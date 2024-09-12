"Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования

15:46 13.09.2024

Среди них – нехватка учителей, лабораторий, учебников, коррупция и "маршировки".



В День знаний президент Таджикистана Эмомали Рахмон подверг критике сферу образования за существующие недостатки. Таковыми он назвал проблемы от нехватки учителей до привлечения школьников к встречами чиновников. Президент дал ответственным лицам, в том числе министру образования и науки, два года на их устранение.



"Азия-Плюс" подготовила "шпаргалку" министру образования и науки, где более подробно остановилась на некоторых проблемах образования, которые необходимо решить в первую очередь, так как без этого ожидать прогресса в образовательной сфере не стоит.



