V Всемирные игры кочевников завершились. Победители: Казахстан (114 медалей), Киргизия (64), Россия (46)

00:34 14.09.2024

Узбекистан занял четвертое место в медальном зачете Всемирных игр кочевников

Команда Узбекистана заняла четвертое место в медальном зачете Всемирных игр кочевников в Астане: 11 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей - в общей сложности 34 награды.



Команда Узбекистана заняла четвертое место в медальном зачете V Всемирных игр кочевников, которые прошли с 8 по 13 сентября в столице Казахстана Астане.



В копилке узбекских спортсменов 11 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей - 34 награды в общей сложности.



Первое место занял Казахстан, чья команда выиграла 114 медалей: 43 золотые, 34 серебряные и 37 бронзовые.



На втором месте - команда из Кыргызстана с 19 золотыми медалями, 21 серебряными и 25 бронзовыми (64).



Третье место получила Россия, завоевав 46 медалей: 12 золотых, 10 серебряных и 25 бронзовых



В первую пятерку также вошла Турция (6).



В турнире участвовали около 2500 спортсменов из 89 стран. Они соревновались в 21 виде спорта. Церемонию открытия игр посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.