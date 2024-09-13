Бить или не бить: Байден и Стармер пытались предугадать реакцию Путина - BBC

19:12 14.09.2024

Во время пятничных переговоров президент США Джо Байден и премьер Великобритании Кир Стармер пытались предугадать действия лидера России Владимира Путина в ответ на возможное решение Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом пишет политобозреватель Би-би-си Крис Мейсон.



Мейсон освещал визит Стармера в Вашингтон.



Джо Байден и Кир Стармер обсуждали возможность отмены запрета на удары ВСУ западным оружием по целям в глубине территории России, передает ВВС.



По словам одного из источников Мейсона, в вопросе разрешения Украине наносить такие удары Лондон предпочитает "смотреть вперед", однако президент Байден относится к этому скептически. Он опасается, что подобные действия могут втянуть Соединенные Штаты и Европу в прямой конфликт с Москвой. Именно на это в последние дни намекал президент России Владимир Путин, пишет Мейсон.



Раньше подобное бряцание оружием ни к чему конкретному не приводило - возможно, на этот раз тоже ничего не случится, отмечает он. Однако, по его словам, есть вероятность, что теперь нечто все же может произойти.



"Усилия дипломатов и разведки сосредоточены на психологии лидера воюющей страны: они всеми силами пытаются предугадать, как он может отреагировать. Действительно ли он способен думать о военном нападении на одну из стран НАТО, что потенциально грозит ужасной перспективой втягивания всего блока в войну с Россией? А если этого не произойдет, смогут ли союзники Украины стерпеть не столь прямую агрессию, такую как кибератаки или повреждение подводных коммуникационных кабелей?"

- передает ВВС.



Отмечается, что до переговоров Байдена и Стармера мало кто надеялся, что эта встреча даст все ответы на вопросы о западных ракетах, в том числе потому, что дискуссии должны вскоре продолжиться во время Генеральной Ассамблеи ООН. После встречи английский премьер отказался говорить о том, удалось ли ему переубедить президента США.



В украинском конфликте не видно явной перспективы конца - как пока не видно ответа на трудный вопрос, как победить Россию без того, чтобы спровоцировать российское руководство, говорится в статье.



Какими именно могут быть последствия действий западных стран? И какова цена бездействия? Именно в этом состоит суть главной проблемы, которая стоит перед Западом с самого начала конфликта, который длится уже два с половиной года назад, подчеркивает автор.