|"Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования
15:46 13.09.2024
Среди них – нехватка учителей, лабораторий, учебников, коррупция и "маршировки".
В День знаний президент Таджикистана Эмомали Рахмон подверг критике сферу образования за существующие недостатки. Таковыми он назвал проблемы от нехватки учителей до привлечения школьников к встречами чиновников. Президент дал ответственным лицам, в том числе министру образования и науки, два года на их устранение.
"Азия-Плюс" подготовила "шпаргалку" министру образования и науки, где более подробно остановилась на некоторых проблемах образования, которые необходимо решить в первую очередь, так как без этого ожидать прогресса в образовательной сфере не стоит.
Нехватка учителей
В общеобразовательных учреждениях Таджикистана в первом полугодии 2024 года не хватало 2670 педагогов. В целом, по данным Минобразования страны, в Таджикистане сейчас не хватает 4 тыс. 301 преподавателя.
В ведомстве утверждают, что чаще всего в школах страны ощущается нехватка учителей точных наук, в частности математики, физики и химии. При этом глава государства отметил, что более 50% молодых специалистов педагогического направления после окончания вузов не приступают к работе.
Эксперты считают, что одной из основных причин того, что выпускники вузов не идут работать в школы, и ухода учителей из профессии является низкая зарплата. В республике в настоящее время работники сферы образования получают в среднем чуть более 2700 сомони.
При этом следует учесть, что это средний показатель, а реальная зарплата учителей государственных общеобразовательных школ значительно ниже этой цифры. К сожалению, нам не удалось найти точные данные о текущих зарплатах учителей в Таджикистане.
Проведенный еще два года назад анализ показал, что самые низкие зарплаты среди стран Центральной Азии у учителей Таджикистана, и ситуация, по всей видимости, так и не изменилась.
Специалисты считают, что единственным способом решения проблемы нехватки учителей является повышение их заработной платы.
По статистике, в Таджикистане сейчас работают более 130 тыс. учителей, 70% из которых – женщины.
Нехватка школ, мебели, учебных классов
Нехватка школ и неудовлетворительное состояние некоторых из них также вызывает серьезное беспокойство.
В своем недавнем выступлении Эмомали Рахмон отметил, что в стране здания 314 учебных заведений находятся в аварийном состоянии, 378 – нуждаются в капитальном ремонте, а в 50 общеобразовательных учреждениях по причине недостаточности классов учащиеся проходят обучение в три смены.
Это при том, что в республике ежегодно строятся и расширяются в среднем 200 школ. Однако высокая рождаемость требует строить вдвое больше, для чего требуется в среднем более 1 миллиарда сомони, и то при условии целевого использования этих средств.
Нехватка учебников
Нехватка учебников – еще одна проблема в сфере образования, которая до сих пор остается нерешенной.
"Министерству образования в течение двух лет необходимо обеспечить общеобразовательные учреждения учебниками в полном объеме, принять срочные меры для обеспечения их в дальнейшем вспомогательной учебной литературой, научными пособиями, инструкциями преподавателей и методическими пособиями по каждому учебному предмету", - сказал Эмомали Рахмон.
По данным Минобрнауки, на конец 2022 года в школах страны не хватало около 500 тысяч экземпляров 44 наименований учебников.
Согласно опросу, проведенному "Азией-Плюс" в 2022 году, 30% таджикистанцев покупают учебники самостоятельно, а 70% арендуют их в школах.
Нехватка компьютерных классов и лабораторий
Несмотря на принятие "Государственной программы внедрения информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательные учреждения Республики Таджикистан на 2018-2022 годы", в школах страны до сих пор ощущается острая необходимость в компьютерных классах.
Планировалось, что в рамках реализации программы за этот период за счет бюджетных средств школы будут компьютеризированы. Однако программа не была выполнена.
Представители финансового сектора объясняли это недостаточным финансированием программы из-за невыполнения доходной части бюджета в связи с пандемией COVID-19.
Анализ же показывает, что выполнение программы было неудовлетворительным и до появления вируса (в 2018-2019 годах). Отметим, что 20 марта 2024 года программа была принята во второй раз – теперь на период до 2028 года.
Эмомали Рахмон также подверг критике существующую материально-техническую базу образовательных учреждений, которая не соответствует стандартам для прохождения государственной аттестации и аккредитации.
Онлайн-уроки
Еще одной проблемой является неготовность школ страны к онлайн-обучению в экстренных ситуациях.
Во время все той же пандемии коронавируса Таджикистан объявил карантин, и Минобразования заявило, что учащиеся перейдут на онлайн-обучение или занятия по телевидению.
Однако из-за отсутствия Интернета в ряде регионов, особенно в сельских школах, онлайн-уроки так и не были организованы.
В январе прошлого года из-за холодов вновь возникла необходимость приостановить учебный процесс, и учащиеся средних школ отдыхали более 10 дней. Но и в этот раз Министерство не смогло наладить онлайн-занятия.
Эксперты связывают отсутствие онлайн-обучения в Таджикистане с двумя основными проблемами: низкой скоростью интернета и его недоступностью в некоторых городах и районах, а также ограничениями в подаче электроэнергии.
Коррупция в сфере образования
Исследование Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана выявило, что уровень коррупции в сфере образования продолжает расти. В школах страны на ремонт классов, учебных принадлежностей, праздники и проведение официальных мероприятий с учеников собираются деньги.
Небольшой опрос "Азия-Плюс" в 2023 году показал, что, например, за аттестат, который по установленному государством тарифу стоит 8 сомони, платят до 50 сомони, а за ремонт классов – до 250 сомони.
Президент страны также раскритиковал необоснованные поборы на празднование дней рождения учителей и потребовал от руководства Министерства образования "решительно положить конец такой практике".
"Какое отношение имеет день рождения учителя к ученикам? В свое время у нас не было такого, не слышали об этом и даже не знали даты своего рождения", - сказал глава государства.
"Маршировки" и встречи гостей
Вопрос привлечения студентов и школьников к праздничным репетициям или "маршировкам", встречам президента, министров и других высокопоставленных лиц уже много лет является передметом обсуждения в таджикском обществе.
Каждый год студенты и школьники жалуются, что их принуждают участвовать в таких мероприятиях, и в случае отказа им угрожают отчислением или созданием проблем при сдаче экзаменов.
Представители Министерства же считают, что участие в таких "маршировках" способствует развитию патриотизма среди молодежи.
Эмомали Рахмон резко раскритиковал практику, когда школьников выводят на встречу с государственными чиновниками.
"Кто-то приезжает в города и районы, и вы выводите всех школьников на улицы вдоль дороги. Даже для поездок президента не делайте этого… Детей выставляете на улицу, они ни в чем не виноваты. Что, президент не видел детей и школьников? Часы напролет на холоде, ветре, в снег и дождь. Этой показухой думаете обмануть президента? Я запретил это. Прекратите это!" - заявил президент.
Следует отметить, что многие из озвученных президентом проблем, действительно, не решаются уже многие годы, хотя чиновники регулярно рапортуют о работе над их устранением. Теперь, после прямого указания главы государства, возможно ли решить их за два года? Наверное, да – при условии наличия материальных ресурсов, но главное – реальной воли и искреннего желания.