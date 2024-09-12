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|Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана
13:47 13.09.2024
Кыргызстан подал протест на результат матча против Казахстана в финале турнира по көкпару
"Sport АКИpress" - Федерация көк бөрү Кыргызстана подала протест на результат финального матча турнира по көкпару в рамках Всемирных игр кочевников в Астане.
Финальная встреча между сборными Кыргызстана и Казахстана прошла сегодня, 12 сентября, на ипподроме "Казанат".
Первый тайм сборная Кыргызстана выиграла со счетом 3:1. На 13 минуте первого тайма игра была прервана на полчаса из-за того, что игрок сборной Казахстана два раза ударил игрока сборной Кыргызстана камчой. В итоге его отстранили на 2 минуты.
Основное время матча завершилось вничью 4:4, а в экстра-тайме сборная Казахстана вырвала победу.
"Согласно правилам, мы должны были в течение 20 минут после окончания матча написать протест. Мы написали. Судью по имени Акылбек убрали. И что?" - сказал эксперт Федерации көк бөрү Кыргыстана Рамис Кудайбергенов.