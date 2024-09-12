 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в сказочном Маврикии
00:29 14.09.2024

Путин назначил Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий
Софья Белова
Это самый высокий пост в ее карьере
Президент России Владимир Путин назначил телеведущую НТВ Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин освободил от обязанностей посла Константина Климовского, который занимал эту должность с 2017 года.

Ведущая начала работать на телевидении в 1997 году. Она делала репортажи для программы "Вести недели" на канале "Россия", а в 2003 году перешла на "Первый канал".

С 2012 года по июль 2016 года Зейналова вела итоговую программу "Воскресное время", а осенью 2016 года приступила к работе на НТВ, где ведет авторскую итоговую новостную передачу "Итоги недели с Ирадой Зейналовой".

Ранее депутата Госдумы Сергей Неверов покинул
пост зампреда нижней палаты парламента России. Кроме того, было принято решение об освобождении депутата Павла Завального от должности главы комитета по энергетике.

Источник - readovka.news
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