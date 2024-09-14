В битву за Палестину вступает Эрдоган. Сможет ли турецкая разведка пробить брешь в "бетонных" позициях Израиля и ХАМАС, - СП

00:17 15.09.2024

Станислав Тарасов



В битву за Палестину вступает Эрдоган

14/09/24



Глава Национального разведывательного управления (MIT) Турции Ибрагим Калын провел в Анкаре встречу с лидерами политического бюро ХАМАС. Местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности указывают, что обсуждался пункт переговоров о прекращении огня в Газе, а также вопросы обмена заложниками. Речь шла о конкретных шагах, которые могут быть сделаны для достижения мирного соглашения и предложены Израилю. В этой связи отметим важные особенности ситуации.



Дело в том, что лидеры ХАМАС и ранее посещали Турцию и обсуждали проблемы урегулирования в Газе. Но прежде как инициативы Анкары, так и ХАМАС на этом направлении оказывались вне переговоров посредников США, Египта и Катара и политически провисали. На сей раз все выглядит несколько иначе. Турецкая разведка впервые публично заявила, что ведет интенсивный диалог по проблемам Газы со всеми участниками, особенно с Израилем, Египтом, Катаром и США. Во-вторых, переговоры турецкой разведки с ХАМАС не дезавуируются США, о чем свидетельствует заявление координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби. По его словам, Вашингтон интенсивно продолжает переговоры с Дохой, Каиром и Тель-Авивом с целью выработки текста соглашения о прекращении огня в Газе.



Похоже, эти действия координируются с Контактной группой, сформированной Организацией исламского сотрудничества и Лигой арабских государств, в Мадриде, в формате которой действует и Турция. Означает ли это подключение последней к переговорному процессу по урегулированию в Секторе Газа и признание за ней статуса страны-посредника?



Непрямые переговоры, выстроенные в формате США-Израиль-ХАМАС плюс арабские страны, буксуют уже почти 10 месяцев. Причины самые разные, в том числе: нежелание арабских стран сформировать миротворческий корпус для отправки в Газу, что предлагалось США, стремление Биньямина Нетаньяху сохранить военное присутствие по так называемым Филадельфийской и Нецаримской осям на юге и в центре Газы, а также требование ХАМАС полного ухода Израиля из Газы и возвращения без ограничений перемещенных лиц.



Пробить брешь в такой "обороне" конфликтующих сторон посредникам не удается. Дело дошло до того, что уже в их стане стали проявляться кризисные явления. Так сначала Катар, а потом и США стали намекать на намерение отозвать свое посредничество по мирному урегулированию ситуации в Газе. Поэтому, как считает ливанское издание Lebanonfiles, "за кулисами происходил зондаж относительно создания новой переговорной площадки с посредническими усилиями Анкары и Москвы". Судя по всему, выбор сделан в пользу Турции, с помощью которой можно было бы возобновить работу Контактной группы Организации исламского сотрудничества (OIC) и Лиги арабских государств по Газе.



На всем протяжении войны в Газе Анкара фонтанирует идеями, которые "выглядят сырыми", но сейчас они сосредоточены на временном прекращении огня, чтобы начать обсуждение мирной сделки между Израилем и ХАМАС. Более того, как утверждает турецкая газета Hürriyet, "между спецслужбами Турции и Израиля, особенно после неспособности Египта и Катара добиться какого-либо прогресса на переговорах, стали поддерживаются активные контакты".



Конечно, Анкара ищет свое "историческое место" в урегулировании конфликта с целью повышения собственного влияния в регионе. Она способна в качестве посредника тактически провести операцию по заключению перемирия в Газе и начать обмен заложниками между Израилем и ХАМАС, что устраивало бы США и некоторые арабские страны. Но удастся ли ей после этого удерживать центральное место в возможном процессе деэскалации, ведь выдвигаемые Анкарой планы по палестинскому урегулированию выглядят пока абстрактно на фоне обсуждаемых в ближневосточных столицах вариантов дальнейшего развития событий, в том числе потенциального создания временного правительства в Газе при поддержке ООН и арабских стран.



Ранее Анкара предлагала создать институт гарантов для каждой из сторон конфликта и заявляла о готовности стать таковым для Палестины, оттеснив арабские страны. Но тут возникает проблема во взаимоотношениях с ПНА и правящей там группировкой ФАТХ, которая с подозрением относится к контактам Турции с ХАМАС. Отметим, что Анкара не стала причислять ХАМАС к террористическим организациям, как сделали ее западные союзники, и продолжает прямой диалог с лидерами этого движения.



Израиль в своих оценках турецкой инициативы пока осторожен. И вовсе не потому, что в двусторонних отношениях вроде бы наблюдается регресс. Остается открытым вопрос, как будут ли вообще сочетаться турецкие палестинские проекты с планами Израиля, США и их западных партнеров. Не случайно сайт Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS) утверждает, что "вывод Турции в статус страны-посредника или гаранта будет означать ее историческое возвращение в Палестину".



Но дальнейший ход событий зависит от успеха или провала контактов турецкой разведки с ХАМАС. Пока это движение опровергает добавление каких-либо новых требований по достижению соглашения об обмене заложниками и прекращении огня в Секторе Газа, и заявляет, что "миру известно, что это Биньямин Нетаньяху выдвинул новые условия и требования, а не ХАМАС".



Тем не менее образовалась схема: США давят на Израиль с целью добиться уступок, Турция давит на ХАМАС. Пока, как сообщает Hurriyet, "аппетиты Анкары сводятся только посредничеству в прекращении огня в Газе хотя бы на время обмена заложниками". Но это только начало. Будем ждать, что дальше.