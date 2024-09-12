Глава Афган-талиб-эмирата мулла Ахуд запускает в Туркмении стройку проекта ТАПИ

17:26 13.09.2024

Туркменистан начал строить ТАПИ и расширять ж/д порт в Афганистане. Ранее талибы просили Ашхабад инвестировать в эти проекты



11 сентября председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности председателя кабмина Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд открыли ряд объектов в Марыйской области. Онлайн к ним присоединился президент Сердар Бердымухамедов, сообщает госинформагентство ТДХ.



На туркмено-афганской границе был открыт 177-метровый железнодорожный мост Серхетабат–Тургунди, состоялась закладка фундамента газокомпрессорной станции "Şatlyk-1", началось строительство участка Серхетабат–Герат проекта ТАПИ, и оптико-волоконной линии связи Серхетабат–Герат, которая называется "Arkadagyň ak ýoly".



Кроме того, началось строительство складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди и участка Тургунди–Санабар первой очереди железной дороги Тургунди–Герат, а также состоялось открытие расположенной в афганской провинции Герат электростанции "Nur-el-Jahad", которая войдет в ЛЭП ТАП.



Гурбангулы Бердымухамедов и афганский чиновник встретились на пограничном пункте "Islim–Çeşme" города Серхетабат Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята, где их встречали большим концертом. Отметим, что судя по кадрам телерепортажа, в массовке участвовали только мужчины.



Вместе с президентом, который присоединился к ним онлайн, чиновники приняли участие в церемониях открытия и начала строительства новых объектов.



В этот же день по новому железнодорожному мосту отправился поезд из Туркменистана с гуманитарной помощью для Афганистана.



11 сентября президент подписал Распоряжение, согласно которому за счет Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова афганской стороне переданы детское питание, продовольственные товары, пшеница, карбамид, дизельное топливо, бензин и цемент.



В своей торжественной речи по поводу открытия новых обьектов Гурбангулы Бердымухамедов привел расчеты, согласно которым с реализацией новых проектов в Афганистане появится "как минимум 12 тысяч рабочих мест, в саму же страну в среднем будет поступать более $1 миллиарда в год".



Напомним, что ранее талибы просили Туркменистан инвестировать в расширение афганского порта Тургунди, а также в продолжение строительства железнодорожной линии между городами Тургунди-Герат и Андхой-Шабарган до Мазари-Шарифа.