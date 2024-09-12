|V Всемирные игры кочевников завершились. Победители: Казахстан (114 медалей), Киргизия (64), Россия (46)
00:34 14.09.2024
Узбекистан занял четвертое место в медальном зачете Всемирных игр кочевников
Команда Узбекистана заняла четвертое место в медальном зачете Всемирных игр кочевников в Астане: 11 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей - в общей сложности 34 награды.
Команда Узбекистана заняла четвертое место в медальном зачете V Всемирных игр кочевников, которые прошли с 8 по 13 сентября в столице Казахстана Астане.
В копилке узбекских спортсменов 11 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей - 34 награды в общей сложности.
Первое место занял Казахстан, чья команда выиграла 114 медалей: 43 золотые, 34 серебряные и 37 бронзовые.
На втором месте - команда из Кыргызстана с 19 золотыми медалями, 21 серебряными и 25 бронзовыми (64).
Третье место получила Россия, завоевав 46 медалей: 12 золотых, 10 серебряных и 25 бронзовых
В первую пятерку также вошла Турция (6).
В турнире участвовали около 2500 спортсменов из 89 стран. Они соревновались в 21 виде спорта. Церемонию открытия игр посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.