|Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область, - Р.Маркуш
19:24 14.09.2024
1-й Питерский: Уничтожение бандеровцев - то, что у нас очень хорошо получается
Радомир Маркуш
Пятница 13-е стала для "гвардии наступа" самым кошмарным днем с момента вторжения в Курскую область
Телеграм-канал Апты Алаудинова "Ахмат", со ссылкой на "Южный фронт", сообщил: "ВС РФ освободили еще четыре населенных пункта в Курской области. Это хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Утром морпехи и бойцы 51-го ГПДП водрузили там российский триколор".
Западные обзорщики и аналитики, изучив кадры с геолокацией, опубликованные 13 сентября, пришли к выводу, что российские войска, действующие в центральной части Снагости (к югу от Коренева), полностью контролируют населенный пункт. Здесь есть интересный момент: несмотря на то, что штурм поселка выглядел как "легкая прогулка", здесь оборонялись элитные войска вторжения ВСУ. Они в ходе наката были ликвидированы точными ударами нашего высокоточного оружия, после чего проведена зачистка.
"Выявление и уничтожение противника - то, что у нас получается очень хорошо. При таком огневом воздействии уничтожается до взвода противника. Потом подскакивает эвакуация, ну и тут уже вступают в дело пернатые. Так что, хлопчики, кому нужен психолог, то говорю вам снова: "Отстегнуть магазин, автомат над головой и выходите сдавайтесь", - предлагает легендарный 1-й Питерский штурмовой отряд СпН "Ахмат".
Любимовка пока еще не освобождена, но, как поясняет Юрий Подоляка, "во-первых, смяли левый фланг вражеской группировки и очень близко подошли к его логистическим маршрутам. Во-вторых, нанесли поражение нескольким его батальонам. В-третьих, создали реальную угрозу окружения части его сил. Причем более пространства для маневра у противника здесь нет".
В целом, "пятница 13-е" для врага выдалась, как и положено, кошмарной. В Снагости взвод ВСУ попал в организованную засаду на южной окраине села: микроавтобус, на котором ехали бандеровцы, был расстрелян в упор из РПГ.
Русская штурмовая авиация жестко отработала ФАБами в районах Мартыновки и Черкасского Поречного. На Суджанском участке, который украинские нацисты будут держать и рогами, и копытами, так как понесли на нем лютые потери (при этом упустили Кореневский), наши бойцы уничтожили М-113 и Т-72, тщательно замаскированные бандеровцами.
Кстати, количество опубликованных в незалежной некрологов о сходивших на Курск захисников превысило 2000. Еще примерно 4000 "хероев" гниет в русском приграничье. Такие цифры привели жовто-блакитные похоронные волонтеры.
По оценке "Рыбаря", в Курской области российские подразделения развивают успех предыдущих дней, вытесняя ВСУ сразу из множества ранее оккупированных населенных пунктов. Противник был выбит с окраин Бяхово, Гордеевки, Внезапного и Викторовки. В Суджанском районе российская БМД расстреляла в упор бандеровские позиции в Русской Конопельке. Судя по всему, большая часть села находится под контролем ВС РФ.
В Глушковском районе формирования националистов продолжают безуспешно атаковать в направлении окраин населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. В последнем машине разграждения ИМР-2 даже удалось проехать несколько сот метров, прежде чем она подорвалась на мине.
По данным "Военной хроники", бронетехнику враг оправляет группами по 4−7 единиц, почти всю теряет от нашего огня и посылает новые группы. Эта тактическая операция ВСУ, прежде всего, проводится для отсечения нашей группировки к югу от Коренева по реке Сейм - Глушково рядом с рекой. На текущий момент оборону там держат наши десантники, бои жестокие.
Американский телеканал CNN 14 сентября рассказал, что ситуативные оккупанты, действующие в Курской области, горько жалуются на "вагнеровцев", которые "лучше оснащены и обучены". Бандеровцы, вероятно, испугались бойцов Африканского корпуса или спецназовцев из "Бригады Медведей", умничают янки.
Свои пять копеек в "аналитику русского контрнаступления" внес самостийный всезнайка Константин Машовец, работающий на Пентагон. Он пишет, что для ВСУ ситуация в Курской области ухудшилась из-за того, что командование "северян" ввело в бой сразу два батальона 155-й бригады морской пехоты, а также несколько рот 51-го полка 106-й воздушно-десантной и 173-й разведывательной дивизий ВДВ.
Мол, если учитывать еще и успешные действия чеченского спецназа "Ахмат", то, сами понимаете, в какой "пятой точке" оказалась бандеровская "гвардия наступа". Именно поэтому Зеленский и попер на Глушково и даже продвинулся на 2 км от границы. Кстати, эксперты ISW, пусть и со ссылкой на наш источник, опровергли утверждения о том, что украинские войска вошли в Веселое.
Сам бесноватый в пятницу 13-го нес лютый бред, будто операция в Курской области сорвала планы России по созданию нескольких буферных зон вдоль украинской границы с востока на север, в том числе в Сумской области.
Самостийная "телега", однако, не поддержала наркомана. Сразу несколько милитари-блогеров отметили, что лучшие бригады ВСУ, включая военный спецназ и ССО, гибнут на русской земле из-за ужасной логистики и нулевых фортификационных сооружений, тогда как они могли бы принести больше пользы, обороняясь на Торецком направлении или на границе Сумщины.
Выступил и глава ГУР Кирилл Буданов, который сказал: "Вторжение Украины в Курскую область осложнило планы России по проведению наступательных операций, в том числе на главном направлении [вероятно, имеется в виду Покровское - „СП"], в августе 2024 года и позже этой осенью". Тем не менее ISW так не считает. В оперативке, опубликованной 14 сентября, "институтки" написали: "Недавняя активизация российских наступательных операций к юго-западу от Покровска и к западу и юго-западу от Донецка в достаточной степени ослабила оборонительные возможности Украины".