Неизлечимые британские неадекваты, или Еще один "ультиматум Путину", - В.Бурт

00:33 14.09.2024

13.09.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Откровения "пустого костюма", или Яркий пример русофобии



На Западе политики с предельной легкостью делают громкие антироссийские заявления. На этот раз это сделал бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Он и раньше, будучи при исполнении, особо не сдерживался, а выйдя в отставку и вовсе "разоткровенничался". На днях Шэппс выступил со статьей в таблоиде The Sunday Times, где предложил объявить – ни больше ни меньше – ультиматум Владимиру Путину.



Экс-министр призывает заставить Россию прекратить применение планирующих авиабомб. В противном случае, по его мнению, Запад должен разрешить киевскому режиму применять все поставленное НАТО импортное оружие повсюду, где ему заблагорассудится: "Пора прекратить просить храбрых украинцев воевать со связанной рукой за спиной".



Шэппс сожалеет, что у стран НАТО "сохраняется страх наносить удары по источнику" – российским населенным пунктам. Он призывает Лондон уговорить руководителей западных стран снять ограничения для Незалежной в применении любого оружия: "Мы должны разрешить использовать наши Storm Shadow и позвать французов, американцев и наших более сдержанных немецких партнеров последовать за нами. С простым ультиматумом Путину: прекратите свои атаки на Украину или мы поддержим ответ Украины".



Комментарии излишни. Вполне достаточно короткой реплики: перед нами откровения очередного распоясавшегося русофоба, потерявшего связь с реальностью.



Теперь – мимолетный портрет человека со спутанными волосами, упрямыми скулами и злым блеском маленьких, холодных глаз. Шэппс – весьма колоритная личность. Но не потому, что этот консерватор обладает какими-то феноменальными способностями, а от того, что в разных правительствах при разных премьерах он ловко находил себе теплое место. И занимался совершенно разными проблемами. В правительстве Бориса Джонсона Шэппс был министром транспорта, у Лиз Трасс – главой МВД, но всего… 6 дней. Потом перебрался в кресло министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии. В ту пору его шефом был Риши Сунак.



При нем же Шэппс занимал – чуть больше трех месяцев – пост руководителя министерства энергетической безопасности и углеродной нейтральности. Затем резко сменил род занятий и возглавил оборонное ведомство Великобритании. В этом качестве он пребывал менее года и вынужден был уйти в отставку после падения кабинета Сунака.



Неужели Шэппс – столь разносторонний и компетентный? Вовсе нет. Сдается, эта "охота к перемене мест" больше напоминает дилетантизм, ибо ни на одном из постов он не добился впечатляющих успехов. Зато у него есть другие "способности": Шэппс виртуозный интриган, обладает тонким нюхом, умеет оказаться в нужный момент в нужном месте. Газета The Independent писала, что когда он был депутатом парламента, не раз подсиживал своих коллег, а в 2017 году плел нити заговора против Терезы Мэй, намереваясь свалить ее с поста премьер-министра.



Шэппс всегда умел выгодно сбывать товар – еще с юности, когда занимался бизнесом и продавал копировальные машины, А когда пришел в политику, стал торговать мнениями, взглядами. Потом взялся за русофобию, благо на Западе она ценится с давних времен. Еще до прихода в оборонное ведомство Шэппс опубликовал в Daily Express статью, в которой призвал оставить в прошлом энергозависимость Европы от России и хвастался, что "мы изгнали российские нефть и газ с наших берегов, обеспечили альтернативные источники энергии". Он также утверждал, что государство успешно справилось с энергетическим кризисом, оплатив из бюджета около половины счетов за зимние расходы на электроэнергию и защитив британцев "от немыслимых затрат".



Сегодня эти слова звучат, как грубая ложь и откровенная глупость – Европа стонет, зажатая тисками кризиса и ошеломленная крушением надежд, а ее жители с тоской вспоминают минувшие времена, когда благодаря российским поставкам энергоносителей им было тепло и светло…



На посту министра обороны Шэппс проявил себя как последовательный сторонник режима Зеленского и яростный ненавистник России. На этой стезе он перещеголял своего предшественника Бена Уоллеса, который ратовал за непрерывные поставки всех видов убийств для Незалежной.



Шэппс ездил в Киев, обнимался с Зеленским, обещая исполнить все его прихоти. Собирался послать в Черное море британский военный флот "помогать" Украине в защите коммерческих судов от ВМФ России. Еще до призыва Эммануэля Макрона бросить в сражения с русскими французские части возопил о желании отправить в зону конфликта британские войска. За эту "идею" на родине Шэппса назвали "кретином" и "пустым костюмом на должности министра обороны".



Кроме того, он грозился отправить ВСУ "революционное оружие" – лазерные комплексы для поражения российских ракет и беспилотников. Впрочем, специалисты считали, что министр поторопился и выдал желаемое за действительное – боевые лазеры находятся в стадии разработки и могут быть введены в действие лишь в начале 30-х годов.



Шэппс без устали сыпал словами, суетился, но запомнился вовсе не делами, а тем, что стал первым… еврейским министром обороны Великобритании за последние тридцать лет. Сам Шэппс хвастал, что не ест свинину, покупает только кошерное мясо и соблюдает другие иудейские законы. Возможно, этот господин только этим отличается от других русофобов.



Они, эти субъекты, во все времена были активны, агрессивны, лишь изредка их энергия слабела, но потом они снова набирали дух, обрушиваясь с неистовой злобой – по определенным мотивам или даже беспричинно - на Россию и русский народ. Русофобию можно считать течением, воззрением, взглядом. Однако есть мнение, что это недуг. Этой версии, в частности, придерживался энциклопедист и геолог Роберт Хантер. В своей книге "История Индии" он писал: "Как и другие болезни, которым подвержен человек, у нее есть ученое название русофобия. Она, как и прочие лихорадки, имеет горячие и прохладные фазы, а иногда отступает вовсе. При очередном приступе пациент подходит к карте мира и, размышляя над ней, восклицает со вздохом; "До чего же огромна Россия! Как легко ей двинуть свои орды на нашу восточную империю! Как легко ей потрясти эти земли!" Но все это лишь симптом горячечного состояния, в которое впал больной…"



Есть русофобы скрытые, чей недуг проявляется не постоянно, во время психических обострений. А есть вечные, непримиримые, которым не поможет никакое "лекарство". Так вот, сейчас на Западе почти сплошь политики из разряда последних. Европа объята беспримерной эпидемией русофобии, которая постоянно усиливается.