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"Мы безоружны перед русскими": Пентагон пугает ядерным голодом в Восточной Европе
19:53 14.09.2024

Вадим Егоров

Вашингтон медленно, но верно, нагнетая истерию, готовит Европу к вооруженному столкновению с русскими: одно учение НАТО за другим, наводящие страх и ужас пиар-кампании сменяют друг друга с завидной быстротой. И вот уже умельцы Пентагона вписывают узнаваемые контуры ядерных грибов в европейские пейзажи, повергая местных обывателей в шок.

Министерство обороны США вознамерилось изучить последствия ядерного удара на аграрный сектор. Причем не где-нибудь в Висконсине или Канзасе, а, на секундочку, в Восточной Европе и западной части России. Соответствующие документы Пентагона попали в руки журналистов РИА Новости. При этом, надо полагать, американская сторона не делала из них большой тайны, допуская их утечку в публичный доступ.

Инженерный корпус армии США заключил контракт на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы… Необходимо расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока, а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России,
- цитирует агентство требования к подрядчику от Пентагона, которому американское оборонное ведомство ориентировочно готово выплатить за труды 34 миллиона долларов.

В техзадании прописано моделирование ситуации глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению агропромышленности в вышеобозначенных регионах.

Ничего нового. США ради сохранения своей гегемонии готовы и на ядерную войну в Европе, в которой будет применено их ядерное оружие. Американский истеблишмент рассчитывает в этом случае отсидеться за океаном. Полагая, что их искусство управления конфликтами и эскалацией даже в такой ситуации окажется на высоте,
- прокомментировала новость директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.

И добавила, что впору и МО России заказать похожее исследование - возможно, также с утечкой в американскую прессу, которое географически охватило бы континентальную часть США.

Чтобы не было иллюзий,
- подчеркнула Панина.

Отреагировали на новость и во вменяемой русскоязычной части украинского информационного сегмента.

Ядерная война все ближе...
- прокомментировал информацию украинский телеграм-канал "Резидент"

В свою очередь, политолог Сергей Марков даже дал сценарий вероятного ядерного конфликта в Восточной Европе:

- JASSM - вот имя поджигателя войны.
- Это ракеты дальностью 800 км. Они передаются ВСУ для ударов по дальним целям в России.
- Зеленский дал Вашингтону на одобрение 250 целей.
- Эти ракеты запускаются с самолетов F-16.
- Самолеты ВСУ F-16 фактически базируются в Румынии и Польше. Именно там будут навешиваться ракеты, и там экипажи летчиков, и там будут выдаваться полетные задания. Они будут только имитировать, что они украинские.
- Самолеты F-16 могут нести ядерное оружие и рассматриваются Россией как часть ядерной системы НАТО.
- Поэтому после массированных ударов ракетами JASSM по российским военным целям, а некоторые из этих целей входят в ядерную инфраструктуру армии России, Россия получает право нанести ответные удары по аэродромам базирования F-16 в Польше и Румынии. Тактическим ядерным оружием.
- Россия уже заявила, что она меняет свою ядерную доктрину так, чтобы можно было использовать тактическое ядерное оружие в случае стратегической неядерной угрозы.



Так что, значит, ядерная война на пороге? Вспоминаем "Уроки мира" позднего СССР, на которых, как это ни парадоксально, говорили именно о такой войне. И снова вешаем черные шторы в школьных классах, откупориваем наконец бомбоубежища, что нужно было повсеместно сделать в первые же дни СВО, запасаемся йодидом калия и тушенкой впрок?

В разговоре с Царьградом военный эксперт Михаил Онуфриенко высказал мысль, что все-таки мир на пороге ядерной войны не стоит, но американцы крутят всеми, в том числе нами, русскими, как хотят. Путем подобных информационных вбросов.

- Значит, завтра война, значит, завтра в подпол?

М.О.: То, что эта информация стала достоянием гласности, свидетельствует о том, что идет нагнетание истерии. И тематики ядерной войны, которая постоянно на Западе муссируется, причем не первое десятилетие, но во время подобных конфликтов (как на Украине. - Ред.) набирает обороты. К этой новости нужно относиться спокойно, потому что любые нормальные вооруженные силы, Генштаб любого государства заказывают подобные исследования и, как всегда, готовятся к худшему. Это как раз нормально. Подобные структуры как раз и должны заниматься этим. Но как только такая информация распространяется в СМИ - очевидно, что это часть политической кампании.

- Ее цель?

На самом деле Пентагону, как, в принципе, любой оборонной структуре, глубоко плевать на последствия ядерного удара на сельском хозяйстве, их интересует принципиально другой аспект своей деятельности. Но для того чтобы спровоцировать истерию "Русские идут" до уровня "Готовьтесь к ядерному удару" - такое подходит вполне. И, надо им отдать им должное, они работать умеют. Такие кампании американцы ведут в Европе, основной их лозунг звучит так: "Если мы сейчас не поддержим киевский режим и он не победит, придется воевать нам, а мы не хотим". Притом что на самом деле они не преследуют цель довести киевский режим до победы, у них вообще отношение к Европе исключительно потребительское, они выкачивают из нее все соки.

- А европейцы?

- А те ведут себя аналогичным образом в отношении Украины. В той же Германии проводится исследование, которое показывает, что этой стране потребуется минимум сто лет, чтобы догнать Россию по вооружениям. И тут же следует вывод: нужно помочь Украине оружием, семьдесят с лишним танков поставить, потому что сами мы воевать не сможем. Британская Daily Mail на этой неделе опубликовала исследование, согласно которому военно-морской флот некогда Великой Британии не находится на боевом дежурстве, из шести ударных подводных лодок ни одной сейчас нет в море. С инфографикой, все как положено, и с подтекстом: у нас тоже все плохо, потому нужно остановить русских там, где они сейчас. Ибо сами мы не справимся.

С мнением Онуфриенко косвенно согласился в своем телеграм-канале "Россия - не Европа" директор Института русско-славянских исследований имени Н.Я. Данилевского Александр Буренков.

Нагнетание антироссийской истерии и распространение панических настроений в стиле "мы безоружны перед русскими" надо соотносить с тем, что натовцы стремятся быстро перевооружить и переоснастить свои армии к 2029 году. Эту дату, которая уже не раз мелькала в отчетах натовских военных и гражданских чиновников, по всей видимости, надо считать моментом готовности к открытой натовской агрессии против России. Исходя из этого все нынешние и будущие вздохи и опасения натовцев об усилении подготовки к отражению "российской агрессии" понятны и предсказуемы,
- считает эксперт, предвидя горячий, но отнюдь не ядерный конфликт России и Европы.

Что с того?

Безусловно, экспертное заключение о том, что "все это пиар", способно порадовать, но не должно расслаблять. Потому как мир стремительно меняется и далеко не всегда в лучшую сторону. Кто каких-то тридцать лет назад мог фантазировать о том, что Киев и Москва сойдутся в смертельной вооруженной схватке? Разве только самые упертые, мимикрировавшие под членов КПСС потомки бандеровцев. Кто каких-то двадцать лет назад мог допустить, что Крым, Донбасс, Запорожье и Херсонщина вернутся в Россию? Только самые идеалистичные поборники Русского мира. Вот и в ядерную войну в Восточной Европе и на западе России сейчас поверить никто не может. И пусть эти предположения останутся лишь плодом изощренных заокеанских пиар-кампаний, но… Бомбоубежища все-таки стоит открыть и знать, где они находятся.

А также никогда не помешает запастись йодидом калия, тушенкой и питьевой водой.

Источник - Царьград
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