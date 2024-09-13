 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.09.2024
09:33  Анушервон Хакимов: Кадровые перестановки в Таджикистане: ротации в силовом блоке, правительстве и аппарате президента
08:24  Проверка продолжается. 107 сотрудников еще трех Узб-министерств оказались учредителями в частных компаниях
07:38  Кровавые мальчики временного правительства Киргизии, - Канат Кожоев
07:29  Упорные бои за Торецк: укры под угрозой окружения
07:24  Ереван в тупике. Пашинян готов просить прощения? - СП
07:21  Не допинг, и точка. В действиях WADA в скандале с китайскими пловцами криминала не найдено
01:29  Четыре варианта. Чем Россия ответит Западу на "прямое вступление в войну", - Геворг Мирзаян

00:58  Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае, - Къ
00:49  Франция после выборов: Макрон становится диктатором, - В.Малышев
00:48  Си Цзиньпин встретится с Зеленским в Пекине?
00:34  V Всемирные игры кочевников завершились. Победители: Казахстан (114 медалей), Киргизия (64), Россия (46)
00:33  Неизлечимые британские неадекваты, или Еще один "ультиматум Путину", - В.Бурт
00:29  Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в сказочном Маврикии
00:04  Атул Аниджа: "Пробил час БРИКС"
Пятница, 13.09.2024
17:26  Глава Афган-талиб-эмирата мулла Ахуд запускает в Туркмении стройку проекта ТАПИ
17:15  Бишкек. Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев
17:13  Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев
17:10  В России европейские машины обогнали китайские модели по числу претензий
15:57  Последняя гастроль самокатного деда. Гуд бай, Джо! - В.Скачко
15:56  Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоении крупных сумм денег
15:46  "Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования
13:47  Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана
13:44  Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына
13:41  630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде
13:37  Сближение Анкары и Дамаска раскололо сирийскую оппозицию, - Тевфик Кадан
13:36  Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции
13:28  ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка
13:26  Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в США
13:21  Аркадаг и талибы. Туркменистан и Афганистан открыли семь объектов в рамках строительства проекта ТАПИ
13:03  Зас...сомневался. Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис
12:53  Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"
12:50  Кирилл Стрельников: О разрешении от Лондона Киеву использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России
12:38  "Нам крышка". Европейская промышленность впала в агонию, - "Politico"
12:32  300 тысяч казахстанских яиц не прошли таможенный контроль в Кыргызстане
11:33  Грузию готовят к новой революции, - Артур Аваков
11:10  Ересь зеленствующих. На Украине формируется еще одна раскольническая структура, - Руслан Калинчук
10:51  Ольга Андреева: В истории позорного русского покаяния поставлена точка
10:46  "Мечеть Кентерберийской богоматери", - В.Прохватилов
09:40  "Отступите или готовьтесь к войне": ультиматум Путина не оставляет Западу третьего варианта - М.Ростовский
09:32  9-ть ронинов. За кресло премьера Японии впервые борется так много желающих порулить, - С.Строкань
09:10  Кыргызстан и Туркменистан намерены создать совместный инвестиционный фонд развития
08:35  Питер Кениг: Терпение Путина на пределе - идет вторжение НАТО на территорию ядерной державы
08:17  Назвался груздевым... Россия договорилась создавать технопарки с Киргизией
08:06  Антимигрантскую тему поставили на подогрев. Госдума и МВД обещают сложную жизнь теперь и новоиспеченным гражданам РФ, - НГ
01:14  Тоя не будет(( В Казахстане отказались от проведения форумов (халявных пьянок) на 360 миллиардов тенге
01:11  Русская всемирность. Россия испокон веков принимает на себя всю тьму мира, превращая ее в свет, - Александр Проханов
00:41  Арестован за взятки начальник... мемориала МО РФ "Пантеон защитников Отечества"
00:20  Было и... сплыло. Хищения более чем на 2 млрд сумов выявлены в Федерации плавания Узбекистана
00:18  Власти Казахстана прикрывают деятельность американских биолабораторий в стране, - EADaily
00:16  КосмоТуристы Space X впервые в истории вышли в открытый космос. И вернулись!
00:14  ICG: Борьбу "Талибана"* с наркотиками нужно приостановить - она слишком успешная
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Не допинг, и точка. В действиях WADA в скандале с китайскими пловцами криминала не найдено
07:21 14.09.2024

Независимый эксперт Эрик Коттье опубликовал окончательный отчет по расследованию, открытому после скандала, разразившегося весной, когда стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стало применять наказание к 23 китайским пловцам, в пробах которых были выявлены следы триметазидина. Швейцарский юрист пришел к выводу, что WADA в истории с попавшимися на его применении спортсменами действовало "автономно, независимо и профессионально", а выводы регулятора об их невиновности обоснованны, хотя кое-какие нарушения китайская сторона все же допустила. Тем временем глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что выводы господина Коттье только подтверждают его озабоченность деятельностью головной антидопинговой структуры.

Швейцарский юрист Эрик Коттье (с 2005 по 2022 год он был прокурором кантона Во, в административном центре которого, Лозанне, базируется штаб-квартира Международного олимпийского комитета, МОК) выпустил окончательную версию доклада по итогам расследования, порученного ему Всемирным антидопинговым агентством. От господина Коттье требовалось выяснить, насколько правильными были действия WADA в истории с допингом китайских пловцов. В целом ключевые выводы расследования стали известны еще в июле, когда была опубликована предварительная версия доклада. Заметных изменений в итоговую версии документа не внесено. Эрик Коттье утверждает, что WADA действовало "автономно, независимо и профессионально, а доказательств обратного не предоставлено". Он также считает решение не преследовать китайских спортсменов обоснованным, хотя и называет странным молчание агентства в ситуации, когда под вопросом были "фундаментальные правила".

При этом он признал, что Антидопинговый комитет Китая (CHINADA) действительно нарушил некоторые процедуры, что, впрочем, "не может повлиять на итоговое решение и не ставит под сомнение версию о попадании допинга в организм спортсменов через загрязнение еды".

Скандал разразился в апреле этого года, после того как The New York Times и ARD сообщили о том, что 23 китайских пловца, принимавших участие в состоявшейся в 2021 году в Токио Олимпиаде попались на применении запрещенного препарата триметазидина и избежали наказания. Среди них были настоящие звезды. К примеру, Чжан Юйфэй выиграла золотые медали на 200-метровке баттерфляем и в эстафете 4х200 м вольным стилем, а Ван Шунь завоевал золото на дистанции 200 м комплексным плаванием. 11 из этих пловцов выступили и на следующей Олимпиаде, которую летом текущего года принимал Париж.

В WADA пояснили, что не стали наказывать атлетов, поскольку не сумели опровергнуть версию китайской стороны о том, что триметазидин попал в организмы спортсменов случайно. Якобы заражение произошло через использование общей кухни в отеле.

Примечательно, что именно за триметазидин известная российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Но в WADA пояснили: разница между делами госпожи Валиевой и китайцев в том, что в российском случае, в отличие от китайского, не было оснований исключить намеренный прием препарата. Практически одновременно с публикацией доклада Эрика Коттье выяснилось, что у WADA все же, возможно, были основания рассмотреть версию защиты Камилы Валиевой о случайном заражении пищи. К таким выводам, по данным AP, пришел Марсьяль Сожи, бывший директор антидопинговой лаборатории в Лозанне, проведший по просьбе российской стороны соответствующий эксперимент. Но его выводы во внимание приняты не были.

Позиция WADA по китайскому скандалу вызвала крайне негативную реакцию в США. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил структуру в том, что она намеренно покрывает китайских спортсменов. Именно он был основным сторонником проведения независимого расследования. Правда, даже сама фигура Эрика Коттье его не устроила. По мнению господина Тайгарта, последний не может действовать объективно, поскольку слишком тесно знаком с рядом функционеров МОК и других международных спортивных структур, штаб-квартиры которых базируются в Швейцарии. Еще летом Трэвис Тайгарт заявлял, что, хотя расследование господина Коттье и дало новую информацию, оно не ответило на большинство важных вопросов. Также в USADA отмечали, что "WADA управляет с помощью страха и запугивания", а его "авторитет рушится на глазах у мира". Комментируя итоговую версию доклада, глава USADA подчеркнул: выводы господина Коттье только "подтверждают нашу озабоченность". "А неспособность расследования ответить на важные вопросы о том, было ли заражение случайными, или это был намеренный прием допинга, создаст неопределенность для всех спортсменов на годы вперед",- говорится в сообщении USADA.

В самом WADA отчет Эрика Коттье, разумеется, приветствовали. Правда, гендиректор организации Оливье Ниггли признал, что кое-какие уроки ей все же придется усвоить. По его словам, WADA усовершенствует протоколы расследования дел, схему взаимодействия с национальными антидопинговыми структурами и оптимизирует базу ADAMS (система антидопингового администрирования) с тем, чтобы она стала более удобной. Список предлагаемых изменений уже прорабатывается специальной рабочей группой и будет готов в декабре.

Александр Петров
Газета "Коммерсантъ" №168 от 14.09.2024, стр. 4

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726287660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии
- Спикер Мажилиса посетил финал игры кокпар на Всемирных играх кочевников
- Олжас Бектенов обсудил с представителями крупного бизнеса вопросы развития реального сектора экономики
- Государственный советник провел выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?
- Послание Президента: какие меры примут в сферах образования, здравоохранения и спорта
- Мажилисмены начали работу над проектами республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда
- Кадровые перестановки
- При Правительстве будет создан Проектный офис по развитию города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  