Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоении крупных сумм денег

15:56 13.09.2024

ГКНБ: Азимбек Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоении крупных сумм денег



Бывшего члена Временного правительства Азимбека Бекназарова задержали за легализацию преступных доходов, сообщили 13 сентября в пресс-службе ГКНБ.



Спецслужбы возбудили уголовное дело по факту хищения и растраты денежных средств, изъятых в банковских ячейках и в Доме правительства, во время апрельской революции 2010 года.



По версии следствия, Бекназаров присвоил крупную сумму денег, изъятых правоохранительными органами при указанных обстоятельствах.



"Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о легализации указанных денежных средств, полученных преступным путем, через приобретение Бекназаровым дорогостоящих объектов недвижимости на территории курортной зоны озера Иссык-Куль, в Бишкеке, Чуйской и Жалал-Абадской областях и их оформление на подставных лиц", - говорится в сообщении.



12 сентября Бекназарова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению по ст.222 ч.3 п.3 ("Легализация, отмывание преступных доходов в крупном размере") УК КР.



Бекназарову будет предъявлено обвинение, а судом решен вопрос об избрании меры пресечения на период следствия.



Бекназаров Азимбек Анаркулович после 7 апреля 2010 года был членом Временного правительства и курировал силовой блок.