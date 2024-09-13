Кипр лишил своего гражданства укр-олигарха Коломойского

22:22 14.09.2024

eleftheros: бизнесмена Коломойского лишили гражданства Кипра

Игорь Коломойский



Украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишили гражданства Кипра, такое решение принял кабмин страны. Об этом сообщила местная газета Phileleftheros.



Отмечается, что также паспортов лишились российский предприниматель Максим Захарченко, египтянин Мохаммед Салем и члены их семей. Решение об аннулировании гражданства было принято после обнаружения несоответствия персональных данных. Примечательно, что все фигуранты являются обладателями так называемых "золотых паспортов", выдаваемых в обмен на инвестиции в экономику Кипра.



В частности, Коломойский при получении гражданства в 2010 году не сообщил, что двумя годами ранее ему грозило уголовное преследование в России за неуплату налогов.



Ранее Бюро экономической безопасности Украины заявило о завершении расследования против Игоря Коломойского. Его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.