном, погибшим в рядах ВСУ на восточном фронте.



"В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьяху (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину", - написал вчера вечером раввин в запрещенной в РФ соцсети. Уточнялось, что мероприятие начнется сегодня в 13.00



