 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.09.2024
17:26  Глава Афган-талиб-эмирата мулла Ахуд запускает в Туркмении стройку проекта ТАПИ
17:15  Бишкек. Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев
17:13  Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев
17:10  В России европейские машины обогнали китайские модели по числу претензий
15:57  Последняя гастроль самокатного деда. Гуд бай, Джо! - В.Скачко
15:56  Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоении крупных сумм денег
15:46  "Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования

13:47  Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана
13:44  Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына
13:41  630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде
13:37  Сближение Анкары и Дамаска раскололо сирийскую оппозицию, - Тевфик Кадан
13:36  Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции
13:28  ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка
13:26  Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в США
13:21  Аркадаг и талибы. Туркменистан и Афганистан открыли семь объектов в рамках строительства проекта ТАПИ
13:03  Зас...сомневался. Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис
12:53  Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"
12:50  Кирилл Стрельников: О разрешении от Лондона Киеву использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России
12:38  "Нам крышка". Европейская промышленность впала в агонию, - "Politico"
12:32  300 тысяч казахстанских яиц не прошли таможенный контроль в Кыргызстане
11:33  Грузию готовят к новой революции, - Артур Аваков
11:10  Ересь зеленствующих. На Украине формируется еще одна раскольническая структура, - Руслан Калинчук
10:51  Ольга Андреева: В истории позорного русского покаяния поставлена точка
10:46  "Мечеть Кентерберийской богоматери", - В.Прохватилов
09:40  "Отступите или готовьтесь к войне": ультиматум Путина не оставляет Западу третьего варианта - М.Ростовский
09:32  9-ть ронинов. За кресло премьера Японии впервые борется так много желающих порулить, - С.Строкань
09:10  Кыргызстан и Туркменистан намерены создать совместный инвестиционный фонд развития
08:35  Питер Кениг: Терпение Путина на пределе - идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы
08:17  Назвался груздевым... Россия договорилась создавать технопарки с Киргизией
08:06  Антимигрантскую тему поставили на подогрев. Госдума и МВД обещают сложную жизнь теперь и новоиспеченным гражданам РФ, - НГ
01:14  Тоя не будет(( В Казахстане отказались от проведения форумов (халявных пьянок) на 360 миллиардов тенге
01:11  Русская всемирность. Россия испокон веков принимает на себя всю тьму мира, превращая ее в свет, - Александр Проханов
00:41  Арестован за взятки начальник... мемориала МО РФ "Пантеон защитников Отечества"
00:20  Было и... сплыло. Хищения более чем на 2 млрд сумов выявлены в Федерации плавания Узбекистана
00:18  Власти Казахстана прикрывают деятельность американских биолабораторий в стране, - EADaily
00:16  КосмоТуристы Space X впервые в истории вышли в открытый космос. И вернулись!
00:14  ICG: Борьбу "Талибана"* с наркотиками нужно приостановить - она слишком успешная
00:09  18 имамов ташкентских мечетей уволили за ненадлежащее выполнение обязанностей. С начала года
00:00  Путин уверяет, что растет число желающих уехать из стран с "извращенными" установками в Россию
Четверг, 12.09.2024
21:30  Страны вне ОПЕК+ наращивают предложение нефти
21:29  Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану 11-й раз подряд
21:21  В США возмущаются: КНДР отправляет в Россию баллистические ракеты прямо с конвейера
21:20  Госдума решила усложнить получение гражданства РФ мигрантами через фиктивные браки
21:14  Россия, после долгого перерыва, атаковала сухогруз Запада в "зерновом коридоре"
21:09  "Великая русская таджичка". К 115-летию со дня рождения языковеда Людмилы Успенской
21:00  Андрей Полонский: Честность приближает победу и справедливость
20:35  WADA скрыло заключение эксперта, оправдывающее российскую фигуристку Камилу Валиеву
20:01  Путин - о решениях по дальнобойному оружию: "это будет вступление НАТО в конфликт"
19:51  Тихоокеанский блеф Вашингтона, - Алексей Фененко
19:06  Очередное фиаско США: отобрать у России важнейшие рынки газа не удалось, - А. аль-Фарадж
18:19  Три тысячи смертей и четыре миллиарда убытков: как ArcelorMittal загрязнял Казахстан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоении крупных сумм денег
15:56 13.09.2024

ГКНБ: Азимбек Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоении крупных сумм денег

Бывшего члена Временного правительства Азимбека Бекназарова задержали за легализацию преступных доходов, сообщили 13 сентября в пресс-службе ГКНБ.

Спецслужбы возбудили уголовное дело по факту хищения и растраты денежных средств, изъятых в банковских ячейках и в Доме правительства, во время апрельской революции 2010 года.

По версии следствия, Бекназаров присвоил крупную сумму денег, изъятых правоохранительными органами при указанных обстоятельствах.

"Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о легализации указанных денежных средств, полученных преступным путем, через приобретение Бекназаровым дорогостоящих объектов недвижимости на территории курортной зоны озера Иссык-Куль, в Бишкеке, Чуйской и Жалал-Абадской областях и их оформление на подставных лиц", - говорится в сообщении.

12 сентября Бекназарова водворили в ИВС СИЗО ГКНБ по подозрению по ст.222 ч.3 п.3 ("Легализация, отмывание преступных доходов в крупном размере") УК КР.

Бекназарову будет предъявлено обвинение, а судом решен вопрос об избрании меры пресечения на период следствия.

Бекназаров Азимбек Анаркулович после 7 апреля 2010 года был членом Временного правительства и курировал силовой блок.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИпресс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726232160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии
- Спикер Мажилиса посетил финал игры кокпар на Всемирных играх кочевников
- Олжас Бектенов обсудил с представителями крупного бизнеса вопросы развития реального сектора экономики
- Государственный советник провел выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?
- Послание Президента: какие меры примут в сферах образования, здравоохранения и спорта
- Мажилисмены начали работу над проектами республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда
- Кадровые перестановки
- При Правительстве будет создан Проектный офис по развитию города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  