Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев

17:13 13.09.2024

Навруз Каримов, журналист



Тяжелые условия, страх депортации и дискриминация делают мигрантов уязвимыми перед тяжелыми заболеваниями.



Таджикские трудовые мигранты – одна из наиболее уязвимых групп населения. Они сталкиваются с серьезными проблемами, которые влиют на их здоровьк, а отсутствие систематического мониторинга состояния здоровья мигрантов не позволяет получить полную картину распространенности заболеваний среди них.



