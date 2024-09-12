Последняя гастроль самокатного деда. Гуд бай, Джо! - В.Скачко

15:57 13.09.2024 Последняя гастроль Самокатного Деда. США используют ООН как прикрытие для Третьей мировой



12.09.2024



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



На начавшей свою работу 10 сентября 2024 года 79-й сессии Генассамблеи ООН уже в эту пятницу, 13 сентября, может случиться сенсация. Но запланированная. И коснется (или не коснется) она президента США Джо Байдена, продолжающего рулить своей страной, редко пребывая в ясном сознании



Вот этим неадекватным состоянием "самого могущественного человека в мире" (так президенты США уже давно и тщеславно взбадривают сами себя) и хотят воспользоваться те, кто намерен его именем открыть новый и чрезвычайно резкий виток эскалации конфликта в зоне СВО и даже сделать еще один весомый шаг к Третьей мировой войне в ядерном варианте.



Это действо хотят освятить престарелым главой США, с которым на полях Генассамблеи ООН встретятся многие из тех, кто сегодня раздувает костер войны (в частности, премьер Великобритании Кир Стармер и просроченный фюрер укронеонацистов Владимир Зеленский, который аж пищит, так хочет обострения ситуации). И, ясное дело, они в союзе с прочими американскими демократами и неоконами из глубинного государства во главе с Энтони Блинкеном и намереваются повесить военный психоз именно на Байдена: типа он старенький. Самокатный дед Дементий в маразме, ему все равно.



Хорошая и апробированная в похожих ситуациях тактика, которая снимет ответственность с поджигателей войны. Ну, как им кажется, они же по-прежнему считают себя самыми умными, а всех остальных - тупыми…



Именно на заседании ГА ООН англосаксы - США и Великобритания - официально и публично могут дать Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь "старой", если хотите, "материковой" России в пределах 1991 года.



И именно об этом их давно просит недофюрер Зеленский, мотивируя это тем, что:



а) раз Россия бьет по любой территории Украины, то и Украина должна иметь равное право отвечать России взаимностью - бить по глубинным российским аэродромам, объектам энергетики, логистики и прочей военной инфраструктуры, органам управления и т. д;



б) не стоит бояться неких красных линий, переходить которые не советует Россия. По словам Зеленского и его прихлебателей, у Москвы нет никаких красных линий. А если они и есть, то Россия никогда не отважится отвечать и Украине, и - тем более! - коллективному Западу.



В этом ключе, кстати, и Украина, и Запад давно и работают, провоцируя Россию все новыми и новыми наглыми выходками и ударами, дергая тигра за усы или, если хотите, буровя палкой в логове дремлющего медведя. Например, сейчас вот ударили дронами по Мурманской области. А раньше так же беспокоили Ленинградскую область. И многие уверены, что делали они это с территории Финляндии или Прибалтики, которые являются членами НАТО. Таким образом Запад тестировал Россию - отважится ли она ответить натовцам адекватно.



Россия пока НАТО щадит, а там, как гопники из подворотни, наглеют, принимая вежливость и сдержанность "клиента" за его слабость. А покорность жертвы, как говорят во Франции, рождает ярость палача…



И сейчас вот удары вглубь России, официальное и совместное разрешение на которые должно было стать главной темой визита 11 сентября в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лэмми. Но не стало - было отложено.



Более того, агентство Bloomberg сообщило, что США, а конкретнее администрация президента Байдена, потребовали от Зеленского стратегии ударов по России. Чтобы понять, чего хочет достичь Киев после получения разрешения на использование американского оружия подобным образом. Чтобы не оплыть жиденьким, как это случилось с Курской авантюрой ВСУ, разработанной и одобренной в США и НАТО.



Вот и решили все повесить на Байдена. В том, что пресловутое разрешение уже негласно дано или будет подтверждено в Нью-Йорке на ГА ООН, не сомневается практически никто. Это обычная тактика англосаксов - они сначала что-то разрешают (поставляют, продают и т. д.) негласно, смотрят, что получилось, а потом легитимируют свое решение официально.



Так и с ударами по глубинной России - они, скорее всего, будут разрешены. Несмотря на то что посол России в США Анатолий Антонов заявил, что применение американского оружия для ударов вглубь российской территории может привести к Третьей мировой войне.



"Администрация США упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти", - сказал он.



Глава же комиссии Совета Федерации России по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале: "Решение об ударах по территории России явно готовится. Слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через Guardian неслучаен. Идет подготовка общественного мнения".



И Пушков не зря упомянул Guardian - газета подтвердила механизм принятия решения и пускания при этом пыли в глаза как раз через благословение Байдена. Именно после общения с ним и может быть оглашено разрешение Киеву использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России в границах 1991 года. Потому что оно, разрешение, уже принято и будет объявлено в пятницу, 13 сентября (какой страшный символ из масскультуры может подтвердиться - пятница, 13-е).



Многие американские СМИ тоже в этом уверены и подтверждают информацию британских коллег.



И, скорее всего, Байден и отыграет свою последнюю роль - откроет шлюзы войны. Сам же он на вопрос о разрешении, как известно, ответил коротко: "Мы работаем над этим".



Что хотят англосаксы и их пристяжные получить из разрешения бить по глубинной России? Как минимум есть три расчета.



Первый - чисто прикладной: будет дано разрешение де-юре или нет, но шумиха вокруг него позволит Киеву бить по России, изматывая и истощая ее, заставляя прикладывать дополнительные усилия для защиты своих объектов и мирных жителей. И конечно же, расчет на то, что удары по России вызовут-таки нестабильность в российском обществе и подорвут позиции Владимира Путина и Кремля. Это голубая мечта англосаксов, тупо вычитанная ими в учебниках по политологии: их так учили - они так и действуют, совсем не понимая психологии россиян.



Второй - политический, внутриамериканский: перекладывая вину за возможную войну на Байдена, идеологи, стратеги и тактики демократов-неоконов таким образом снимают ответственность со своего кандидата в президента США Камалы Харрис. Байден в случае чего будет поджигателем войны, а вот Харрис может на равных сражаться в вопросе войны и мира со своим соперником - республиканцем Дональдом Трампом. Он, как известно, удачно эксплуатирует свой имидж миротворца, который обещает прекратить войну на Украине. Теперь же и Камала Смеющаяся будет миротворицей, которой войну в наследство как бы оставил маразматик Байден.



И, наконец, третий - геополитический: будет предпринята очередная попытка спровоцировать Россию на адекватные ответы, а потом обвинить ее в том, что именно Москва не хочет мира и является агрессором. И сделано это будет не где-нибудь, а с трибуны ООН на самом высоком уровне. ООН опять поимеют в своих интересах по полной.



Это для англосаксов очень важно - именно Россию в глазах глобального Юга выставить агрессором. И тем самым нивелировать, принизить или вообще дискредитировать потуги и конкретные шаги России по переформатированию неравноправного монополярного американоцентричного мира в многополярный мир. С несколькими равными центрами силы, с новым международным законодательством и с новой системой безопасности, учитывающей интересы не только гегемона - США, но и всех остальных.



Во-первых, Зеленский с подачи Запада повезет Байдену не только список объектов, которые он хочет разбомбить в России, но еще и мирный план. И предложения на "втором саммите мира" принудить Россию к мирным переговорам, поставив как бы перед фактом: мол, весь мир требует мира.



Во-вторых, если Украина, получив разрешение и новые дальнобойные ракеты, начнет лупить по России, то Москве, придется адекватно отвечать. И чтобы не показать свою слабость, и чтобы подавить источники опасности.



А делать это Россия может, увы, лишь двумя способами:



- либо неядерными силами повышенной мощности и точности, которые и без ядерных зарядов, как говаривал Жванецкий, разнесут украинскую халабуду вдребезги пополам;



- либо тактическим ядерным оружием (ТЯО), если к помощи Украине подключится НАТО и это станет угрожать безопасности Российского государства (так гласит ядерная доктрина страны).



Вот эта возможность разобраться с Украиной и ее спонсорами из НАТО и без ТЯО и сдерживает пока и Украину, и европейских членов Альянса, и даже прагматиков в США, которые понимают смысл присказки "Любишь Бандеру - люби и "Искандеры".



Кстати, оптимисты есть и России. В частности, замглавы МИД России Сергей Рябков не верит, что англосаксы официально разрешат Киеву уничтожать глубинную Россию. И считает, что заявления США о возможности снятия ограничений для Киева на это - попытка психологически повлиять на Москву. По его мнению, эскалационные сигналы и действия США не изменят курс России, а вот рисков для самих Штатов и их союзников это добавит.



Что ж, и это может быть. Особенно если учесть, что российские войска начали контрнаступление в Курской области и продолжают жать, уничтожая ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. И эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала уже напрогнозировал, что отход ВСУ из Курской области и отступление в Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. И потере навсегда около 25–27% своей территории. Потому что, по его словам, россияне имеют преимущество на поле боя, а подразделения ВСУ укомплектованы лишь на 25–30% людьми старше 40 лет, которые уже "изрядно измотаны".



А американский экс-разведчик Скотт Риттер, которого за его мнение начали не по-детски щемить в США многочасовыми обысками, в беседе с российскими "Известиями" нарисовал и новую картину мира без войны. По его словам, уже на саммите БРИКС в Казани Западу будет дан убедительный ответ - расширением этого объединения.



А расширение БРИКС станет вызовом для США, Евросоюза и западного мира в целом. И приведет не только к увеличению количества участников организации, но и к росту потенциала, возможностей и улучшению инфраструктуры противников англосаксонского гегемонизма.



"Это будет резким переходом от международного порядка, основанного на правилах, к международному порядку, основанному на законах", - сказал Риттер.



Это и обнадеживает. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы было именно так. Источник - Ukraina.ru

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