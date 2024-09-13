 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Упорные бои за Торецк: укры под угрозой окружения
07:29 14.09.2024

"Туман войны" над Торецком: Враг отходит под угрозой окружения
Бои за город смещаются к центру, до которого осталось менее 500 метров
Александр Ситников

"Туман войны" над Торецком: Враг отходит под угрозой окружения

Ситуация на Торецком/Дзержинском направлении покрыта густым "туманом войны". Некоторые наши мейнстримные телеграм-каналы сообщают о боях с переменным успехом или о "стабильной ЛБС". Однако со стороны ряда украинских источников, которые ранее не "гоняли порожняк", идет информация, что "российские войска продолжают штурм украинской обороны, прорываясь к центру Торецка и наступают вдоль железной дороги в направлении Дачного, а также на юго-запад, беря гарнизон ВСУ в Торецке в „клещи" с флангов".

Пiдроздiли "Азова" * были выбиты из северной части Новгородского/Нью-Йорка и сейчас обороняются в Нелеповке, причем не очень. А сколько восторга было в украинской информационной помойке о якобы прорыве "хероев" на фенольный завод.

Несмотря на заявления Зе-ботов и ряда наших всепропальщиков, так и не появилась в Сети видеозапись с "деблокированными" захисниками, которые вовремя не убежали из населенного пункта. По всей видимости, они уничтожены, но "ципсота" разгоняет "кейс об их чудесном освобождении". Типа, "если попадете в котел, выполняя приказ „держаться", Зеленский обязательно спасет".

Инсайдер из Генштаба ВСУ на условиях анонимности сообщил киевской экспертной тусовке, что в течение последних трех дней ВС РФ добились новых успехов внутри Торецка и сумели захватить заправочную станцию "Маршрут 20" и территорию Торецкого хлебокомбината.

В Сети появились кадры с геолокацией атаки ВС РФ малой пехотной группой в Дзержинске. Продвижение русских штурмовиков севернее микрорайона "Забалка" в направлении к шахте "Центральная" оценивается в 200 с лишним метров.

Паблик Liveuamap (заблокированный в нашей стране), за которым торчат уши Пентагона, обозначил на своей карте две угрожающие бандеровскому гарнизону красные (российские) клешни. На южном фланге наши бойцы прорвались к населенному пункту Леонидовка, захватив застройку между улицами Народная, Променева и Поповича.

Враг выбит из Троллейбусного депо и сброшен с террикона шахты "Валюга", кстати, возвышающейся над городом на 70 метров. Для сравнения: два соседних террикона шахты "Торецкуголь" возвышаются на 35 и 50 метров.

Тем временем поступают новые сообщения об успехах россиян в Дзержинске. В оперативке бандеровского мейнстримщика "Говорит снайпер" (заблокированного в РФ) 13 сентября опубликованы две зрадные новости:

"В течение последних часов [кацапы] продвинулись вперед в пределах города Торецк, взяв под контроль ряд позиций, прилегающих к улице Мичурина".

"Значительная часть восточной окраины города захвачена ордынцами. Кроме того, ВС РФ продолжают пытаться охватывать Торецк с севера через пригородные села Крымское и Дачное. После чего украинским войскам оборонять город станет намного сложнее".

"Бои идут на улице Центральная и постепенно смещаются к плотной многоэтажной городской застройке. До центра города остается около полукилометра".

Эта информация подтверждается и нашими источниками. В частности, Юрий Подоляка, рассказывая про расклад сил на Торецком направлении по состоянию на утро 13 сентября, пишет: "Наши части продолжают буквально прогрызать оборону противника в Торецке с северо-востока по направлению к центру города. Фактически они его достигли и бои уже идут примерно в 500 метрах от городской администрации".

Ему вторит "Рыбарь": "Российские войска продолжают взламывать украинскую оборону в Дзержинской агломерации. Подразделения ВС РФ ведут штурмовые действия в плотной городской застройке, все ближе подбираясь к центру Дзержинска".

После короткой паузы бойцы группировки "Центр" опять давят бандеровцев, как клопов
Казуистическую "аналитику" выдал Институт изучения войны (ISW). С одной стороны, эксперты ISW сообщают со ссылкой на нашего военного эксперта (значит, перепроверили по своим каналам), что "российские войска продвинулись дальше по улице Центральная в восточном Торецке и захватили микрорайон № 1". С другой стороны, "институтки" делают низкий поклон киевскому режиму: мол, россияне "не добились каких-либо подтвержденных успехов", хотя при этом публикуют линки на кадры с геолокацией, на которых зафиксированы отступления ВСУ.

Однако зрада пришла, откуда враг не ждал. Сразу несколько самостийных милитари-блогеров вынуждены признать, что армия России существенно продвинулась в районе Часова Яра. Так, северо-западнее Калинина вдоль канала "Северский Донец-Донбасс" сдвиг ЛБС в северном направлении составляет около 1 км.

Жовто-блакитные говоруны хоть и держатся бодрячком, но плачутся, что из-за того, что "херои" потеряли Клещеевку, "поплыла" оборона в микрорайоне "Новый", контроль на которым позволит россиянам создать условия для северного охвата Торецка. В этой связи наблюдается снижение боевого духа укровояк в Дзержинске и, как следствие, "легкая сдача" позиций в городе.

* Украинское военизированное националистическое объединение полк (батальон) "Азов" решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726288140


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