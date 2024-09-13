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Ереван в тупике. Пашинян готов просить прощения? - СП
07:24 14.09.2024

В Армении испугались сближения России с Азербайджаном
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Александр Аверин Михаил Нейжмаков

Новый посол Армении в России Гурген Арсенян вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Михаилу Галузину, рассказали в российском дипведомстве. Сообщается, что в ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений. Галузин пожелал Арсеняну успехов в выполнении его миссии в Москве.

Новый посол Армении в России был назначен 14 августа. Он сменил на посту Вагаршака Арутюняна, бывшего министра обороны республики, который занимал должность главы дипмиссии с января 2022 года. До этого Арсенян, будучи депутатом, отметился рядом антироссийских высказываний и заявлений, однако после назначения послом заявил, что как дипломат впредь ограничен в выражении внутриполитической позиции.

Будет ли это назначение способствовать улучшению заметно испортившихся отношений между Москвой и Ереваном? Или все наоборот?

Понятно, что эти вещи решают не послы, а главы государств. А они пока сохраняют дистанцию, воздерживаясь при этом от резкой критики. В частности, армянский премьер заявил, что не считает правильным говорить о России "плохой лексикой". "Я общаюсь с Владимиром Путиным, и наш рабочий жанр - взаимное уважение. Я не приемлю ту лексику, которая существует в отношении России… У вас могут быть проблемы, о них нужно говорить, нужно оглашать их, но разговаривать с какой-либо страной с такой лексикой в корне неправильно…".

Вообще-то характер межгосударственных отношений определяется, в первую очередь, действиями. А они в отношении Москвы со стороны Еревана - никак не союзнические и не партнерские. Может, ситуацию улучшила бы встреча Пашиняна с Путиным?

В конце августа появилась информация о том, что первые лица в ходе телефонного разговора договорились об очном обсуждении вопросов двусторонней повестки. "Собеседники договорились встретиться при ближайшем удобном случае", - говорилось в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Кроме того, российский лидер проинформировал армянского премьера о впечатлениях от своей проездки в Баку, за что Пашинян поблагодарил Путина, но не напрягся ли от этого визита. Не испугался ли разворота России в сторону Азербайджана? А может, его озадачила ситуация с армянскими коньяками, среди которых в России обнаружили большое количество подделок.

Ереван готов к компромиссу, раз просит о встрече лидеров?

- Становится окончательно ясно, что ставка Пашиняна на хорошие отношения с США, Францией и Великобританией не сыграла, - считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин. - Они ничем не смогли помочь Армении против соединенной воли Азербайджана и Турции. А последние движения Еревана в направлении расторжения союзнических отношений с Россией вызвали ответный ход - усиление связей Москвы с Баку.

Хороших ходов у Пашиняна уже не осталась, и судьба Армении - протекторат той или иной степени прозрачности. Если премьер пригрозит закрытием российской базы в Гюмри, то, полагаю, Россия уже готова. Последний визит Путина в Баку это доказывает.

Может быть, все ровно наоборот, и Пашинян предложит усилить военно-техническое сотрудничество с Россией? Но для этого ему придется ограничить связи со странами НАТО.
Нам остается следить за этой драмой. Право, России и так есть на что направить свои усилия сейчас.

- Стоит обратить внимание, что в официальных сообщениях обеих сторон об итогах телефонных переговоров Владимира Путина и Никола Пашиняна о вероятности встречи говорилось довольно осторожно, - обращает внимание политический аналитик Михаил Нейжмаков.

- Пресс-служба Кремля упомянула о договоренностях по поводу "продолжения дальнейших контактов", их коллеги из Армении - о стремлении "при возможности провести встречу". То есть, вполне вероятно, пока договоренности о такой встрече были самыми общими и предварительными.

Тем не менее, Ереван сделал и другой жест - ранее было принято решение о замене посла Армении в Москве. Здесь есть свои нюансы. Назначенный на эту должность Гурген Арсенян, до недавнего времени бывший депутатом парламента от правящей партии "Гражданский договор", ранее выступал с критикой в адрес России. Ряд оппозиционно настроенных армянские медиа уже комментировали новость о таком назначении как шаг к еще большему осложнению отношений Москвы и Еревана.

Действительно, слухи о подготовке назначения Арсеняна на этот пост циркулировали с лета 2023 года, но официальное решение было принято лишь недавно. Это может дополнительно подтверждать версию о том, что у Москвы были вопросы к данной кандидатуре. С другой стороны, стоит вспомнить, что в октябре 2023 года этот политик не поддержал идею о запрете вещания российских телеканалов в Армении. Гурген Арсенян - выходец из бизнес-среды, за время своей политической карьеры сотрудничавший с несколькими партиями. По сути, это прагматик, нередко делавший довольно прямолинейные заявления, вызывавшие резкую реакцию оппозиционной общественности Армении - скажем, по поводу необходимости нормализации отношений Еревана с Турцией или о том, что нельзя рисковать ради армянской общины Карабаха.

Если послом назначается человек с таким бэкграундом, это может означать, что команда Пашиняна ожидает по-прежнему сложных и нестабильных отношений с Москвой и в качестве главы диппредставительства официальному Еревану нужен прагматичный переговорщик, который может корректировать свою публичную позицию.

Мотив Никола Пашиняна, подталкивающий его не разрывать отношений с Москвой окончательно, скорее, не сложности с поставками каких-либо товаров из Армении в Россию, а понимание, что в данный момент такой шаг нес бы слишком серьезные, прежде всего, экономические издержки для Еревана. Кроме того, несмотря на демонстрацию интереса ряда западных игроков (прежде всего, Франции и США) к Армении, вероятно, официальный Ереван исходит из того, что конкретные предложения и гарантии таких государств недостаточны, чтобы перевесить издержки кардинального разрыва с Москвой.

"СП": По-вашему, в Ереване могут опасаться разворота России в сторону Азербайджана. Тот еще в БРИКС собирается вступать, т.е. выбирает евразийский вектор на фоне прозападного движения Армении.

- Представители команды Пашиняна и так уже длительное время обвиняют Москву в том, что та действует в интересах Баку или, по крайней мере, согласованно с ним. Вряд ли визит Владимира Путина в Азербайджан принципиально повлиял на Никола Пашиняна в этом смысле. Что касается внешнеполитической стратегии Баку - да, его отношения с западными игроками осложнились с осени 2023 года, но о резком развороте, пожалуй, речь не идет.

Опять же, участие в БРИКС еще не означает резко антизападной линии - ярким примером является активно работающая с США Индия.

"СП": Кому реально больше нужна эта встреча? Кто к кому поедет?

- Если такие переговоры в очном формате состоятся, куда более вероятно, что Пашинян приедет в Россию. При этом Москве тоже важно показать, что в регионе она работает не только с Баку и определенное влияние на Ереван может оказывать.

"СП": А о чем будут говорить? Будут ставить друг перед другом острые вопросы? Какие?

- Вероятно, это будет широкий круг спорных вопросов. Возможно, Москва попытается вернуть себе активную роль посредника между Баку и Ереваном, в том числе по вопросу разблокирования коммуникаций, хотя это будет сложно.

"СП": О чем реально могут в итоге договориться? Трудно представить, что Ереван изменит поведение, а Москва согласится на какие-то уступки. Или это возможно? Как эта встреча повлияет на российско-армянские отношения?

- Вряд ли произойдет резкое потепление… Скорее, речь будет идти об отдельных компромиссах. В целом же, до конца года отношения между Москвой и Ереваном еще несколько раз могут пройти через "охлаждения" и "оттепели".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726287840


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