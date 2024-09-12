Си Цзиньпин встретится с Зеленским в Пекине?

00:48 14.09.2024

12.09.2024



Си Цзиньпин может встретиться с Зеленским



На форуме в Пекине заявляют о попытках КНР способствовать миру в Украине

Владимир Скосырев



На форум по безопасности в Пекине прибыли представители более 90 стран. Фото со страницы Beijing Xiangshan Forum в социальной сети X

В Пекине открылся форум по безопасности, на который прислали представителей более 90 государств и международных организаций. От США приехал зам. помощника министра обороны Майкл Чейс. А представитель Украины Александр Чалый заявил, что связи между Киевом и Пекином улучшились. Возможно, в октябре состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.



Заседания форума проходят в Китае ежегодно. Большинство западных государств направляют туда чиновников невысокого ранга. Они предпочитают обсуждать проблемы войн и конфликтов на диалоге Шангри-Ла в Сингапуре. Зато РФ, Белоруссия и такие страны глобального Юга, как ОАЭ, Вьетнам, Сингапур, Камбоджа, Чили, представлены госслужащими солидного уровня. Делегацию РФ возглавляет замминистра обороны Александр Фомин.



Ожидают, что в пятницу с посланием к гостям обратится министр обороны Китая Дун Цзюнь. Он раньше был командующим военно-морскими силами. Его назначили министром в декабре, после того как ряд китайских военачальников были обвинены в коррупции и уволены. Дун не входит в состав Центрального военного совета, который возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин. По мнению западных аналитиков, Дун не влиятельный командир, его дело – заниматься военной дипломатией. В прошлом году форум по безопасности проходил без участия министра обороны. И причина тому – коррупция. Предшественники Дуна Ли Шаньфу и Вэй Фэнхэ были исключены из Коммунистической партии и смещены. Их обвинили, в частности, в получении взяток.



Впрочем, по мнению Рика Уотерса, бывшего координатора в Госдепартаменте США по Китаю, эти пертурбации никак не воздействовали на контакты между американскими и китайскими военными. Главное – чтобы эти контакты были надежными даже в момент кризисов. Возможно, американский эксперт слишком оптимистично настроен. Во всяком случае, генерал Хэ Лэй и другие китайские военачальники сказали зарубежным репортерам, приехавшим на форум, что именно США провоцируют конфликт, размещая в Азии ракеты большой дальности. Пекин не будет за этим безучастно наблюдать. Он ответит сокрушительным ударом по тем силам, которые посягают на суверенитет страны.



На форум в Пекине послала небольшую группу бывших чиновников и Украина. Александр Чалый, в прошлом заместитель министра иностранных дел Украины, утверждает, что связи между Киевом и Пекином улучшились. Поэтому возможно, что в октябре состоится встреча между Зеленским и Си. По словам Чалого, в Киеве осведомлены об усилиях Китая восстановить мир в Европе.



Как напоминает агентство Reuters, министр иностранных дел Украины встречался с китайским коллегой в конце июля в КНР. Зеленский тогда замышлял организовать новый "мирный саммит по Украине", причем с участием России, в ноябре. Но этот замысел пока реализовать не удается. Ведь Пекин официально занимает нейтральную позицию по конфликту в Украине. А западные державы утверждают, что Пекин оказывает помощь военным усилиям Москвы. США и их союзники также обвиняют Китай в том, что он проводит все больше совместных военных учений с Россией и расширяет с ней сотрудничество в оборонной сфере.



Цуй Хунцзянь, директор европейского департамента в Институте международных исследований Китая, заявил на полях форума, что Китай открыт для будущего саммита по Украине и не против того, чтобы состоялась встреча Зеленского с Си. "Мы не хотим, чтобы устремления Китая по урегулированию конфликта в Украине оказались напрасными. Мы готовы предпринять любые шаги, которые будут способствовать миру", – подчеркнул он.