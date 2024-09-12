|Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына
13:44 13.09.2024
Сергей Рыжов. 12.09.2024
В Киеве в эти минуты началось прощание с сыном главного раввина Украины Моше Асмана Матитьяху-Антоном, погибшим в рядах ВСУ на восточном фронте.
"В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьяху (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину", - написал вчера вечером раввин в запрещенной в РФ соцсети. Уточнялось, что мероприятие начнется сегодня в 13.00
Ранее Моше Асман сообщил, что его приемный сын, которого они с женой усыновили в 2002 году, когда мальчику было 11 лет, пропал без вести на фронте.
"Мы с женой усыновили мальчика, который остался сиротой. Его звали Антон Самборский, но мы дали ему еврейское имя Мататьяху (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против вторгшейся империи более 2200 лет назад. Мотя прожил в нашей семье около 10 лет, а когда стал взрослым, решил жить самостоятельно. Он женился и в мае этого года у него родилась дочь. Но уже через неделю после рождения ребенка Мокку призвали в армию", - рассказал он о погибшей.
Асман отметил, что последний раз разговаривал с сыном 17 июля, а 24 июля тот пропал во время боя.
По словам приемного отца, панируется, что погибший военный будет похоронен на еврейском кладбище Киева.
Этот факт многое обьясняет в неожиданно резкой проукраинской позиции самого раввина Асмана, рьяно защищающего киевский режим, несмотря на обоснованную критику проявлений антисемитизма в стране со стороны многих представителей как украинского еврейского сообщества, так и международного еврейства.