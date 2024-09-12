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Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев
17:13 13.09.2024

Навруз Каримов, журналист

Тяжелые условия, страх депортации и дискриминация делают мигрантов уязвимыми перед тяжелыми заболеваниями.

Таджикские трудовые мигранты – одна из наиболее уязвимых групп населения. Они сталкиваются с серьезными проблемами, которые влиют на их здоровьк, а отсутствие систематического мониторинга состояния здоровья мигрантов не позволяет получить полную картину распространенности заболеваний среди них.



Тяжелые условия труда, ограниченный доступ к медицинской помощи, языковой барьер и дискриминация делают мигрантов особенно подверженными психическим и инфекционным заболеваниям.

Мигранты более уязвимы для туберкулеза и ВИЧ

Таджикистан ежегодно переживает масштабные миграционные потоки: по официальной статистике, около 500 тысяч граждан отправляются на заработки в Россию, Казахстан и другие страны, около 400 тысяч из них возвращается.

Такая цикличность стала характерной чертой таджикского общества, оказывая существенное влияние на его экономику и социальную структуру.

В 2024 году наблюдается сокращение трудовой миграции в Россию из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Теракт спровоцировал всплеск ксенофобии и антимигрантских настроений в России.

Об этом свидетельствуют многочисленные случаи дискриминации и насилия в отношении мигрантов, в том числе нападения, депортации и массовые задержания. Прибывающих в Российскую Федерацию граждан Таджикистана сутками задерживали в аэропорту и высылали обратно на родину.

Сегодня в России обсуждают законы, запрещающие мигрантам работать в сферах образования, перевозки пассажиров и медицины. Это также могло стать одной из причин сокращения миграции квалифицированных врачей и медицинского персонала из Таджикистана.

Россия является главным направлением для миграции из Таджикистана. Подавляющее большинство мужчин заняты строительством, и более половины женщин работают на рынках.

Тяжелый физический труд на рынках и стройках, сопряженный с ненормированным графиком и отсутствием элементарных условий труда, подрывает здоровье мигрантов. В последние годы среди мигрантов растет количество ВИЧ-инфицированных и зараженных туберкулезом. Примерно 19% пациентов, зарегистрированных в РТ в 2022 году, заразились туберкулезом во время миграции.

Комрон Парпиев, врач-невролог и специалист по доказательной медицине, считает, что род деятельности сам по себе не увеличивает риск заражения туберкулезом. Однако он может способствовать распространению инфекции, особенно если мигранты работают в местах с большим скоплением людей.

"Однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют иммунитет, что повышает риск заражения инфекциями. К тому же физический труд, который нередко приводит к травмам среди мигрантов, может ухудшить их общее состояние", - говорит специалист.

Отсутствие легального статуса и низкая квалификация ограничивают мигрантов в выборе работы. Они вынуждены соглашаться на нелегальные трудовые отношения с тяжелыми условиями труда, включая ненормированный график и низкую оплату. Такие условия, в сочетании с недостатком сна и нездоровым питанием, ведут к развитию хронических заболеваний и значительно сокращают продолжительность и качество жизни.

"Помимо данных трудностей многие мигранты сталкиваются с грубой сепарацией от семьи и друзей – сталкиваются с чувством одиночества и изоляции. Очень часто на первых порах им трудно найти единомышленников", - рассказывает Мария Гончарова, врач-психиатр, ассистент кафедры неврологии, психиатрии и медицинской психологии имени профессора М. Г. Гулямова.

По ее мнению, на здоровье мигрантов влияет также и отсутствие стабильности из-за частой смены рабочих условий, что еще больше раздражает нервную систему:

"Каждый из этих факторов приводит к развитию различных психических расстройств, таких как депрессия, тревожные расстройства, панические атаки, навязчивые расстройства и фобии", - говорит психиатр.

Люди боятся депортации больше, чем инфекций

Низкий доход вынуждает мигрантов искать компромиссы: либо вкладывать средства в получение патента и медицинской страховки, либо направлять их на поддержку семьи в Таджикистане. Чаще выбирают последнее, потому что мигранты являются основными кормильцами в семье.

Исследования Международной организации по миграции показывают, что 97% мигрантов отправляют деньги домой во время трудовой миграции. Для 74% семей этих мигрантов денежные переводы – единственный источник доходов.

"Здоровье мигрантов очень важно, потому что болезнь может сильно повлиять на их способность работать. Каждый пропущенный рабочий день - это утрата зарплаты для мигранта и налогов для страны", - говорит Наталья Зотова, доктор наук, сотрудница Медуниверситета им. Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, специализирующаяся на вопросах миграции из стран Центральной Азии в РФ.

Россия – одна из 19 стран в мире, где мигрантов с положительным ВИЧ-статусом могут депортировать из страны. Люди скрывают свой статус и не обращаются в центры СПИД за медикаментами в страхе быть выдворенными.

Депортация мигрантов с ВИЧ – устаревшая советская практика – вирус в СССР якобы обнаруживали только у иностранцев. В 2022 году в России было зарегистрировано 63 150 новых случаев заражения, и вклад мигрантов здесь мизерный.

За всю историю наблюдения за ВИЧ/СПИД (с 1985 года) в России было заражено около 2 млн российских граждан и только 30 тысяч трудовых мигрантов – это примерно 1,6 % от всех зараженных. В 2017 году газета "Коммерсантъ" даже вывела заявление главы Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИД РФ Вадима Покровского по этому поводу в заголовок: "Основной фактор заражения ВИЧ для мигрантов - пребывание на работе в России".

Предположительно, около 600 ВИЧ-позитивных граждан Таджикистана находятся за границей. Наиболее уязвимой возрастной группой мигрантов в отношении ВИЧ-инфекции являются люди старше 50 лет. Это может быть связано с различными факторами, включая возрастные изменения иммунной системы, снижение уровня информированности о мерах профилактики и более длительный период миграции.

Непостоянных половых партнеров в миграции имеют 56% мужчин и 11% женщин, а 35% мужчин и 8% женщин имели сексуальных коммерческих партнеров. В 2023 году 32,5% ВИЧ-инфицированных в Таджикистане составляли мигранты.

Нелегальный статус в России также является одной из основных причин, почему многие мигранты не обращаются в государственные медучреждения.

Отслеживать медицинские данные мигрантов довольно сложно. Например, центры СПИД в России редко отправляют "сведения о вновь выявленных случаях ВИЧ-инфекции среди мигрантов" в Таджикистан. Возвращающиеся мигранты, в свою очередь, крайне редко сдают тесты на ВИЧ.

Из-за отсутствия полной информации и нерегулируемого характера миграции Таджикистану сложно отслеживать и регистрировать случаи ВИЧ среди этой группы населения. Недостаточная осведомленность и ограниченные возможности для выявления ВИЧ среди мигрантов усугубляют проблему распространения инфекции в РТ.

Те, кто знают о своем статусе, получают антиретровирусные препараты в таджикских СПИД-центрах.

Участие женщин в миграционных процессах расширяет пути передачи ВИЧ. Помимо инъекционного и полового путей передачи, возрастает риск вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку. Почти у каждой ВИЧ-положительной беременной женщины муж в прошлом был трудовым мигрантом, у которого также диагностирована ВИЧ-инфекция.

По последним данным, в Таджикистане за всю историю независимости обнаружено 16 383 случая заражения ВИЧ-инфекцией, 64% заразивших – мужчины.

Несмотря на предпринимаемые усилия, проблема ВИЧ-инфекции в Таджикистане остается острой. За первые три месяца 2024 года было зарегистрировано 254 новых случая, причем наибольшее количество – в Хатлонской области. Однако при расчете на 100 тысяч населения, больше всего заразились ВИЧ в Душанбе.

Сегодня в Таджикистане живут 11 897 человек с ВИЧ. Эти данные говорят о необходимости усиления профилактических мероприятий, направленных на снижение числа новых случаев заражения, особенно среди мигрантов.

По возвращении домой мигранты продолжают сталкиваться с дискриминацией и стигматизацией из-за своего статуса. Ранее мы описывали историю мигрантки, которая заразилась ВИЧ в России и на родине столкнулась с полным отчуждением и несправедливым отношением. В этой статье указаны адреса организаций, которые предоставят юридическую и психологическую поддержку, если по отношению к вам проявляют дискриминацию из-за ВИЧ-статуса.

Источник - Азия-Плюс
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