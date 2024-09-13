ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре, - Readovka

15:37 14.09.2024

ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 13 сентября



Андрей Холдин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 13 сентября в разрезе СВО. Севернее Часова Яра русские войска освободили село Григоровка и начали штурм укрепрайона ВСУ, располагающегося вдоль канала Северский Донец – Донбасс. Южнее наши части также вышли к этой водной артерии из района Клещеевки. А в это время ВС РФ продолжили наступать в Курской области, освободив Толстый Луг и ведя упорные бои в Любимовке.



Удары по флангам Часова Яра



