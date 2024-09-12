В России европейские машины обогнали китайские модели по числу претензий

17:10 13.09.2024

Обошли на повороте: автомобили из КНР стали вызывать больше доверия

Кирилл Сазонов



Автовладельцы из КНР высказывают все меньше претензий к местным маркам, но при этом растет число жалоб на модели европейских брендов, выяснило агентство J.D. Power. Автомобили из КНР по своим потребительским свойствам сравнялись, а по некоторым параметрам уже превзошли модели автопроизводителей из других стран, считают российские эксперты. Тем не менее для них по-прежнему характерны определенные недочеты и шероховатости, отмечают специалисты. Подробности в материале "Известий".



Меньше претензий



Количество жалоб на качество автомобилей китайских брендов заметно сократилось, при этом число претензий на модели европейских автопроизводителей, напротив, выросло. Об этом свидетельствует анализ отзывов потребителей, проведенный аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты опросили почти 32 тыс. автовладельцев в 81 крупном городе Китая, в результаты исследования вошла информация о 221 модели 48 автомобильных брендов из КНР, Европы, США и Японии.



Выяснилось, что общее число нареканий выросло по сравнению с прошлым годом на восемь пунктов (212 жалоб на 100 автомобилей в 2024 году против 204 - в 2023-м). При этом европейские марки прибавили сразу 21 пункт, в то время как число нареканий на китайские модели снизилось на 10 позиций.



Самой проблемной зоной является салон автомобиля, говорится в исследовании. На жалобы, связанные интерьером, приходится 15% всех претензий. В этом году число нареканий на сиденья машин увеличилось на 1,4%, а на управление и работу системы микроклимата жалоб стало больше на 0,8%. Кроме того, резко (сразу на 20,8%) выросло количество претензий на работу систем кругового обзора и помощи при парковке машины. Прежде всего автовладельцы жалуются на низкое качество и слишком мелкое изображение с камер, быстро загрязняющиеся объективы и слишком частые предупреждения электронных помощников.



Лидеры и аутсайдеры



Лидерами рейтинга стали модели совместных предприятий Honda/GAC (195 претензий на 100 машин) и Honda/Dongfeng (198 нареканий), а также Toyota/GAC (200 жалоб) и Toyota/FAW (201 жалоба). Из полностью китайских автопроизводителей лучшие результаты показали автомобили Сhery (203), Geely (204), GAC (206), Changan (207) и Jetour (208). Среди иностранных брендов верхнюю строчку как в "личном зачете", так и в целом в рейтинге заняла немецкая марка Porsche (192 претензии на 100 машин). Далее с существенным отрывом следуют японский Lexus (207), американский Cadillac (211), британский Land Rover и шведская Volvo (по 212 жалоб на 100 автомобилей).



Аутсайдерами рейтинга J.D. Power среди совместных предприятий стали автомобили JMC/Ford (235 жалоб), Dongfeng/Peugeot (236) и Dongfeng/Nissan (248). Из китайских автопроизводителей худшие результаты показали Wuling (232), Haval (245) и Venucia (254). Среди марок "не из Китая" замыкают рейтинг немецкие Audi и Mercedes-Benz (по 215 нареканий), а также американский Lincoln (230 претензий автовладельцев).



"Китайцы" подтянулись



В последнее время автопроизводители из КНР заметно повысили качество своих машин и их характеристики, считает автоэксперт Петр Баканов. По своим потребительским свойствам китайские автомобили сравнялись, а по некоторым параметрам уже превзошли модели из других стран, отмечает он.



- Очевидно, что современные китайские машины очень далеко ушли вперед от моделей 10–15-летней давности. Это автомобили совершенного другого уровня. Причем с выходом на глобальные рынки автопроизводители из КНР стали обращать внимание на нюансы, которые прежде считали несущественными. Например, раньше редкая китайская модель могла похвастать удобными сиденьями: они создавались из расчета на среднестатистического жителя Поднебесной, который по своим антропометрическим параметрам отличается от жителей других стран. Теперь же претензий на короткую подушку кресла практически нет - китайские автопроизводители учли эти претензии, - заявил он "Известиям".



Кроме того, компании из КНР активно используют те же самые комплектующие и детали, что и европейские, американские или японские автопроизводители, отмечает Петр Баканов. Поэтому и характеристики "китайцев" и их потребительские свойства стали очень близки к моделям из других стран, подчеркивает он.



Рейтинг первого впечатления



Методика, которую использует J.D. Power, не предполагает оценку ресурса и надежности машин в долгосрочной перспективе, отмечает эксперт ИЦ НТИ "Автонет" Московского политеха Юрий Урюков. В первую очередь в исследовании агентства учитывается первое впечатление потребителя от автомобиля, подчеркивает он.



- Тут китайские марки действительно способны удивить. Автомобили из КНР, как правило, имеют очень хорошее оснащение. В ряде случаев есть опции, которые обычно встречаются на моделях более высокого класса, - рассказал он "Известиям".



Юрий Урюков отметил, что китайские автопроизводители давно поняли, что для создания качественного автомобиля необходимо использовать современные комплектующие, и стараются их закупать у производителей с долгой историей и известным именем. Однако мало просто собрать машину из качественных деталей, узлов и агрегатов. Необходимо настроить их так, чтобы они вместе работали должным образом, подчеркивает эксперт.



- И вот тут как раз есть определенные нюансы. Финальная доводка и настройка той или иной модели пока не являются сильными сторонами китайских автопроизводителей, особенно "второго эшелона". В итоге зачастую спустя какое-то время та или иная система автомобиля из КНР может начать работать, как говорится, криво, - отметил Юрий Урюков.



В качестве примера он привел ситуацию с некоторыми китайским гибридами и электрокарами, которые могут "не видеть" ту или иную зарядную станцию, требовать обновления программного обеспечения для подключения к зарядке, принимать ток меньшей мощности, чем указано в технических характеристиках на автомобиль.



Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков отмечает, что исследование J.D. Power вполне можно считать "рейтингом удовлетворенности первым впечатлением от машины".



- У покупателя условного "мерседеса" заранее заметны большие ожидания от машины, чем у человека, приобретающего условные Chery или Haval. И если та или иная опция и функция в "мерседесе" воспринимается как само собой разумеющаяся, то в китайской модели она вполне может произвести так называемый вау-эффект. При этом если на "мерседесе", допустим, перегорит лампочка, то у владельца это может вызвать крайне негативную реакцию, в то время как водитель "китайца" может даже не вспомнить об этом, - считает Максим Кадаков.