"Мы безоружны перед русскими": Пентагон пугает ядерным голодом в Восточной Европе

19:53 14.09.2024

Вадим Егоров



Вашингтон медленно, но верно, нагнетая истерию, готовит Европу к вооруженному столкновению с русскими: одно учение НАТО за другим, наводящие страх и ужас пиар-кампании сменяют друг друга с завидной быстротой. И вот уже умельцы Пентагона вписывают узнаваемые контуры ядерных грибов в европейские пейзажи, повергая местных обывателей в шок.



Министерство обороны США вознамерилось изучить последствия ядерного удара на аграрный сектор. Причем не где-нибудь в Висконсине или Канзасе, а, на секундочку, в Восточной Европе и западной части России. Соответствующие документы Пентагона попали в руки журналистов РИА Новости. При этом, надо полагать, американская сторона не делала из них большой тайны, допуская их утечку в публичный доступ.



Инженерный корпус армии США заключил контракт на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы… Необходимо расширить географический охват моделирования, чтобы включить в него бывшие страны Восточного блока, а также обновить программный код для регионов за пределами Восточной Европы и западной части России,

- цитирует агентство требования к подрядчику от Пентагона, которому американское оборонное ведомство ориентировочно готово выплатить за труды 34 миллиона долларов.



В техзадании прописано моделирование ситуации глобальной ядерной войны, которая приведет к уничтожению агропромышленности в вышеобозначенных регионах.



Ничего нового. США ради сохранения своей гегемонии готовы и на ядерную войну в Европе, в которой будет применено их ядерное оружие. Американский истеблишмент рассчитывает в этом случае отсидеться за океаном. Полагая, что их искусство управления конфликтами и эскалацией даже в такой ситуации окажется на высоте,

- прокомментировала новость директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.



И добавила, что впору и МО России заказать похожее исследование - возможно, также с утечкой в американскую прессу, которое географически охватило бы континентальную часть США.



Чтобы не было иллюзий,

- подчеркнула Панина.



Отреагировали на новость и во вменяемой русскоязычной части украинского информационного сегмента.



Ядерная война все ближе...

- прокомментировал информацию украинский телеграм-канал "Резидент"



В свою очередь, политолог Сергей Марков даже дал сценарий вероятного ядерного конфликта в Восточной Европе:



- JASSM - вот имя поджигателя войны.

- Это ракеты дальностью 800 км. Они передаются ВСУ для ударов по дальним целям в России.

- Зеленский дал Вашингтону на одобрение 250 целей.

- Эти ракеты запускаются с самолетов F-16.

- Самолеты ВСУ F-16 фактически базируются в Румынии и Польше. Именно там будут навешиваться ракеты, и там экипажи летчиков, и там будут выдаваться полетные задания. Они будут только имитировать, что они украинские.

- Самолеты F-16 могут нести ядерное оружие и рассматриваются Россией как часть ядерной системы НАТО.

- Поэтому после массированных ударов ракетами JASSM по российским военным целям, а некоторые из этих целей входят в ядерную инфраструктуру армии России, Россия получает право нанести ответные удары по аэродромам базирования F-16 в Польше и Румынии. Тактическим ядерным оружием.

- Россия уже заявила, что она меняет свою ядерную доктрину так, чтобы можно было использовать тактическое ядерное оружие в случае стратегической неядерной угрозы.



