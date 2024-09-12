Путин и Шойгу отработали в формате "БРИКС минус", - Иван Родин

18:13 14.09.2024

12.09.2024

Президенту РФ публично напомнил об Украине только представитель Индии

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



Президент России и секретарь Совбеза РФ встретились в Константиновском дворце.

В Петербурге завершилась встреча высоких представителей по безопасности государств БРИКС. Россия сейчас там председательствует, а потому в Константиновском дворце состоялось выступление Владимира Путина. Он сообщил, что удовлетворен текущей деятельностью организации и ее расширением в разных форматах. Вместе с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу президент проверил еще один, проведя отдельные беседы с посланниками трех стран, видимо, ключевых. Только от Индии Путин услышал об Украине, Китай и Иран на этот счет не высказались.



В начале своего выступления Путин напомнил, что именно в залах Константиновского дворца и зародилась идея о той структуре, которая в будущем получила название БРИКС. А тогда в нее разом вошли лишь три страны, но зато какие – Россия, Китай и Индия. Теперь же, подчеркнул президент РФ, в БРИКС состоят 34 государства, конечно, в разных форматах. Поэтому-то 22–24 октября в Казани пройдут саммиты не только самого БРИКС, но и "БРИКС плюс/аутрич". Предполагается, что будет утвержден новый статус государств – партнеров данной общемировой организации.



Это станет одним из важных итогов нынешнего председательства России в БРИКС, которое Путин, похоже, считает весьма успешным. Что же касается встречи именно высоких представителей по безопасности, то для них у российского президента тоже были хорошие новости. Он напомнил, в частности, что у БРИКС уже есть специальный электронный реестр для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах, скоро появится и совет БРИКС по вопросам отмывания денег для финансирования терроризма. По инициативе РФ также разрабатываются рамки соглашений по преследованию коррупционных преступлений и борьбы с наркотиками, частью которой станет и контроль за криптоплатежами.



Между тем в тот же день, 12 сентября, Путин вместе с Шойгу, что каждый раз специально подчеркивалось в сообщениях на сайте Кремля, опробовал своего рода формат "БРИКС минус". А именно – провел отдельные встречи с представителями трех держав: Китая, Индии и Ирана. Президент РФ обменялся заверениями в полном взаимодействии и истинной дружбы с главой МИД КНР Ван И, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Ахмадианом. Ван И, который, напомним, возглавляет также канцелярию комиссии по иностранным делам ЦК КПК подтвердил визит в Россию на саммит БРИКС в Казани председателя КНР Си Цзиньпина "для дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам".



Впрочем, какие это будут вопросы, китайский собеседник Путина не сказал, от представителя Ирана конкретики также не прозвучало. Кстати, сам президент РФ на встрече высоких представителей не сказал ни слова, например, об украинском кризисе. Об этом упомянул публично лишь Довал: "Как сказал премьер-министр вам во время телефонного разговора, он готов рассказать вам о его визите на Украину и его встрече с Зеленским. Он хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, лишь два лидера присутствовали, и я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора". На этом кремлевская стенограмма разговора как раз и завершается.



За происходившим в Петербурге следили и авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "БРИКС обрастает объемом внутренних связей. Что будет укреплять отношения между государствами в рамках этой структуры", - полагает "Темник".

"Путин во время посещения Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Петербурге поклонился мощам Александра Невского", - обращают внимание авторы канала "Мышь в овощном".