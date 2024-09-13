Бишкек. Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев

17:15 13.09.2024

Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев



13 сентября 2024



Бишкек (АКИpress) – В Бишкеке скончался председатель совета директоров ЗАО "ЭкоИсламикБанк" Муртазалиев Шамиль Муртазалиевич. Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане.



Ему было 62 года.



Шамиль Муртазалиев был также руководителем Ассоциации народов Дагестана "Садака".