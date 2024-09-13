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Le Figaro: Макрон принципиальный. Закупки российского СПГ во Францию возросли в два с лишним раза
15:38 14.09.2024

Le Figaro
Франция

К большому удовольствию Москвы, Европе все еще трудно обойтись без российского сжиженного природного газа
Le Figaro: закупки российского СПГ во Францию возросли в два с лишним раза

Европа не может обойтись без российского газа, пишет Le Figaro. Несмотря на громкие обещания прекратить закупки топлива, ЕС даже увеличил импорт СПГ, а Франция так и вообще удвоила. "Настал черед русских смеяться!" - отреагировали читатели издания.

Европа не может обойтись без российского газа. Несмотря на содержавшиеся в санкционных пакетах обещания [отказаться от российских энергоносителей], в 2024 году она, к большому удовольствию Москвы, даже увеличила закупки российского сжиженного природного газа (СПГ). 27 стран Европейского союза поставили перед собой амбициозную задачу: к 2027 году резко сократить долю импорта российского газа, чтобы не помогать Кремлю финансировать свою военную операцию на Украине. Однако это оказалось непростой задачей, учитывая, что ЕС закупает 80% природного газа за рубежом. Пусть даже импорт из России снизился с 45% в 2021 году до менее чем 15% сегодня, до заявленной цели в 0% еще далеко, особенно в отношении транспортируемого морем СПГ.

В 2022 и 2023 годах Европа импортировала из России 14 миллионов тонн (12–13% импорта). Часть импорта шла через компанию TotalEnergies, которая владеет 20% акций крупнейшего российского СПГ-проекта на полуострове Ямал в районе Северного полярного круга. В 2024 году европейский импорт российского СПГ даже возобновит тенденцию к росту (+7% в первой половине 2024 года). Это произойдет, в частности, благодаря Франции, чьи закупки вырастут в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись с 2 до 4,4 миллиардов кубометров.

Европейские порты закрыты для российских судов

Франция, громко заявляющая о своей поддержке Украины, сегодня является крупнейшим в Европе импортером российского СПГ. По оценкам экспертов, закупки Парижа приносят Кремлю примерно пять миллиардов евро в год. После начала военной операции России поднялся шум, призывающий к полному запрету на импорт российского СПГ. С апреля 2024 года он санкционирован постановлением Европейского парламента, позволяющим каждому государству-члену ЕС принимать это решение в одностороннем порядке, без общего голосования. В мае прошлого года украинская ассоциация Razom We Stand выступила с предупреждением в адрес президента Франции. "Париж подрывает любые попытки помочь Украине, продолжая сотрудничать с Россией и платить ей за СПГ, - говорилось в письме на имя Эммануэля Макрона. - Прекратив этот импорт и отказавшись финансировать Россию, Франция внесла бы значительный вклад в укрепление способности Украины защитить себя от российской агрессии".

В июне 27 стран-членов ЕС предприняли первый робкий шаг, запретив перегрузку российского СПГ в европейских портах (Зебрюгге в Бельгии, Монтуар-де-Бретань во Франции и т. д.) на другие направления. С марта 2025 года российские ледоколы-газовозы из Арктики больше не смогут использовать европейские порты для перегрузки своих грузов на обычные газовозы, следующие в Китай, Тайвань, Турцию и т. д. Этот запрет, призванный ограничить реэкспорт российского СПГ из Европы, усложнит Кремлю задачу, заставив использовать другие морские маршруты. Однако он лишь частично (примерно на четверть) сократит доходы от экспорта российского СПГ в Европу, поскольку закупки для европейского рынка не попадут под действие ограничений.

Вопрос цены

Очевидно, что российский СПГ невозможно заменить по мановению волшебной палочки. Европейский союз, безусловно, активизировал усилия по диверсификации поставок, увеличив закупки в Норвегии, США, Северной Африке и Катаре. Сейчас почти половина европейского импорта СПГ поступает из США.

Но время для введения эмбарго на российский СПГ пока не пришло, потому что он имеет огромное преимущество - дешевизну. Об этом заявил в конце апреля генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне в своем выступлении перед комитетом сената, расследующим деятельность его группы. "Если мы, европейцы, решим запретить российский СПГ, нам придется искать эти 14 миллионов тонн в другом месте и платить за них больше. На мировом рынке нет 14 миллионов тонн СПГ: нам придется забрать их у азиатов, как мы это сделали в 2022 году, заплатив больше, чем они. [...] Мы находимся в процессе создания дополнительных мощностей в США и Катаре. Но в период до 2027 года, если мы запретим российский СПГ, цены на газ снова начнут расти", - предупредил он.

Комментарии читателей:

Jacques LESAGISTE
Если нам не удастся обойтись без российского газа, сложновато будет вводить санкции против Кремля за его операцию на Украине

anonyme
А зима будет большая, как пел Юрий Визбор. Вспомните, как многие в Европе в 2022 году насмехались над заявлениями Газпрома. Как всегда, два года спустя настал черед русских смеяться, а европейцы рыдают из-за наступившего крупного экономического кризиса.

anonyme
Да неужели? Какой сюрприз. Это что, наши лидеры нам соврали?

Автор: Гислен де Монталамбер (Ghislain de Montalembert).

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726317480


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