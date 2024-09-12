 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.09.2024
19:54  Бишкек. 9 экс-премьеров поздравили главу Кабмина Акылбека Жапарова с 60-летним юбилеем
19:53  "Мы безоружны перед русскими": Пентагон пугает ядерным голодом в Восточной Европе
19:24  Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область, - Р.Маркуш
19:12  Бить или не бить: Байден и Стармер пытались предугадать реакцию Путина - BBC
18:13  Путин и Шойгу отработали в формате "БРИКС минус", - Иван Родин
15:46  Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью, - Андрей Резчиков
15:39  Бишкек. Задержаны за коррупцию бывшие руководители Госкомпромышленности (Зилалиев) и Госкомгеологии (Сатыбеков)

15:38  Le Figaro: Макрон принципиальный. Закупки российского СПГ во Францию возросли в два с лишним раза
15:37  ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре, - Readovka
15:33  Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме, - Яков Кедми
13:13  Гэвин Мортимер: ЕС распадается на наших глазах
09:33  Анушервон Хакимов: Кадровые перестановки в Таджикистане: ротации в силовом блоке, правительстве и аппарате президента
08:24  Проверка продолжается. 107 сотрудников еще трех Узб-министерств оказались учредителями в частных компаниях
07:38  Кровавые мальчики временного правительства Киргизии, - Канат Кожоев
07:29  Упорные бои за Торецк: укры под угрозой окружения
07:24  Ереван в тупике. Пашинян готов просить прощения? - СП
07:21  Не допинг, и точка. В действиях WADA в скандале с китайскими пловцами криминала не найдено
01:29  Четыре варианта. Чем Россия ответит Западу на "прямое вступление в войну", - Геворг Мирзаян
00:58  Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае, - Къ
00:49  Франция после выборов: Макрон становится диктатором, - В.Малышев
00:48  Си Цзиньпин встретится с Зеленским в Пекине?
00:34  V Всемирные игры кочевников завершились. Победители: Казахстан (114 медалей), Киргизия (64), Россия (46)
00:33  Неизлечимые британские неадекваты, или Еще один "ультиматум Путину", - В.Бурт
00:29  Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в сказочном Маврикии
00:04  Атул Аниджа: "Пробил час БРИКС"
Пятница, 13.09.2024
17:26  Глава Афган-талиб-эмирата мулла Ахунд запускает в Туркмении стройку проекта ТАПИ
17:15  Бишкек. Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев
17:13  Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев
17:10  В России европейские машины обогнали китайские модели по числу претензий
15:57  Последняя гастроль самокатного деда. Гуд бай, Джо! - В.Скачко
15:56  Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоение крупных сумм денег
15:46  "Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования
13:47  Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана
13:44  Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына
13:41  630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде
13:37  Сближение Анкары и Дамаска раскололо сирийскую оппозицию, - Тевфик Кадан
13:36  Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции
13:28  ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка
13:26  Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в США
13:21  Аркадаг и талибы. Туркменистан и Афганистан открыли семь объектов в рамках строительства проекта ТАПИ
13:03  Зас...сомневался. Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис
12:53  Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"
12:50  Кирилл Стрельников: О разрешении от Лондона Киеву использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России
12:38  "Нам крышка". Европейская промышленность впала в агонию, - "Politico"
12:32  300 тысяч казахстанских яиц не прошли таможенный контроль в Кыргызстане
11:33  Грузию готовят к новой революции, - Артур Аваков
11:10  Ересь зеленствующих. На Украине формируется еще одна раскольническая структура, - Руслан Калинчук
10:51  Ольга Андреева: В истории позорного русского покаяния поставлена точка
10:46  "Мечеть Кентерберийской богоматери", - В.Прохватилов
09:40  "Отступите или готовьтесь к войне": ультиматум Путина не оставляет Западу третьего варианта - М.Ростовский
09:32  9-ть ронинов. За кресло премьера Японии впервые борется так много желающих порулить, - С.Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин и Шойгу отработали в формате "БРИКС минус", - Иван Родин
18:13 14.09.2024

12.09.2024
Президенту РФ публично напомнил об Украине только представитель Индии
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

Президент России и секретарь Совбеза РФ встретились в Константиновском дворце.
В Петербурге завершилась встреча высоких представителей по безопасности государств БРИКС. Россия сейчас там председательствует, а потому в Константиновском дворце состоялось выступление Владимира Путина. Он сообщил, что удовлетворен текущей деятельностью организации и ее расширением в разных форматах. Вместе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу президент проверил еще один, проведя отдельные беседы с посланниками трех стран, видимо, ключевых. Только от Индии Путин услышал об Украине, Китай и Иран на этот счет не высказались.

В начале своего выступления Путин напомнил, что именно в залах Константиновского дворца и зародилась идея о той структуре, которая в будущем получила название БРИКС. А тогда в нее разом вошли лишь три страны, но зато какие – Россия, Китай и Индия. Теперь же, подчеркнул президент РФ, в БРИКС состоят 34 государства, конечно, в разных форматах. Поэтому-то 22–24 октября в Казани пройдут саммиты не только самого БРИКС, но и "БРИКС плюс/аутрич". Предполагается, что будет утвержден новый статус государств – партнеров данной общемировой организации.

Это станет одним из важных итогов нынешнего председательства России в БРИКС, которое Путин, похоже, считает весьма успешным. Что же касается встречи именно высоких представителей по безопасности, то для них у российского президента тоже были хорошие новости. Он напомнил, в частности, что у БРИКС уже есть специальный электронный реестр для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах, скоро появится и совет БРИКС по вопросам отмывания денег для финансирования терроризма. По инициативе РФ также разрабатываются рамки соглашений по преследованию коррупционных преступлений и борьбы с наркотиками, частью которой станет и контроль за криптоплатежами.

Между тем в тот же день, 12 сентября, Путин вместе с Шойгу, что каждый раз специально подчеркивалось в сообщениях на сайте Кремля, опробовал своего рода формат "БРИКС минус". А именно – провел отдельные встречи с представителями трех держав: Китая, Индии и Ирана. Президент РФ обменялся заверениями в полном взаимодействии и истинной дружбы с главой МИД КНР Ван И, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадианом. Ван И, который, напомним, возглавляет также канцелярию комиссии по иностранным делам ЦК КПК подтвердил визит в Россию на саммит БРИКС в Казани председателя КНР Си Цзиньпина "для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам".

Впрочем, какие это будут вопросы, китайский собеседник Путина не сказал, от представителя Ирана конкретики также не прозвучало. Кстати, сам президент РФ на встрече высоких представителей не сказал ни слова, например, об украинском кризисе. Об этом упомянул публично лишь Довал: "Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать вам о его визите на Украину и его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, лишь два лидера присутствовали, и я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора". На этом кремлевская стенограмма разговора как раз и завершается.

За происходившим в Петербурге следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "БРИКС обрастает объемом внутренних связей. Что будет укреплять отношения между государствами в рамках этой структуры", - полагает "Темник".
"Путин во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Петербурге поклонился мощам Александра Невского", - обращают внимание авторы канала "Мышь в овощном".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726326780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии
- Спикер Мажилиса посетил финал игры кокпар на Всемирных играх кочевников
- Олжас Бектенов обсудил с представителями крупного бизнеса вопросы развития реального сектора экономики
- Государственный советник провел выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?
- Послание Президента: какие меры примут в сферах образования, здравоохранения и спорта
- Мажилисмены начали работу над проектами республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда
- Кадровые перестановки
- При Правительстве будет создан Проектный офис по развитию города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  