Франция после выборов: Макрон становится диктатором, - В.Малышев

00:49 14.09.2024

12.09.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Президент Франции назначил премьер-министром послушного ему политика



На прошлой неделе Эммануэль Макрон назначил на пост главы правительства Франции бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье. В коммюнике офиса президента республики утверждается, что Барнье и его правительство создадут условия для максимальной стабильности в стране и смогут собрать вокруг себя наибольшее число различных партийных представителей.



Мишелю Барнье – представитель партии "Республиканцы", бывший еврокомиссар и экс-глава переговорной группы Евросоюза по Brexit. Он много раз занимал различные министерские посты. В 2004-2005 годах был министром иностранных дел Франции. В последнее время работал в структурах ЕС. Был евродепутатом, еврокомиссаром по внутреннему рынку и услугам. Словом, "свой в доску" для нынешнего европейского истеблишмента. После 35-летнего Габриэля Аттали Барнье, которому 73 года, – самый пожилой назначенец на пост премьера во Франции. Макрон сменил откровенного извращенца в правительстве на многодетного отца, иронизируют некоторые в связи с этим назначением, имея в виду нетрадиционную ориентацию Аттали.



Однако решение президента, с которым он тянул почти два месяца после состоявшихся в июле внеочередных парламентских выборов, как и ожидалось, вызвало бурю в политическом мире Франции. Лидер "Непокоренной Франции", входящей в победившую на выборах левую коалицию "Новый народный фронт", Жан-Люк Меланшон выступил с резкой критикой назначения Барнье и заявил, что "у французов украли выборы". Он призвал своих сторонников мобилизоваться и выразить протест против такого развития событий. Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор заявил, что в стране "наступает политический кризис". А Марин Ле Пен – лидер правого "Национального объединения" заявила, что ее партия не будет участвовать в правительстве во главе с Барнье.



"51 день спустя отставки правительства, что представляет рекорд с 1945 года, десятков встреч в Елисейском дворце или других консультаций с партийными лидерами и 88 дней после роспуска, президент республики принял решение, назначив премьер-министром Мишеля Барнье", – отмечает газета Figarо, напоминая, что теперь он должен "создать хрупкую коалицию в крайне раздробленной Национальной ассамблее, чтобы избежать вотума недоверия. Напомним, для этого необходимо проголосовать большинство депутатов, то есть не менее 289 парламентариев".



Что при нынешнем раскладе политических сил в Национальной ассамблее представляет собой крайне тяжелую задачу. Ведь, как известно, на внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для того, чтобы сформировать собственное правительство. А противоречия между ними так велики, что достигнуть соглашения о коалиции приемлемом для всех кандидате фактически невозможно.



"Кто бы ни был назначен, он рискует столкнуться с вотумом недоверия, который может получить поддержку как от левого блока, так и от крайне правого "Национального объединения", которые решительно выступают против Макрона и его политической деятельности", – отметил портал france24.com.



Новому премьеру предстоит "пройти боевое крещение" на фоне малого количества времени, оставшегося на подготовку бюджета Франции на 2025 год, что может спровоцировать вотум недоверия, пишет Reuters.



Согласно традиции, поручение сформировать кабинет президент обычно дает кандидату от партии, которая победила на выборах. В этот раз больше других голосов получил леворадикальный "Новый народный фронт", который выдвинул своим кандидатом на пост премьера 37-летнюю Люси Касте. Но Макрон с этим не согласился.



Хотя, казалось, почему бы и нет? В ведь Касте ничем не напоминает радикала, с 2007 года она на госслужбе, сотрудничала со Всемирным банком, работала в министерстве экономики и финансов. В 2020-м стала советником по экономическим вопросам мэра Парижа Анн Идальго. Ее программа на посту главы правительства - отмена пенсионной реформы Макрона, повышение покупательной способности населения за счет увеличения зарплат и социальных выплат, но никакой "революцией", которой стращают французского обывателя сторонники Макрона, тут и не пахнет.



А потому "бунт" депутатов начался еще в среду, когда Макрон должен был назвать кандидатуру премьера, но не сделал этого. В результате более 80 депутатов Национального собрания подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти, сообщила радиостанция Franceinfo.



Как свидетельствуют СМИ, документ подписал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от фракции партии "Непокоренная Франция", а также зеленые и ряд других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы".



"Столкнувшись с отказом президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики", – говорится в заявлении партии "Непокоренная Франция", которое приводит радиостанция.



В партии считают, что этот отказ "не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства", – добавили в партии.



Как отмечают обозреватели, неспособность Макрона четко осознать последствия своего поражения на парламентских выборах, за которые несет ответственность лишь он один, является ключевым фактором в нынешнем французском тупике. Приняв единоличное решение провести рискованные выборы, в то время когда страна разделена, а его политика подвергается резкой критике, глава государства не только ослабил свой лагерь, но и поставил под угрозу будущее Франции. При этом Макрон вел и ведет себя так, как будто является победителем.



И у него есть для этого основания. Ведь политическая элита глобалистов как в Европе, так и за океаном уже положительно оценила его выбор. Урсула фон дер Ляйен, председатель комиссии ЕС поспешила поздравить Мишеля Барнье с назначением. "Поздравляю Мишеля Барнье с назначением на пост премьер-министра. Я знаю, что Мишель Барнье заботится об интересах Европы и Франции, как показывает его многолетний опыт. Желаю ему всяческих успехов в его новой миссии".



Довольны и за океаном. "Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг назначил Мишеля Барнье, опытного политика правого толка и бывшего главного переговорщика Европейского союза по Brexit, новым премьер-министром в надежде выйти из политического тупика, в котором оказалась страна после безрезультатных внеочередных парламентских выборов почти два месяца назад", – с видимым удовлетворением констатирует New York Times.



Ну это и понятно. Ведь давно известно, что Макрон – назначенец глобалистской элиты, а потому, чтобы он ни делал, поддержка ему в Вашингтоне и Брюсселе обеспечена. А потому и ведет он себя соответственно. Не случайно, что в СМИ уже звучат голоса тех, кто считает, что Макрон, игнорируя мнения французов и других партий, фактически пытается стать диктатором.



"Представьте, что вы – глава государства, столкнувшегося с внутренним кризисом, – пишет в связи с перипетиями с назначением кандидат на пост премьера во Франции Уриуэль Араужо на портале InfoBRICS. – Вы обходите голосование в парламенте, чтобы навязать непопулярные меры сомнительными методами (на фоне масштабных протестов), а затем применяете чрезмерную силу против демонстрантов. Далее вы назначаете внеочередные выборы, чтобы нейтрализовать радикальных политических диссидентов, и проигрываете их. После этого вы используете крупное международное спортивное событие, чтобы выиграть больше времени, и просто игнорируете результаты выборов, отказываясь назначить премьер-министра от победившей коалиции".



"Кто же вы тогда? – спрашивает автор статьи. – Некоторые наверняка сказали бы, что "диктатор". Чтобы охарактеризовать эту своеобразную ситуацию, на ум ничего больше не приходит, кроме слов "государственный переворот", – вам так не кажется? В этом случае международное сообщество непременно осудило бы авторитарного главу государства и оказало бы на него/нее давление, чтобы он/она подчинились результатам выборов, так ведь? Если вы Эммануэль Макрон, то это не обязательно так. Беглый взгляд на текущие события показывает глубину проблем, с которыми столкнулись французы", – делает закономерный вывод Уриуэль Араужо.



А ведь действительно, где она, эта "демократическая" якобы Франция? Лидер проигравшей на выборах партии, являющийся президентом, цинично игнорирует мнение победивших соперников, игнорирует традиционную процедуру назначения кандидата в премьеры, упорно продолжает свою прежнюю политику, которую уже отвергли избиратели, кто он такой на самом деле? Никакой демократией тут и не пахнет.