 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 14.09.2024
19:54  Бишкек. 9 экс-премьеров поздравили главу Кабмина Акылбека Жапарова с 60-летним юбилеем
19:53  "Мы безоружны перед русскими": Пентагон пугает ядерным голодом в Восточной Европе
19:24  Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область, - Р.Маркуш
19:12  Бить или не бить: Байден и Стармер пытались предугадать реакцию Путина - BBC
18:13  Путин и Шойгу отработали в формате "БРИКС минус", - Иван Родин
15:46  Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью, - Андрей Резчиков
15:39  Бишкек. Задержаны за коррупцию бывшие руководители Госкомпромышленности (Зилалиев) и Госкомгеологии (Сатыбеков)

15:38  Le Figaro: Макрон принципиальный. Закупки российского СПГ во Францию возросли в два с лишним раза
15:37  ВС РФ продвигаются по флангам позиций ВСУ в Часовом Яре, - Readovka
15:33  Путин слишком высокого мнения об украинском политикуме, - Яков Кедми
13:13  Гэвин Мортимер: ЕС распадается на наших глазах
09:33  Анушервон Хакимов: Кадровые перестановки в Таджикистане: ротации в силовом блоке, правительстве и аппарате президента
08:24  Проверка продолжается. 107 сотрудников еще трех Узб-министерств оказались учредителями в частных компаниях
07:38  Кровавые мальчики временного правительства Киргизии, - Канат Кожоев
07:29  Упорные бои за Торецк: укры под угрозой окружения
07:24  Ереван в тупике. Пашинян готов просить прощения? - СП
07:21  Не допинг, и точка. В действиях WADA в скандале с китайскими пловцами криминала не найдено
01:29  Четыре варианта. Чем Россия ответит Западу на "прямое вступление в войну", - Геворг Мирзаян
00:58  Нефть теряет спрос. Ее потребление снижается не только в развитых странах, но и в Китае, - Къ
00:49  Франция после выборов: Макрон становится диктатором, - В.Малышев
00:48  Си Цзиньпин встретится с Зеленским в Пекине?
00:34  V Всемирные игры кочевников завершились. Победители: Казахстан (114 медалей), Киргизия (64), Россия (46)
00:33  Неизлечимые британские неадекваты, или Еще один "ультиматум Путину", - В.Бурт
00:29  Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом в сказочном Маврикии
00:04  Атул Аниджа: "Пробил час БРИКС"
Пятница, 13.09.2024
17:26  Глава Афган-талиб-эмирата мулла Ахунд запускает в Туркмении стройку проекта ТАПИ
17:15  Бишкек. Скончался председатель совета директоров "ЭкоИсламикБанка" Шамиль Муртазалиев
17:13  Как трудовая миграция разрушает здоровье таджикистанцев
17:10  В России европейские машины обогнали китайские модели по числу претензий
15:57  Последняя гастроль самокатного деда. Гуд бай, Джо! - В.Скачко
15:56  Бывший член Временного правительства Киргизии А.Бекназаров задержан за легализацию преступных доходов и присвоение крупных сумм денег
15:46  "Шпаргалка" для министра. Эмомали Рахмон дал два года на решение главных проблем образования
13:47  Игры кочевников. Кыргызстан подал протест по козлодранию против Казахстана
13:44  Главный раввин Украины сообщил о гибели на войне в рядах ВСУ своего сына
13:41  630-летие Мирзо Улугбека будет широко отмечено в Самарканде
13:37  Сближение Анкары и Дамаска раскололо сирийскую оппозицию, - Тевфик Кадан
13:36  Немцам не удалось сорвать Аккую - важный проект Росатома в Турции
13:28  ВС РФ взломали оборону ВСУ на востоке Торецка
13:26  Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в США
13:21  Аркадаг и талибы. Туркменистан и Афганистан открыли семь объектов в рамках строительства проекта ТАПИ
13:03  Зас...сомневался. Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в новых дебатах с Камалой Харрис
12:53  Вышла в свет книга Михаила Магида "Ближневосточная революция"
12:50  Кирилл Стрельников: О разрешении от Лондона Киеву использовать их дальнобойное оружие для ударов вглубь России
12:38  "Нам крышка". Европейская промышленность впала в агонию, - "Politico"
12:32  300 тысяч казахстанских яиц не прошли таможенный контроль в Кыргызстане
11:33  Грузию готовят к новой революции, - Артур Аваков
11:10  Ересь зеленствующих. На Украине формируется еще одна раскольническая структура, - Руслан Калинчук
10:51  Ольга Андреева: В истории позорного русского покаяния поставлена точка
10:46  "Мечеть Кентерберийской богоматери", - В.Прохватилов
09:40  "Отступите или готовьтесь к войне": ультиматум Путина не оставляет Западу третьего варианта - М.Ростовский
09:32  9-ть ронинов. За кресло премьера Японии впервые борется так много желающих порулить, - С.Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область, - Р.Маркуш
19:24 14.09.2024

1-й Питерский: Уничтожение бандеровцев - то, что у нас очень хорошо получается
Радомир Маркуш

Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область

Телеграм-канал Апты Алаудинова "Ахмат", со ссылкой на "Южный фронт", сообщил: "ВС РФ освободили еще четыре населенных пункта в Курской области. Это хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Утром морпехи и бойцы 51-го ГПДП водрузили там российский триколор".



Западные обзорщики и аналитики, изучив кадры с геолокацией, опубликованные 13 сентября, пришли к выводу, что российские войска, действующие в центральной части Снагости (к югу от Коренева), полностью контролируют населенный пункт. Здесь есть интересный момент: несмотря на то, что штурм поселка выглядел как "легкая прогулка", здесь оборонялись элитные войска вторжения ВСУ. Они в ходе наката были ликвидированы точными ударами нашего высокоточного оружия, после чего проведена зачистка.

"Выявление и уничтожение противника - то, что у нас получается очень хорошо. При таком огневом воздействии уничтожается до взвода противника. Потом подскакивает эвакуация, ну и тут уже вступают в дело пернатые. Так что, хлопчики, кому нужен психолог, то говорю вам снова: "Отстегнуть магазин, автомат над головой и выходите сдавайтесь", - предлагает легендарный 1-й Питерский штурмовой отряд СпН "Ахмат".

Любимовка пока еще не освобождена, но, как поясняет Юрий Подоляка, "во-первых, смяли левый фланг вражеской группировки и очень близко подошли к его логистическим маршрутам. Во-вторых, нанесли поражение нескольким его батальонам. В-третьих, создали реальную угрозу окружения части его сил. Причем более пространства для маневра у противника здесь нет".

В целом, "пятница 13-е" для врага выдалась, как и положено, кошмарной. В Снагости взвод ВСУ попал в организованную засаду на южной окраине села: микроавтобус, на котором ехали бандеровцы, был расстрелян в упор из РПГ.

Русская штурмовая авиация жестко отработала ФАБами в районах Мартыновки и Черкасского Поречного. На Суджанском участке, который украинские нацисты будут держать и рогами, и копытами, так как понесли на нем лютые потери (при этом упустили Кореневский), наши бойцы уничтожили М-113 и Т-72, тщательно замаскированные бандеровцами.

Кстати, количество опубликованных в незалежной некрологов о сходивших на Курск захисников превысило 2000. Еще примерно 4000 "хероев" гниет в русском приграничье. Такие цифры привели жовто-блакитные похоронные волонтеры.

По оценке "Рыбаря", в Курской области российские подразделения развивают успех предыдущих дней, вытесняя ВСУ сразу из множества ранее оккупированных населенных пунктов. Противник был выбит с окраин Бяхово, Гордеевки, Внезапного и Викторовки. В Суджанском районе российская БМД расстреляла в упор бандеровские позиции в Русской Конопельке. Судя по всему, большая часть села находится под контролем ВС РФ.

В Глушковском районе формирования националистов продолжают безуспешно атаковать в направлении окраин населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. В последнем машине разграждения ИМР-2 даже удалось проехать несколько сот метров, прежде чем она подорвалась на мине.

По данным "Военной хроники", бронетехнику враг оправляет группами по 4−7 единиц, почти всю теряет от нашего огня и посылает новые группы. Эта тактическая операция ВСУ, прежде всего, проводится для отсечения нашей группировки к югу от Коренева по реке Сейм - Глушково рядом с рекой. На текущий момент оборону там держат наши десантники, бои жестокие.

Американский телеканал CNN 14 сентября рассказал, что ситуативные оккупанты, действующие в Курской области, горько жалуются на "вагнеровцев", которые "лучше оснащены и обучены". Бандеровцы, вероятно, испугались бойцов Африканского корпуса или спецназовцев из "Бригады Медведей", умничают янки.

Свои пять копеек в "аналитику русского контрнаступления" внес самостийный всезнайка Константин Машовец, работающий на Пентагон. Он пишет, что для ВСУ ситуация в Курской области ухудшилась из-за того, что командование "северян" ввело в бой сразу два батальона 155-й бригады морской пехоты, а также несколько рот 51-го полка 106-й воздушно-десантной и 173-й разведывательной дивизий ВДВ.

Мол, если учитывать еще и успешные действия чеченского спецназа "Ахмат", то, сами понимаете, в какой "пятой точке" оказалась бандеровская "гвардия наступа". Именно поэтому Зеленский и попер на Глушково и даже продвинулся на 2 км от границы. Кстати, эксперты ISW, пусть и со ссылкой на наш источник, опровергли утверждения о том, что украинские войска вошли в Веселое.

Сам бесноватый в пятницу 13-го нес лютый бред, будто операция в Курской области сорвала планы России по созданию нескольких буферных зон вдоль украинской границы с востока на север, в том числе в Сумской области.

Самостийная "телега", однако, не поддержала наркомана. Сразу несколько милитари-блогеров отметили, что лучшие бригады ВСУ, включая военный спецназ и ССО, гибнут на русской земле из-за ужасной логистики и нулевых фортификационных сооружений, тогда как они могли бы принести больше пользы, обороняясь на Торецком направлении или на границе Сумщины.

Выступил и глава ГУР Кирилл Буданов, который сказал: "Вторжение Украины в Курскую область осложнило планы России по проведению наступательных операций, в том числе на главном направлении [вероятно, имеется в виду Покровское - „СП"], в августе 2024 года и позже этой осенью". Тем не менее ISW так не считает. В оперативке, опубликованной 14 сентября, "институтки" написали: "Недавняя активизация российских наступательных операций к юго-западу от Покровска и к западу и юго-западу от Донецка в достаточной степени ослабила оборонительные возможности Украины".

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726331040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выступил на II Межпарламентском форуме государств Центральной Азии
- Спикер Мажилиса посетил финал игры кокпар на Всемирных играх кочевников
- Олжас Бектенов обсудил с представителями крупного бизнеса вопросы развития реального сектора экономики
- Государственный советник провел выездное заседание Совета по молодежной политике при Президенте
- Рейтинги акимов: нужны ли они, и можно ли им доверять?
- Послание Президента: какие меры примут в сферах образования, здравоохранения и спорта
- Мажилисмены начали работу над проектами республиканского бюджета и гарантированного трансферта из Нацфонда
- Кадровые перестановки
- При Правительстве будет создан Проектный офис по развитию города Алатау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  