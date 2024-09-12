Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае, - Къ

00:58 14.09.2024

Прирост спроса на нефть в первом полугодии 2024 года оказался минимальным с "пандемийного" 2020-го, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА). В Китае сокращение спроса на нефть наблюдается четвертый месяц подряд - это сдерживает глобальный рост потребления, а также давит на цены, особенно в условиях растущих объемов добычи в странах, не являющихся участниками сделки ОПЕК+. Российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в августе оказались на уровне июля 2023 года - снижались как объемы поставок, так и цены.



Глобальный спрос на нефть продолжает слабеть - в первом полугодии его прирост составил всего 800 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем сентябрьском отчете. Такой рост потребления - минимум с 2020 года и значительно ниже прошлогоднего; отдельно в июне, по данным МЭА, и вовсе отмечалось снижение потребления на 60 тыс. б/с. Прогноз роста спроса на этот год также был понижен - на 70 тыс. б/с, до 900 тыс. б/с (в 2023 году - 2,1 млн б/с), это увеличит суммарный спрос до 103 млн б/с. Увеличение потребления в 2025 году также ожидается умеренным - на 950 тыс. б/с.



Основная причина охлаждения спроса - снижение темпов роста в Китае, где потребление сократилось в июле на 280 тыс. б/с.



Спад отмечается уже четвертый месяц подряд, тогда как за предыдущие 12 месяцев прирост в среднем составил 1 млн б/с, в 2023 году - 1,5 млн б/с. В этом году увеличение потребления может составить всего 180 тыс. б/с - спрос снижается в т. ч. на фоне массового перехода на альтернативные виды источников энергии, роста продаж электромобилей, а также расширения сети скоростных железных дорог - это снижает спрос на внутренние авиаперелеты.



Впрочем, и вне Китая спрос на нефть, по оценке МЭА, в лучшем случае остается "прохладным".



В США потребление бензина снижалось на протяжении пяти из шести месяцев первого полугодия. В итоге в развитых странах потребление нефти в этом году может оказаться на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии. С учетом такой динамики глобальный спрос на нефть может выйти на плато (то есть перестать расти) к концу десятилетия. Рост потребления продолжается в других развивающихся странах, однако если в Китае потребление между 2013 и 2023 годом выросло на 6 млн б/с, то в Азии за вычетом Китая - на 2,5 млн б/с, в Африке - всего на 380 тыс. б/с, в Латинской Америке спрос почти не изменился.



Предложение же нефти в августе выросло на 80 тыс. б/с, до 103,5 млн б/с - сокращение поставок Ливии, Норвегии и Казахстана было компенсировано более высокой добычей в Гайане, Бразилии и еще ряде стран. В целом же по году увеличение предложения, как ожидается, будет выше спроса: в этом году поставки могут вырасти на 660 тыс. б/с, в следующем - на 2,1 млн б/с.



В частности, страны, не являющиеся участниками сделки ОПЕК+, могут нарастить добычу на 1,5 млн б/с в 2024 и 2025 годах, добыча же ОПЕК+ в 2024-м может суммарно сократиться на 810 тыс. б/с и вырасти на 540 тыс. б/с в 2025-м (при сохранении добровольных ограничений).



Текущее снижение цен на нефть связано как раз со страхами избытка предложения на рынке на фоне ослабления спроса.



Снизились и объемы спекулятивной торговли - в итоге цена Brent ушла ниже отметки в $70 за баррель (минимум с конца 2021 года). Нефть дешевеет, а избыток растет, даже несмотря на решение Саудовской Аравии и других участников ОПЕК+ отсрочить на два месяца планируемый выход из добровольных ограничений добычи в объеме 2,2 млн б/с.



Российский экспорт в августе сократился на 290 тыс. б/с, до 7 млн б/с,- снижение поставок наблюдается второй месяц подряд, сейчас уровень экспорта находится на уровне марта 2021 года. Сокращались в первую очередь поставки сырой нефти - на 270 тыс. б/с, до 4,4 млн б/с, поставки нефтепродуктов остались на сопоставимом уровне.



Выручка же от экспорта на фоне снижения и объемов, и цен сократилась на $1,6 млрд, до $15,3 млрд - самого низкого уровня с июля 2023 года. Цены на нефть марки Urals снизились на $3,5–4 за баррель, до $68,3 за баррель (средний дисконт при этом вырос незначительно - с $10,5 до $10,8 за баррель к Brent). Сокращение поставок затронуло как экспорт в Китай, так и в Индию, однако из-за традиционно высокого объема нефти "без порта назначения" (то есть в танкерах, находящихся в море) точные объемы станут известны лишь после разгрузки этих судов.



Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №167 от 13.09.2024, стр. 1