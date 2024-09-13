Бишкек. Задержаны за коррупцию бывшие руководители Госкомпромышленности (Зилалиев) и Госкомгеологии (Сатыбеков)

15:39 14.09.2024

Государственный комитет национальной безопасности задержал экс-главу Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева и бывшего директора Госагентства геологии и недропользования Мелиса Сатыбекова. Об этом Tazabek сообщили собственные источники.



По некоторым данным, задержанные подозреваются в незаконной выдаче лицензий и коррупции.



Известно, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Тогда его приговорили к 9 годам лишения свободы, но в июне 2021 года Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение.