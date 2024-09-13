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    Кыргызстан   | 
Кровавые мальчики временного правительства Киргизии, - Канат Кожоев
07:38 14.09.2024

13 сентября 2024
Канат Кожоев

Кровавые мальчики временного правительства

Почему снова оказался в СИЗО "бульдозер революций" Азимбек Бекназаров? И чего он так испугался, что вспомнил про всеми уже забытый Кемпир-Абад?

Бекназаров на кыргызском политическом олимпе – фигура знаковая. Политик с опытом и солидным стажем. Экс-председатель и сопредседатель партии "Асаба"; экс-депутат Жогорку Кенеша; экс-вице-премьер временного правительства; генеральный прокурор – тоже с приставкой экс-. Один из самых активных участников первых двух "революций", на деле оказавшихся не революциями, а банальнейшими госпереворотами. Но слава "бульдозера революций" за Азимбеком Анаркуловичем закрепилась прочно.

"Я не уйду из политики, даже если буду в Антарктиде", - говаривал он когда-то. В Антарктиду его, мятежного, никто не ссылал, а вот послом в Малайзию – было дело.

Наиболее ярко все свои "бульдозерские" таланты Бекназаров проявил в период, когда Кыргызстан после свержения Курманбека Бакиева завис вне времени и пространства. Тогда, при временном правительстве, возглавляемом Розой Отунбаевой, в руках Бекназарова сосредоточился весь силовой блок – и вся безграничная власть.

Что запомнилось народу за время "временных" (апрель-июль 2010-го)? Чехардой и вакханалией. Разбродом и шатаниями. Правительство, собственно, как показала история, представляло собой сборище случайных людей, вскоре после расформирования готовых перегрызть друг другу глотки. Большинство членов ВП позже отметились каким-нибудь громким скандалом и оказались или в тюрьме, или в бегах.

Самое страшное воспоминание связано с так называемыми "событиями" июня 2010 года. Массовые межэтнические столкновения на юге унесли жизни 446 человек. Еще несколько по сей день числятся пропавшими без вести. Около двух тысяч человек получили различные травмы. Расследовавшая трагедию международная независимая комиссия определенную часть вины возложила на то самое временное правительство Кыргызстана, которое, как было отмечено в отчете, "полностью устранилось от межэтнической политики". Кому, как не Бекназову, ведавшему силовым блоком, опытному вояке, следовало тогда проявить максимальную бдительность и решительность и если уж не предотвратить, то хотя бы значительно смягчить печальные последствия "событий"?

В 2010 году из Кыргызстана странным образом незаконно выехал ныне покойный Кадыржан Батыров – лидер узбекской диаспоры, сепаратист, организатор стычек между кыргызами и узбеками. Кто помог ему выехать, если не должностные лица, входившие в состав временного правительства?

Несмотря на выводы нескольких комиссий, несмотря на то, что кое-кто из непосредственных организаторов и зачинщиков беспорядков был задержан и даже осужден (в основном заочно), сколько-нибудь серьезного следствия по ошской трагедии проведено не было. Люди, прямо или косвенно причастные к многочисленным жертвам среди соотечественников и представителей соседнего государства, спокойно жили каждый своей жизнью. Ночами, надо полагать, спали сном праведников… Или не спали? Может быть, членам бывшего временного правительства нет-нет да и померещатся мальчики кровавые?

Возможно, кто-то помнит монолог царя Бориса, повинного в смерти младенца Димитрия, из трагедии Пушкина "Борис Годунов": "Как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах… И рад бежать, да некуда… ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!"?

Борис Годунов, кстати, плохо кончил.

Азимбека Бекназарова, судя по всему, совесть все эти годы не мучила. Он, судя по всему, вообще забыл о кровавой бойне, которая случилась если не при его участии, то уж точно при его попустительстве.

Зато он помнит про "кемпир-абадское дело", из-за которого его уже арестовывали и потом благополучно выпустили. И свое новое задержание попытался коряво привязать к Кемпир-Абаду.

Руслан Бекназаров, сын "бульдозера революций", опубликовал в соцсетях пост, объясняющий очередное задержание своего беспокойного родителя. Дело якобы было так. На Азимбека Анаркуловича ни с того ни с сего вдруг через своего представителя вышел председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и попросил состряпать некий текст. В котором, во-первых, покаяться за свое непонимание ситуации с Кемпир-Абадским водохранилищем, а во-вторых, извиниться за то, что назвал Ташиева героем Узбекистана. Он, Ташиев, дескать, - настоящий кыргызский баатыр.

Бекназаров-старший якобы такое писать принципиально отказался. За что, само собой, и поплатился свободой.

Неувязочка, однако. Даже не одна неувязочка. Прежде всего – очень трудно представить генерала Ташиева играющим в такие игры. Он человек серьезный, у него полно нерешенных государственных дел, и как-то не с руки ему вытаскивать дело, в котором уже поставлена точка, да еще и сводить мелочные счеты с неопасным и немолодым оппонентом. А кроме того, Кемпир-Абад давно уже ушел из повестки дня, о нем и рядовые-то кыргызстанцы уже почти не вспоминают. И ситуация вокруг спорного водохранилища, грозившая вылиться в очередные межнациональные и межгосударственные беспорядки, благодаря ГКНБ на сей раз ни во что такое не вылилась.

По сравнению с ошской трагедией 2010 года Кемпир-Абад – детские игры в песочнице. И нынешний арест Азимбека Бекназарова не имеет никакого отношения к ушедшему в историю Кемпир-Абаду. Он, по всей видимости, связан с событиями, боль от которых история не уняла и не притупила.

Ни Алмазбек Атамбаев, ни Сооронбай Жээнбеков не задавались целью всесторонне расследовать то, что случилось в Ошской области 14 лет назад. Руки до этого расследования дошли только у нынешнего правительства, которое не временное и чувствует свою ответственность перед предками и потомками. В 2021 году ошское дело поднято на свет, по нему возобновлены следственные действия. Расследуется дело по статье "Злоупотребление должностным положением". Фигуранты дела – экс-члены временного правительства, с благословения которых за пределы Кыргызстана незаконно выехал Кадыржан Батыров, что явилось одной из причин развернувшихся вскоре кровавых столкновений.

И оказавшийся сейчас в СИЗО ГКНБ "бульдозер" был уже неоднократно допрошен в рамках этого дела – отнюдь не политического, как он пытается представить, а чисто уголовного.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726288680


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