Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана

13:47 13.09.2024

Кыргызстан подал протест на результат матча против Казахстана в финале турнира по көкпару



"Sport АКИpress" - Федерация көк бөрү Кыргызстана подала протест на результат финального матча турнира по көкпару в рамках Всемирных игр кочевников в Астане.



