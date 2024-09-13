Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область, - Р.Маркуш

19:24 14.09.2024

1-й Питерский: Уничтожение бандеровцев - то, что у нас очень хорошо получается

Радомир Маркуш



Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область



Телеграм-канал Апты Алаудинова "Ахмат", со ссылкой на "Южный фронт", сообщил: "ВС РФ освободили еще четыре населенных пункта в Курской области. Это хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Утром морпехи и бойцы 51-го ГПДП водрузили там российский триколор".



