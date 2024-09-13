 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проверка продолжается. 107 сотрудников еще трех Узб-министерств оказались учредителями в частных компаниях
08:24 14.09.2024

107 руководящих сотрудников в Минтрансе, МДШО и Минкульте были учредителями 116 компаний, выявила проверка Антикоррупционного агентства. Сотрудникам выданы предупреждения, нарушения устраняются, говорится в сообщении.

Агентство по противодействию коррупции Узбекистана сообщило о выявлении случаев конфликта интересов еще в трех министерствах.

В Министерстве транспорта, Министерстве дошкольного и школьного образования и Министерства культуры, а также связанных с ними организациях 107 руководящих сотрудников были учредителями 116 субъектов предпринимательства.

В частности, в Минтрансе 50 сотрудников были учредителями в 55 предприятиях, в МДШО - 37 сотрудников в 39 компаниях и в Минкульте - 20 сотрудника в 22 предприятиях.

Агентство направило представления в эти ведомства. Сотрудники, бывшие учредителями компаний, получили предупреждения. Выявленные нарушения закона сейчас устраняются, говорится в сообщении.

В агентстве призвали сообщать о случаях коррупции по телефону 1253 или через платформу eanticor.uz.

Согласно статье 4 закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", государственные органы и их должностные лица, за исключением определенных случаев, не могут заниматься предпринимательской деятельностью.

Статья 13 закона "О государственной гражданской службе" гласит, что госслужащим запрещено создавать предприятия или участвовать в них.

9 сентября "Газета.uz" писала про аналогичные случаи в Министерстве строительства и ЖКХ, Минводхозе и Минсельхозе. Почти 400 сотрудников этих ведомств оказались учредителями в 449 компаниях.

Источник - gazeta.uz
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