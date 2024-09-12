Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в сказочном Маврикии

00:29 14.09.2024

Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий

Софья Белова

Это самый высокий пост в ее карьере

Президент России Владимир Путин назначил телеведущую НТВ Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Путин освободил от обязанностей посла Константина Климовского, который занимал эту должность с 2017 года.



Ведущая начала работать на телевидении в 1997 году. Она делала репортажи для программы "Вести недели" на канале "Россия", а в 2003 году перешла на "Первый канал".



С 2012 года по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу "Воскресное время", а осенью 2016 года приступила к работе на НТВ, где ведет авторскую итоговую новостную передачу "Итоги недели с Ирадой Зейналовой".



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