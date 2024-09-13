|ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре, - Readovka
15:37 14.09.2024
ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 сентября
Андрей Холдин
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 13 сентября в разрезе СВО. Севернее Часова Яра русские войска освободили село Григоровка и начали штурм укрепрайона ВСУ, располагающегося вдоль канала Северский Донец – Донбасс. Южнее наши части также вышли к этой водной артерии из района Клещеевки. А в это время ВС РФ продолжили наступать в Курской области, освободив Толстый Луг и ведя упорные бои в Любимовке.
Удары по флангам Часова Яра
На фоне успехов русской армии на Кураховском направлении развитие ситуации вокруг Часова Яра отошло на второй план. Однако и здесь у наших войск есть успехи. За последнее время ВС РФ смогли продвинуться в самом городе, на севере микрорайона Октябрьского. По улицам Цветочная и Северная наши бойцы дошли до Родниковой. Дальнейшее продвижение в Часовом Яре остановилось недалеко от здания школы № 17, которое противник, очевидно, превратил в свой укреп. Однако наибольшего успеха русские войска добились по флангам города. Севернее Часова Яра наши штурмовики продвинулись в западной части села Калиновки, тем самым почти целиком вытеснив оттуда противника. До полного освобождения этого населенного пункта русским войскам осталось пройти чуть больше 600 м. Занятие Калиновки укрепит фланг нашей группировки на севере микрорайона Октябрьского. Кроме того, это позволит наконец-то приступить к штурму заброшенного детского лагеря "Дружба" и находящегося рядом с ним здания лесничества. Занятие этих построек, в свою очередь, даст ВС РФ возможность продолжить занятие микрорайона Октябрьского.
Русские войска продвинулись и севернее Калиновки, вдоль канала Северский Донец – Донбасс, выйдя к укрепрайону ВСУ, также расположенному вдоль него. Несколько восточнее позиций украинской армии в низине находится село Григоровка, полностью освобожденное на этой неделе нашей армией. Причем ВС РФ уже заняли самую южную оконечность укрепрайона. Овладение им позволит не только переправиться на другой берег канала Северский Донец – Донбасс, но и начать обход украинских укреплений в окрестностях Часова Яра. Дело в том, что севернее города расположен одноименный рудник. Его высотами почти наверняка пользовался противник. Однако, благодаря заходу с севера, наши бойцы могут атаковать тыл позиций ВСУ, вынудив их оставить удобные для обороны рубежи.
ВС РФ добились большого успеха и южнее Часова Яра – от села Клещеевка, выйдя к каналу Северский Донец – Донбасс. Причем здесь прорыв вглубь составил больше 3 км. Далее наши бойцы продвинулись в сторону водной артерии Донбасса из района Ивановского, находящегося севернее Клещеевки. Кроме того, как сообщают наши источники, противник покинул карман, образовавшийся между этими двумя сторонами, и отступил на "свой" берег канала. В случае успешного форсирования данной преграды русские войска получат возможность продвигаться к Константиновке. Тем более, что ВС РФ способны ударить во фланг позициям ВСУ, прикрывающим канал от недавно освобожденного микрорайона Дружба в Торецкой агломерации. Иными словами, противник, стоящий вдоль водной артерии, рискует получить сразу два удара. Первый – по фронту из района Клещеевки, а второй – во фланг от микрорайона Дружба. А сдержать их одновременно у украинской армии вряд ли выйдет из-за хронической нехватки резервов. Это означает, что остановить наступление наших войск на Константиновку у неприятеля, скорее всего, не получится. А после выхода ВС РФ к этому городу удерживать Часов Яр противнику станет крайне проблематично. Все потому, что гарнизон ВСУ получает снабжение как раз из Константиновки. Непросто будет удержаться украинским частям и в Торецкой агломерации – по той же причине. На этом фоне новость о том, что в Константиновке закрыли Пенсионный фонд, объяснив это "ухудшением ситуации с безопасностью", не кажется удивительной. Не так давно в этом городе начали призывать к добровольной эвакуации.
Курское наступление
В Курской области русские войска продолжили развивать наступление от недавно освобожденных сел Снагость и Обуховка к хутору Зеленый Шлях, лежащему на дороге между Коренево и Суджей. Последним крупным населенным пунктом, отделяющим наши части от этой трассы, является Любимовка. Однако ее не получилось взять с наскока. Дело в том, что выход ВС РФ к Зеленому Шляху будет означать перерезание дороги, на которой держится снабжение группировки противника у Коренево, что, в свою очередь, приведет к ее оперативному окружению. Понимая это, неприятель решил удерживать Любимовку, не жалея сил. Тогда наши штурмовые части вполне удачно обошли село по флангам. Русская армия освободила находящийся несколько южнее Любимовки Толстый Луг. От него до трассы на Суджу чуть более 2 км. После обхода с флангов ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Любимовке с двух сторон. Сейчас в селе идут интенсивные бои. Сообщается также о применении противником в районе Любимовки бронетехники, в том числе нескольких танков.
Пытаясь спасти положение своей группировки в Курской области, неприятель атаковал границу в Глушковском районе, причем в нескольких местах. По данным Минобороны РФ, украинская армия трижды пыталась там прорваться: в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. И все удары неприятеля здесь были отбиты. Исходя из направления атаки становится понятен и замысел ВСУ – выйти к ж/д станции Глушково, со стороны которой противник, очевидно, рассчитывал пробиться в тыл русским войскам, наступающим на Зеленый Шлях. В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия в курском пограничье недосчиталась около 300 солдат и 34 единиц бронетехники, в том числе 7 танков, 2 БМП и 3 БТР. ВСУ атаковали в Глушковском районе еще и по политической причине. Дело в том, что Зеленский собрался слетать в США на встречу с уходящим президентом Байденом. А для того, чтобы и дальше клянчить в Вашингтоне деньги и оружие, нужно показать результат – если и не прорвать границу в новом месте, так хотя бы отбить наступление русской армии в Курской области. Однако сделать этого противнику не удалось благодаря мужеству наших солдат.
Вчера, 12 сентября, главным событием дня стало занятие русскими войсками укрепрайона ВСУ в Торецке, прикрывающего город с востока. Это открыло перед ВС РФ перспективы штурма Забалки с нескольких сторон.