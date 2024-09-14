 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме
15:33 14.09.2024

Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме – Кедми

Максим Столяров. 14.09.2024

Украина превратилась в страну абсолютного беззакония, и наивно рассчитывать, что ее руководители будут придерживаться договоров или считаться с конституцией.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу "Вальдман-LINE" заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Ведущий попросил прокомментировать высказывание президента России Владимира Путина на экономическом форуме о возможности переговоров с Украиной. Он сказал: "Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменить военное положение, а после нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть преизбранными у них немного".

"Первая специальность Владимира Владимировича Путина – это юриспруденция. И он очень часто пытается следовать букве закона. Но в данном случае, я думаю, его надежды на то, что кто-то на Украине, а тем более Зеленский, может как-то, когда-то, при каких-то условиях соблюдать закон, мягко говоря, немного преувеличены.

Не было такого на Украине никогда, чтобы соблюдали закон. И в советской Украине. И когда Никита Сергеевич подарил Украине Крым, он тоже действовал незаконно. И когда президент Украины вместе с президентом России и Белоруссии делили Советский Союз, они тоже действовали незаконно", – сказал Кедми.

"Поэтому рассчитывать на то, что на Украине сегодня, где никогда не было закона, а сегодня царит беззаконие абсолютное, кто-то будет соблюдать закон, мягко говоря, преувеличение. Не заботит Зеленского и его хозяев, что в случае прекращения военных действий надо будет соблюдать какой-то закон. Они уже в 21 веке выбрали президента Ющенко вопреки закону. Наплевали на закон, наплевали на конституцию.

Так что я должен в данном случае сказать, что президент России ошибается. Он преувеличивает силу закона в абсолютно беззаконной, варварской Украине сегодня", – добавил аналитик.

Источник - politnavigator.net
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